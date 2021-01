DFB-Pokal: Auslosung der Achtelfinal-Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Obwohl noch nicht alle Spiele in der 2. Runde absolviert sind, findet heute die Auslosung der Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal statt. Wo Ihr die Ziehung im TV und Livestream sehen könnt und welche Teams mit dabei sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

"Ich gehe schon davon aus, dass das Niveau der Liga irgendwann Richtung März sinken wird", sagte Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig angesichts der irrwitzigen Terminhatz. Im Februar stehen nun erstmal die Partien der 3. Runde im DFB-Pokal, dem Achtelfinale, statt.

DFB-Pokal: Die Auslosung des Achtelfinals im TV und Livestream sehen

Die Auslosung für die Achtelfinal-Partien beginnt um 17.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Folgendes Personal wird Euch durch die Ziehung leiten:

Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Losfee: Sven Hannawald

Sven Hannawald Leiter der Auslosung: Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident)

Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr die Ziehung in der ARD auch im Livestream sehen.

DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Auslosung im Liveticker verfolgen

Solltet Ihr unterwegs sein und Eurer Datenvolumen nicht für den Livestream ausreichen, braucht Ihr nicht verzweifeln: SPOX tickert die Auslosung!

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde

Zwei Ergebnisse stehen noch aus. Sowohl die Bayern als auch Bayer Leverkusen beantragten eine Spielverlegung, um eine längere Weihnachtspause zu haben.

Die Werkself empfängt erst am 12. Januar den Pokalsieger von 2018, Eintracht Frankfurt. Einen Tag später kommt es zum Duell zweier Tabellenführer: Der FC Bayern trifft auf Holstein Kiel.

Datum Begegnung Ergebnis 22.12.2020, 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 1:3 (0:1) 1. FC Köln - VfL Osnabrück 1:0 (1:0) FC Augsburg - RB Leipzig 0:3 (0:1) 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth 8:9 (1:1 / 2:2 / 2:2) (n.E.) 22.12.2020, 20 Uhr Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) 22.12.2020, 20.45 Uhr SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:3) Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 0:3 (0:1) 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07 2:3 (1:3) 23.12.2020, 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:1) VfL Wolfsburg - SV Sandhausen 4:0 (3:0) 23.12.2020, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg 2:4 (0:0 / 0:0 / 0:0) (n.E.) VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (1:0) Hannover 96 - Werder Bremen 0:3 (0:2) 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 2:5 (1:0 / 2:2 / 2:2) (n.E.) 12.01.2021, 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt -:- 13.01.2021, 20.45 Uhr Holstein Kiel - Bayern München -:-

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

Das Finale findet in diesem Jahr nicht an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) statt. Am Austragungsort hat sich aber nichts geändert. Es wird auch in 2021 im Berliner Olympiastadion gespielt.