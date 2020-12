Der erste Teil der 2. Runde im DFB Pokal steht heute auf dem Programm. Wir zeigen Euch, welche Spiele heute live im Free-TV gezeigt werden.

DFB-Pokal: Diese Spiele werden heute live im Free-TV gezeigt

In dieser Saison teilen sich drei Sender die Übertragung des DFB-Pokals. Der Bezahlsender Sky zeigt alle 63 Begegnungen von der ersten Runde bis zum Finale live. Der Free-TV Sender Sport 1 darf von der ersten Runde bis zum Viertelfinale vier Partien live austrhalen, während die ARD neun Partien zugesprochen bekommen hat.

Am heutigen Dienstagabend ist nur die Begegnung von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live auf Sport 1 zu sehen. Los geht's mit der Übertragung schon um 18 Uhr mit Laura Papendick. Bayern-Legende Stefan Effenberg fungiert als Experte. Der Anpfiff im Eintracht-Stadion erfolgt um 20 Uhr, wenn die Kommentatoren Markus Höhner, Torsten Lieberknecht und Jochen Stutzky das Mikrofon übernehmen.

Alle anderen Partien des heutigen Tages sind bei Sky zu sehen.

DFB-Pokal heute live: Schalke auch im Pokal mit Problemen?

Für den Erzrivalen der Schwarz-Gelben geht es am heutigen Dienstagabend nach Ulm, wo der SSV Ulm auf die Knappen wartet. Normalerweise eine vermeintlich leichte Aufgabe, doch die Schalker stecken tief in der Krise. Der Regionalligist hat gegen Königsblau nichts zu verlieren und angesichts der Leistungen der Schalker im Spiel gegen den Vorletzten Arminia Bielefeld können sich die Ulmer eine Chance auf den Sieg ausrechnen.

Nach der Entlassung von Manuel Baum auf Schalke suchen die Verantwortlichen aus Gelsenkirchen dringend nach einem Trainer, der dss sinkende Schiff doch noch irgendwie retten kann. Los geht's um 18.30 Uhr aus Ulm.

DFB-Pokal heute live: RB Leipzig in Augsburg zu Gast

Die Leipziger müssen nach einer harten und enorm ausdauernden Saison zum Abschluss bei einem Bundesligisten schon in der 2. Runde im Pokal antanzen. Wen wird es schon so früh erwischen?

Die Leipziger kassierten in den vergangenen drei Bundesliga-Partien nicht einen Gegentreffer. Die Bayern aus der Stadt der Fugger verpassten am 13. Spieltag den Sprung in die obere Tabellenhälfte und überwintern auf dem 11. Platz im Tabellenmittelfeld. Die Leipziger starten ebenfalls um 18.30 Uhr ins letzte Spiel des Jahres 2020.

DFB-Pokal heute im LIVETICKER

Alle Partien der 2. Runde des DFB Pokals könnt Ihr heute im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier könnt Ihr mit anderen Usern über die Geschehnisse auf dem Rasen diskutieren und verpasst keine Szene der Partie.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen vom Dienstag im Überblick