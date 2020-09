TSV 1860 München gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschen Fußball steht die neue Saison vor der Tür, die traditionell mit der 1. Runde des DFB-Pokals eröffnet wird. Drittligist TSV 1860 München bekommt es dabei mit Eintracht Frankfurt zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1860 München - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Datum, Anstoß, Austragungsort

In der 1. Runde des DFB-Pokals hat 1860 München am heutigen Samstag (12. September) eine schwere Aufgabe vor der Brust, die Bayern müssen gegen Eintracht Frankfurt ran. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr, gleichzeitig mit acht weiteren Erstrundenspielen.

Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße, das keine Fans beheimaten wird.

1860 München - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV von der Partie wird es nicht geben. Wer Live-Bilder sehen will, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen.

Sky bietet die Begegnung sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport 5 HD ab 15.15 Uhr mit Kommentator Wolff Fuss an sowie als Teil der großen Sky-Konferenz auf Sky Sport 2 HD. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 14.30 Uhr.

Bei beiden Varianten habt Ihr zudem die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen. Dies ist via Sky Go oder Sky Ticket möglich, je nachdem ob ihr bereits Kunde des Pay-TV-Senders seid.

© imago images / Jan Huebner

DFB-Pokal: 1860 München - Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen, kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine Szene.

1860 München motiviert nach Sieg im bayerischen Pokal

Trotz der Underdog-Rolle will 1860 München gegen die SGE heute in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Die Generalprobe dafür ist auf jeden Fall geglückt, am vergangenen Samstag setzten sich die Sechzger in Finale des bayerischen Pokals im Elfmeterschießen mit 4:1 gegen die Würzburger Kickers durch. Es ist der erste Toto-Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte.

"Ich bin glücklich, dass wir zum ersten Mal für 1860 München den Toto-Pokal gewinnen konnten. Das ist ein toller Wettbewerb, weil jeder Verein dadurch die Chance hat, in den DFB-Pokal einzuziehen", sagte 1860-Trainer Michael Köllner im Anschluss an die Partie.

Qualifiziert waren die Münchener aber bereits durch den Einzug ins Finale, da die Würzburger Kickers als Zweitligist ohnehin für den Wettbewerb qualifiziert waren.

1860 - Eintracht Frankfurt: Die DFB-Pokal-Spiele am Samstag im Überblick