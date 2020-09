Fußball heute live im TV oder Livestream: So siehst du Chemnitzer FC gegen TSG Hoffenheim

Die erste DFB-Pokalrunde steht an. Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ist zu Gast beim Drittligisten Chemnitzer FC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV oder Livestream sehen könnt.

DFB-Pokal - Chemnitzer FC gegen TSG 1899 Hoffenheim: Anstoß, Spielort, zugelassene Zuschauer

Die Pokal-Begegnung zwischen dem Chemnitzer FC und der TSG Hoffenheim findet am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr statt. Das Spiel wird in Chemnitz ausgetragen. Das Stadion an der Gellertstraße bietet im Normalfall Platz für rund 15000 Zuschauer. Zugelassen sind jedoch maximal 4632 Fans.

DFB-Pokal - Chemnitzer FC gegen TSG 1899 Hoffenheim: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragung von Chemnitz gegen Hoffenheim übernimmt Sky. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel sowohl im TV als auch im Livestream an. Auf dem Sender Sky Sport 7 HD beginnt die Vorberichterstattung 15 Minuten vor Anpfiff. Danach begleitet Kommentator Kai Dittmann die Zuseher vor den Bildschirmen durchs Spiel.

Sky überträgt ab 14.30 Uhr auch eine Konferenz, die alle elf Spiele des Tages beinhaltet. Diese läuft auf dem Sender Sky Sport 2 HD.

© imago images / Sven Simon

Um auf den Livestream der Partie zwischen Chemnitz und Hoffenheim zugreifen zu können, benötigt der Kunde ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement. Auch mittels SkyTicket, das ebenfalls mit Kosten verbunden ist, kann ein Zugang verschafft werden.

DFB-Pokal - Chemnitzer FC gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo besitzt, hat trotzdem Möglichkeiten, das Spiel mitzuverfolgen. Etwa mit dem SPOX-Liveticker, mit dem Ihr keine entscheidende Szene verpasst.

Den Liveticker zum DFB-Pokalspiel: Chemnitzer FC gegen TSG 1899 Hoffenheim findet Ihr hier.

DFB-Pokal - Chemnitzer FC gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Chemnitzer FC:

J. Jakubov - Milde, Hoheneder, Campulka, N. Köhler - Kurt - Ogbidi, Tob. Müller, Bickel, Freiberger - Breitfelder

TSG 1899 Hoffenheim:

Baumann - Kaderabek, Posch, Bicakcic, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der gestrigen Pokalspiele im Überblick