DFB-Pokal-Viertelfinale: Bayer Leverkusen gegen Union Berlin im LIVETICKER

Im dritten von vier Viertelfinalspielen des DFB-Pokals kommt es am heutigen Mittwoch zum Bundesligagipfel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Beide Spiele in der Bundesliga entschied die Werkself für sich. Können sich die Eisernen dafür heute revanchieren? Hier könnt Ihr das Spiel im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin im LIVETICKER

Vor Beginn: Bayer Leverkusen ist in dieser Saison kein gutes Pflaster für die Eisernen. Gegen die Werkself verlor Union beide Ligaspiele. Besonders das Rückspiel vor etwas mehr als zwei Wochen war jedoch eine enge Kiste. Union ging zunächst in Führung und schaffte nach Toren von Kai Havertz und Moussa Diaby durch Marius Bülter noch den Ausgleich. Karim Bellarabi traf in der Nachspielzeit zum 3:2.

Vor Beginn: Es ist das zweite von drei Bundesliga-internen Duellen im Viertelfinale. Am Dienstag mühte sich der FC Bayern auf Schalke zu einem 1:0-Sieg. Im Halbfinale könnte der Rekordmeister auf einen Regionalligisten treffen. Der 1. FC Saarbrücken schrieb am Dienstagabend Pokalgeschichte und zog als erster Viertligist überhaupt in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf ins Halbfinale ein.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Anstoß der Partie in der BayArena ist um 18.30 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Cortus.

© getty

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Amiri, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven - Havertz, Diaby - Alario

Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Amiri, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven - Havertz, Diaby - Alario Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, F. Hübner - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVESTREAM

Am heutigen Mittwoch kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten: Sowohl das frühe Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin als auch das späte Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen wird heute im Free-TV übertragen.

Die TV-Übertragung von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin übernimmt Sport1 und stellt zu diesem Spiel außerdem auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Das Bundesligaduell in Frankfurt zwischen der SGE und Werder wird in der ARD gezeigt. Auch hierzu gibt es einen kostenlosen Livestream.

DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielplan des Viertelfinals