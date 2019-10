DFB-Pokal live: FC St. Pauli – Eintracht Frankfurt heute im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch treffen im DFB-Pokal der FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt aufeinander. Alle Infos rund um die Partie sowie ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Außerdem: Die Ergebnisse von gestern und der Turnierplan.

DFB-Pokal: Wo und wann spielen Pauli und Frankfurt?

Gespielt wird heute in der Heimstätte des FC St. Pauli, dem Millerntor-Stadion in Hamburg. Ab 20.45 Uhr rollt dort der Ball, Schiedsrichter ist Matthias Jöllenbeck.

DFB-Pokal live: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

Ds Duell zwischen Pauli und der Eintracht wird live von Sky übertragen. Zehn Minuten vor dem Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, Kommentator Torsten Kunde begleitet Euch durch den Abend. Parallel habt ihr zudem noch die Möglichkeit, die Konferenzschaltung zu verfolgen.

Den Livestream des Programms könnt Ihr wie gewohnt per Sky Go sehen - sowohl am PC als auch auf Eurem Tablet oder Smartphone.

St. Pauli gegen Frankfurt im Liveticker auf SPOX

Solltet Ihr kein Sky-Abonnement besitzen, schaut doch einfach mal auf SPOX vorbei. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr sämtliche Spiele der 2. Hauptrunde, darunter auch die Begegnung zwischen Pauli und Frankfurt sowie die Konferenz.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick

Acht Teams dürfen sich bereits seit gestern auf die nächste Runde freuen, ab heute kämpfen die restlichen Paarungen um den Einzug ins Achtelfinale. Vor allem in Dortmund könnte es spannend werden, dort erwartet der BVB Borussia Mönchengladbach. Das sind alle Ergebnisse sowie die heutigen Partien:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal: Die voraussichtlichen Aufstellungen von St. Pauli und Frankfurt

So könnten die beiden Teams morgen den Platz betreten:

St. Pauli : Himmelmann - Kalla, Buballa, Östigard - Penney, Diarra, Daehli, Zander - Tashchy, Gyökeres

: Himmelmann - Kalla, Buballa, Östigard - Penney, Diarra, Daehli, Zander - Tashchy, Gyökeres Eintracht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Kostic, Sow, Kamada, Rode - Paciencia

© getty

DFB-Pokal: Zahlen und Fakten zu Pauli und der Eintracht

Der FC St. Pauli ist das sechstbeste Heimteam der 2. Bundesliga, neun Punkte konnte der Verein bislang sammeln.

Frankfurt rangiert in der Bundesliga sogar auf Platz 1 der Heimtabelle - dafür lässt ihre Leistung auswärts zu wünschen übrig (Platz 13).

Am Millerntor sind die beiden Klubs sich bislang zehnmal begegnet - nur zwei Duelle konnte die Eintracht für sich entscheiden.

DFB-Pokal: Der weitere Turnierverlauf

Vier Runden muss der Gewinner dieser Partie noch bestehen, weiter geht es ab Februar mit dem Achtelfinale.