Deutschland - Nordmazedonien 1:2: Slapstick in Duisburg! Pandev und Co. blamieren DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich zum Abschluss der März-Länderspiele blamiert und die zuletzt wieder ein wenig aufgekommene Zuversicht im Hinblick auf die EM gehörig gedämpft. Am 3. Spieltag der WM-Quali-Gruppe J unterlag die Auswahl von Joachim Löw Nordmazedonien um den 37-jährigen Goran Pandev mit 1:2 (0:1). Es war erst die dritte Niederlage in 84 Jahren WM-Quali für das DFB-Team.

Damit endete auch Deutschlands Serie von 35 WM-Qualifikations-Spielen in Folge ohne Niederlage. Die letzte Pleite hatte es zuvor beim 1:5 gegen England zu Hause im September 2001 gegeben.

Jetzt steht für die Spieler der Saisonendspurt auf Vereinsebene bevor. Erst um den 25. Mai herum trifft sich der DFB-Tross wieder - dann in Seefeld (Tirol), um sein EM-Trainingslager zu beziehen. Am 2. Juni kommt es zu einem ersten Test gegen Dänemark, ehe am 15. Juni die Endrunde mit dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich startet.

"Das darf natürlich nicht passieren", sagte Ilkay Gündogan bei RTL. "Sie waren gefühlt zweimal vor unserem Tor und haben zweimal getroffen, das ging zu leicht. Wir sahen bei beiden Gegentoren nicht gut aus, zweimal steht ein Mann in der Mitte völlig frei."

Der Mittelfeldspieler erklärte zudem: "Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Es ist nicht unser Anspruch und nicht zu erklären. Es ist aber so und das müssen wir jetzt akzeptieren. Es tut umso mehr weh, dass wir jetzt zwei Monate nichts passieren wird, bevor wir uns wiedersehen."

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum WM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien © getty 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bis auf die Knochen blamiert und mit 1:2 gegen Nordmazedonien verloren. Dabei enttäuschte die Offensive nahezu auf ganzer Linie, während sich die Abwehr einige Fehler erlaubte. Die Noten der DFB-Spieler. © getty 2/15 MARC-ANDRE TER STEGEN: Deutschlands Nummer zwei zeigte erneut, warum Löw ein Luxusproblem hat. Der Neuer-Ersatz verhinderte den Rückstand mit einer Weltklasse-Tat (40.). Bei beiden Gegentoren machtlos. Note: 3. © getty 3/15 MATTHIAS GINTER: Interpretierte seine Rolle enorm offensiv und war somit meist in Nordmazedoniens Hälfte anzutreffen. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Platz (129) und gewann alle seiner drei Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 4/15 ANTONIO RÜDIGER: Präsentierte sich als Abwehrchef. Zwar erneut mit einigen bärenstarken Diagonalbällen, aber zu passiv vor dem 0:1. Zudem machte er es Vorlagengeber Ademi vor dem erneuten Rückstand viel zu einfach. Note: 4,5. © getty 5/15 EMRE CAN: Hinten links in der Dreierkette eigentlich mit einem soliden Auftritt. Pandev ließ er vor dessen Treffer aber aus den Augen. Im Glück, dass sein klares Handspiel nicht geahndet wurde (76.). Klärte eine Hereingabe entscheidend (24.). Note: 4. © getty 6/15 LEROY SANE: Weil Ginter stets nachrückte, konnte er sich seine Bälle deutlich weiter vorne abholen. Trotzdem fehlte es ihm an Durchschlagskraft, ehe er nach einer schönen Einzelaktion den Elfmeter herausholte (62.). Note: 3. © getty 7/15 LEON GORETZKA: War zwischen der Mittellinie und dem gegnerischen Sechzehner überall zu finden und traf gleich zu Beginn den Querbalken (9.). Fehlende Kommunikation mit Gosens vor dem Gegentor. Note: 3,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte in der leicht veränderten Anordnung keine feste Rolle in der Zentrale, weshalb er der Partie seinen Stempel nicht aufdrücken konnte, 94 Pässe bei einer Quote von unter 90 Prozent sprechen Bände. Note: 4,5. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Der Kapitän tauschte seine Position häufig mit Goretzka und zeigte sich enorm spielfreudig. Behielt vom Punkt die Ruhe (63.) und überzeugte außerdem mit einer Passquote von 91 Prozent. Note: 3. © getty 10/15 ROBIN GOSENS: Rückte für Klostermann in die erste Elf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er seine Qualitäten in der Offensive ausspielen und schlug einige gefährliche Flanken. Oft fehlte es aber an Genauigkeit. Note: 4,5. © getty 11/15 KAI HAVERTZ: In der Sturmspitze mit deutlich mehr Freiheiten ließ er sich oft fallen. Hätte völlig freistehend zur Führung treffen können, vertändelte aber leichtfertig (34.). Vor dem Tor sonst sehr unauffällig, ehe er ausgewechselt wurde. Note: 5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: In der ersten Hälfte mit Abstand der gefährlichste Mann auf dem Platz, aber wie schon gegen Rumänien mit einer schlechten Chancenverwertung (27., 31.). Nach dem Seitenwechsel ungewöhnlich blass. Nicht sein Abend. Note: 4. © getty 13/15 AMIN YOUNES: Kam nach 56 Minuten für den engagierten Gosens ins Spiel. Der Frankfurter sorgte für deutlich mehr spielerische Klasse im DFB-Team, blieb aber ohne nennenswerte Offensivaktion. Zu spät gegen Elmas (85.). Note: 3,5. © getty 14/15 TIMO WERNER: Wurde für den glücklosen Havertz eingewechselt (56.) und brachte auch nicht mehr Vielfalt ins deutsche Angriffsspiel. Versiebte eine hundertprozentige Chance auf die Führung kläglich (80.). Passt zu seiner aktuellen Situation. Note: 4,5. © getty 15/15 JAMAL MUSIALA: Kam in der 89. Minute für Ginter ins Spiel und holte sich gleich den Gelben Karton ab, weil er das Feld zu früh betreten hatte. Die Niederlage konnte er nicht mehr abwenden. Ohne Bewertung.

Deutschland - Nordmazedonien: Die Analyse

Beim Duell mit Nordmazedonien baute Löw fast ausnahmslos auf die Elf, die Island (3:0) und Rumänien (1:0) in den Vortagen souverän bezwungen hatte. Einzig ter Stegen (für Neuer) und Gosens (für Klostermann) rückten ins Team. Letzter Tausch veranlasste den Bundestrainer zu einem Systemwechsel: Anders als zuletzt im 4-3-3 agierte die deutsche Elf mit einer aus Ginter, Rüdiger und Can bestehenden Dreierkette. Davor: Kimmich, Goretzka und die fleißig rotierenden Gündogan, Gosens, Sane, Havertz und Gnabry.

Die Nordmazedonier stellten sich aber gut darauf ein. Sie versuchten erst gar nicht, die Deutschen in deren Hälfte unter Druck zu setzen, sondern verschanzten sich vor ihrem Tor und gingen nur gelegentlich ins Mittelfeldpressing, um Ballgewinne zu verbuchen. Das funktionierte mal mehr, mal weniger gut. Löws Elf wusste aus den sich hin und wieder auftuenden Lücken in der gegnerischen Defensive jedoch kein Kapital zu schlagen.

Wie schon in Rumänien war die Chancenverwertung das große Manko: Goretzka traf die Latte (9.), Gnabry donnerte den Ball im Eins-gegen-Eins mit Gäste-Keeper Dimitrievski aus kurzer Distanz über die Latte (31.). Anders als in Rumänien rächte sich das aber: Ausgerechnet Stürmer-Oldie Pandev, 37, brachte die Nordmazedonier in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit ihrer ersten zwingenden Aktion im deutschen Sechzehner in Führung. Der Profi des FC Genua musste den Ball infolge einer flachen Hereingabe von Bardi nur noch über die Linie drücken, vor allem Can sah in dieser Szene nicht gut aus.

Nach dem Seitenwechsel drängte die DFB-Elf auf den frühen Ausgleich. Der fiel nach einem von Sane herausgeholten Elfmeter durch Gündogan auch (63.). Doch die Nordmazedonier stemmten sich mit all ihrer Bissigkeit gegen die Niederlage - und hatten nicht nur das Glück, dass der eingewechselte Werner zehn Minuten vor Schluss eine hundertprozentige Chance in Slapstick-Manier versiebte, sondern die deutsche Elf bei Gegenangriffen auch noch fahrlässig verteidigte. So fahrlässig, dass Elmas nach einem Rückraum-Pass von Ademi den viel umjubelten Siegtreffer des Weltranglisten-65. erzielte (85.). Die Blamage war perfekt.

Deutschland - Nordmazedonien: Die Aufstellungen

Deutschland: Ter Stegen - Ginter (89. Musiala), Rüdiger, Can - Kimmich, Goretzka - Sane, Gündogan, Gosens (56. Younes) - Havertz (56. Werner), Gnabry

Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristovski, Velkoski, Muslu - Nikolov (59. Bejtulai), Bardi, Ademi, Elmas, Alioski (90. Ristevski) - Pandev (90. Stojanovski), Trajkovski (72. Spirovski)

Deutschland - Nordmazedonien: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Pandev (45.+2), 1:1 Gündogan (63.), 1:2 Elmas (85.)

Gündogan führte das DFB-Team zum zweiten Mal in seiner Karriere als Kapitän aufs Feld - bei der Premiere am 11. November 2020 gegen Tschechien hatte Deutschland in einem Testspiel mit 1:0 triumphiert.

Seit einem 0:0 gegen Finnland im Oktober 2001 traf Deutschland in jedem der 35 WM-Qualifikationsspiele.

Erstmals kassierte ter Stegen in einem Pflichtspiel für Deutschland zwei Gegentore (Testspiele exkludiert).

Für Deutschland war es erst die dritte Niederlage in einer WM-Qualifikation. Zuvor hatte die DFB-Auswahl 1985 gegen Portugal (0:1) und 2001 gegen England (1:5) verloren. Auch diese beiden Niederlagen setzte es zu Hause: 1985 in Stuttgart, 2001 in München.

Der Star des Spiels: Goran Pandev (Nordmazedonien)

Lief nicht viel, machte vorne aber viele Bälle fest und avancierte mit 37,7 Jahren zum bislang ältesten Torschützen gegen das DFB-Team.

Der Flop des Spiels: Kai Havertz (Deutschland)

Ließ einem überzeugenden Auftritt in Bukarest eine rätselhafte Leistung in Duisburg folgen. Gewann gegen die robusten Nordmazedonier kaum einen Zweikampf und spielte viele Fehlpässe. Nach nicht einmal einer Stunde zu Recht ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Der Unparteiische aus Russland ließ viel durchgehen, bestrafte zu harte Einsteigen wie von Gosens (28.), Rüdiger (37.), Sane (46.) und Elmas (67.) aber zu Recht mit Gelb. Karasevs Elfmeterentscheidung pro Deutschland war strittig, aber noch vertretbar. Allerdings hätte er den Nordmazedoniern wegen eines klaren Handspiels von Can (76.) einen Strafstoß geben müssen.