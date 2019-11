Deutschland - Weißrussland 4:0: Souveräner Sieg! DFB-Team löst EM-Ticket

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 perfekt gemacht. Im vorletzten Qualifikationsspiel in Gruppe C setzte sich die Elf von Joachim Löw vor einer einmal mehr bescheidenen Kulisse in Mönchengladbach mit 4:0 (1:0) gegen Weißrussland durch. Gruppengegner Nordirland spielte 0:0 gegen die Niederlande, was Deutschland für die Qualifikation zur EM reichte.

"Wir haben unser Ziel erreicht. Die Mannschaft hat gut gespielt", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Partie: "Wir haben einige gute Kombinationen gezeigt und viere Tor erzielt. Sicher war nicht alles perfekt, aber unter dem Strich bin ich sehr zufrieden."

Gladbachs Matthias Ginter traf im heimischen Stadion für das DFB-Team zum 1:0 und war an drei Treffern beteiligt - wie auch Doppeltorschütze Toni Kroos. "Es musste anscheinend so kommen. Ich bin sehr froh über mein erstes Tor", sagte der neue Abwehrchef Ginter über seinen Hackentreffer. "Bis zum ersten Tor war es sehr eng im Strafraum. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gespielt."

Kroos analysierte: "Bis zum 1:0 ist es gegen einen solchen Gegner immer schwierig. Aber insgesamt haben wir es gut gemacht. Aktuell zähle ich uns aber nicht zu den Favoriten für die EM. Wichtig ist, dass wir uns in den beiden Länderspielen im März als Mannschaft einspielen."

Luca Waldschmidt wird das Länderspiel dagegen nicht in bester Erinnerung behalten. Der eingewechselte Freiburger prallte kurz vor Schluss mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum Spiel gegen Weißrussland © getty 1/15 Deutschland hat das Ticket zur EM 2020 gelöst - dank eines 4:0-Siegs gegen Weißrussland und dem zeitgleichen Remis von Nordirland gegen die Niederlande. Die Noten und Einzelkritiken des DFB-Teams im Überblick. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Gegen Ende der ersten Hälfte das erste Mal gefordert, als er Stasevichs Schuss in Weltklasse-Manier entschärfte und später auch dessen Elfmeter hielt. Note: 2. © imago images 3/15 LIKAS KLOSTERMANN: Interpretierte seine Rolle äußerst offensiv und war vor allem in der Anfangsphase ein Aktivposten. Immer wieder mit gefährlichen Flanken. Note: 2,5. © getty 4/15 MATTHIAS GINTER: Man of the Match. Erlöste die DFB-Elf mit seinem Treffer kurz vor der Pause, legte das 3:0 auf und ließ den Ball beim 2:0 gut durch. Auch defensiv stets auf der Höhe. Note: 2. © getty 5/15 ROBIN KOCH: Sicherte in seinem zweiten Länderspieleinsatz oft als letzter Mann ab und machte seine Sache größtenteils ordentlich. Verursachte den Elfmeter nach Foul an Nekhajchik. Note: 3,5. © getty 6/15 NICO SCHULZ: War nach seinen zuletzt schwächeren Auftritten hauptsächlich darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Hielt sich mit Vorstößen ins letzte Drittel aber zurück. Note: 4. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Ließ sich oft zwischen beide Innenverteidiger fallen, um das deutsche Spiel von hinten aufzubauen. Gewann die meisten Bälle für sein Team (12). Note: 3. © getty 8/15 TONI KROOS: Das Hirn im deutschen Spiel. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Rasen und brachte knapp 90% seiner Pässe an den Mann. Darüber hinaus an drei Toren direkt beteiligt. Note: 2. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Fiel im Vergleich zu Kimmich und Kroos etwas ab. Agierte oft nicht mit letzter Konsequenz in seinen Aktionen. Immerhin mit dem Assist zum 4:0. Note: 3,5. © getty 10/15 LEON GORETZKA: Traf zum 2:0 nach einer einstudierten Ecke und war an vielen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Überzeugte auch defensiv mit einer Zweikampfquote von 67 Prozent. Note: 2,5. © getty 11/15 TIMO WERNER: Hatte nach Manuel Neuer die wenigsten Ballkontakte im deutschen Team und war auch im Abschluss wenig glücklich. Musste nach 67 Minuten für Brandt weichen. Note: 4,5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: Sehr umtriebiger Auftritt des Bayern-Stürmers. War offensiv fast überall zu finden und bereitete das 1:0 nach einem guten Antritt vor. Note: 2,5. © imago images 13/15 JULIAN BRANDT: Kam die letzten 20 Minuten für den blassen Werner und machte seine Sache nur unwesentlich besser. Note: 4. © getty 14/15 LUCA WALDSCHMIDT: Durfte die letzten Minuten für Gnabry ran, um nur wenige Minuten später verletzt ausgewechselt zu werden. Ohne Bewertung. © getty 15/15 SEBASTIAN RUDY: Wurde in der Nachspielzeit für den angeschlagenen Waldschmidt eingewechselt, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

Deutschland - Weißrussland: Die Analyse

Bundestrainer Löw vertraute wie angekündigt auf Neuer im Tor und eine Vierer- statt Dreierabwehrkette. Wenig überraschend gewann Koch das Innenverteidiger-Duell mit Tah, der unter der Woche nicht voll belastbar gewesen war.

Im Mittelfeld starteten mit Kimmich, Kroos, Gündogan und Goretzka gleich vier im Zentrum beheimatete Akteure. Kimmich und Kroos bildeten die Doppelsechs, während Gündogan anders als bei Manchester City fast schon auf der Zehner-Position agierte.

Goretzka hingegen wich häufig auf den rechten Flügel aus, zog bei Ballbesitz aber immer wieder in die Mitte und machte für den aufrückenden Rechtsverteidiger Klostermann Platz. Über die rechte Seite liefen auch die mit Abstand meisten Angriffe in Hälfte eins. Einer davon mündete im Führungstreffer durch "Heimspieler" Ginter, der eine scharfe Hereingabe des sehr variabel auftretenden Gnabry sehenswert per Hacke verwertete, dabei allerdings knapp im Abseits stand (41.).

Die Löw-Elf hätte zur Pause schon höher führen können, präsentierte sich aber zu ungenau im Abschluss. Die Gäste standen wie erwartet sehr tief, ließen allein in den ersten 45 Minuten 23 Torschüsse zu, von denen jedoch nur fünf direkt auf den Kasten von Weißrusslands Torhüter Gutor gingen.

Ein ähnlich einseitiges Spiel bot sich den 31.164 Zuschauern im Borussia-Park auch nach dem Seitenwechsel. Diesmal waren die Offensivbemühungen der Deutschen aber von größerem Erfolg gekrönt: Goretzka (49.) und Kroos (55., 83.) sorgten numerisch für Klarheit.

Am Ende stand ein souveräner, nie gefährdeter Sieg, bei dem sich auch Neuer in beiden Halbzeiten auszeichnen konnte. Zunächst parierte der Kapitän einen Schlenzer von Stasevich unmittelbar vor dem Ginter-Treffer (40.), später hielt er einen alles andere als schlecht geschossenen Elfmeter des weißrussischen Stürmers (75.).

Die Daten des Spiels Deutschland gegen Weißrussland

Tore: 1:0 Ginter (41.), 2:0 Goretzka (49.), 3:0 Kroos (55.), 4:0 Kroos (83.)

Bes. Vorkommnis: Neuer hält Elfmeter von Stasevich (75.)

Kimmich stand als einziger Spieler seit Anfang 2018 in jedem der 22 Länderspiele des DFB in der Startelf.

Gnabry war in seinen letzten sieben Länderspielen an acht Toren direkt beteiligt (sechs Tore, zwei Assists).

Es war der erste gehaltene Elfmeter von Neuer im Nationaltrikot im sechsten Versuch (exklusive Elfmeterschießen).

Der Star des Spiels: Matthias Ginter (Deutschland)

Interpretierte seine Rolle als Innenverteidiger sehr offensiv und tauchte mehrfach in Strafraumnähe aus. Erzielte, wenn auch aus Abseitsposition, sein erstes Länderspieltor im 29. Einsatz, ließ beim 2:0 für Goretzka durch und bereitete auch das 3:0 durch Kroos vor.

Der Flop des Spiels: Igor Stasevich (Weißrussland)

War sehr bemüht, vergab aber die große Möglichkeit aus elf Metern, um dem Underdog einen Ehrentreffer zu schenken. Außerdem schwach: Maevski, der im zentralen Mittelfeld kein Land gegen Kroos und Co. sah und nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe gewann. Bei den Deutschen wusste Werner nicht zu überzeugen.

Der Schiedsrichter: Orel Grinfeld

Hatte relativ wenig zu tun. Löste das, was er zu tun bekam, souverän und entschied nach dem Foul von Koch an Nekhajchik in der 75. Minute zurecht auf Elfmeter für die Weißrussen. Übersah allerdings die Abseitsposition von Ginter beim 1:0. Ärgerlich für den Außenseiter: In der EM-Qualifikation gibt es den Videobeweis nicht.