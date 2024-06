DFB-Team, News und Gerüchte: Joshua Kimmich löst letztes Rätsel - warum geht's im "Endspiel" gegen die Schweiz?

© getty

DFB-Team, News: Das sind die möglichen Achtelfinalgegner

Julian Nagelsmann zog sich eine schützende Kappe tief ins Gesicht, seine Nationalspieler cremten sich unter dem wachsamen Blick des Sportdirektors Rudi Völler fleißig ein. Die Sonne knallte beim Abschlusstraining vom blauen Himmel, beim Gruppenfinale gegen die Schweiz wollen Toni Kroos und Co. die Herzen der Fans weiter erwärmen.

"Es ist unglaublich, was im Land los ist. Das motiviert uns, noch mehr Gas zu geben", sagte Chris Führich vor der gut zweistündigen Busfahrt in den Spielort Frankfurt/Main. Dort soll am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im 54. Spiel gegen die Eidgenossen die nächste schwarz-rot-goldene Party steigen, diesmal wieder in den weißen Heimtrikots. "Hier entsteht wieder etwas. Das pusht uns, wenn wir merken, dass alle uns unterstützen", sagte Jonathan Tah.

Schon ein Punkt würde der DFB-Auswahl für den anvisierten Gruppensieg genügen - und den Spielern eine Prämie von 50.000 Euro bescheren. Allerdings droht dann schon im Viertelfinale ein Duell mit den bisher so glänzend aufspielenden Spaniern. Wäre der zweite Rang daher nicht besser? Nagelsmann widerspricht energisch. "Wir wollen Erster werden, das ist wichtig", betonte der Bundestrainer. Die Gegner im weiteren Turnierverlauf könne man ohnehin nicht beeinflussen. Es gebe aber "eine Wirkung nach innen und nach außen, wenn du die Gruppe als Erster beendest".

Für das Achtelfinale sind noch sieben Gegner möglich: Als Gruppensieger geht es gegen England, Dänemark, Slowenien oder Serbien, als Zweiter kommt es zum Duell mit Italien, Kroatien oder Albanien.