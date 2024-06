Bei EM-Eröffnungsspiel: UEFA ehrt verstorbenen Franz Beckenbauer

In Begleitung von Beckenbauers Frau Heidi werden Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann den Henri-Delaunay-Pokal vor der Begegnung zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) aufs Spielfeld tragen. Das teilte die UEFA am Dienstag mit.

Beckenbauer war 1972 Kapitän beim ersten EM-Titelgewinn der DFB-Auswahl. Dietz (1980) und Klinsmann (1996) waren die Spielführer bei den anderen beiden Triumphen. Damit wird während der Eröffnungszeremonie allen drei deutschen Europameister-Teams Rechnung getragen.

Beckenbauer, der als Spieler (1974) und Teamchef (1990) Weltmeister wurde, verstarb im Januar im Alter von 78 Jahren.