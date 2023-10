Das zweite Testspiel für die deutsche Nationalmannschaft steigt gegen Mexiko. Wo? Wann? Und wer ist im Free-TV und Livestream zuständig? Das verrät SPOX!

Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach dem Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen die USA heute das zweite Länderspiel an der Seitenlinie bevor: Auf dem Lincoln Financial Field in Philadelphia wartet Mexiko ab 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom heutigen Dienstag auf Mittwoch .

Nagelsmann ist in bester Gesellschaft: Wie die vergangenen vier Bundestrainer begann auch der ehemalige Leipzig- und Bayern-Coach seine DFB-Karriere mit einem Sieg. Angesichts der wenig erfolgreichen Ergebnisse in jüngerer Vergangenheit bleibt aber abzuwarten, ob sich dieser Trend auch fortsetzt. Gegen Mexiko wartet heute die nächste kleinere Prüfung

Mexiko vs. Deutschland: Der Zeitplan auf der USA-Reise

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Samstag, 14. Oktober 21 Uhr USA 3:1 Mittwoch, 18. Oktober 2 Uhr Mexiko

Alle Infos zur Übertragung von Mexiko vs. Deutschland im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

© getty Deutschland tritt heute gegen Mexiko an.

DFB-Team: Wo läuft Mexiko vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Wie gewohnt könnt Ihr auch das heutige Länderspiel der DFB-Elf im Free-TV sehen: Das Erste überträgt das Duell mit Mexiko live und in voller Länge. Kurz vor Anpfiff, um 1.45 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung, auf folgendes Duo dürft Ihr Euch freuen:

Reporter: Tom Bartels

Experte: Bastian Schweinsteiger

Einen Livestream des Ganzen gibt es ebenfalls, und zwar in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de vorbei. Auch online ist das Angebot der ARD vollkommen gratis.

DFB-Team: Wo läuft Mexiko vs. Deutschland im Liveticker?

Natürlich sind auch wir von SPOX nicht weit, wenn Deutschland ein Länderspiel bestreitet. Ihr wollt Euch mit unserem Ticker auf dem Laufenden halten? Dann klickt auf den folgenden Link:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mexiko vs. Deutschland.

Mexiko vs. Deutschland heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Mexiko: Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta

Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta Deutschland: Ter Stegen - Süle, Thiaw, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - L. Sané, Havertz, Brandt - T. Müller

Deutschland: Der Kader des DFB-Teams für die USA-Reise