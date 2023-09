Die deutsche U21-Auswahl trifft am heutigen Tag auf die U21-Nationalmannschaft der Ukraine. SPOX begleitet das gesamte Testspiel hier für Euch im Liveticker.

Der neue U21-Jahrgang startet am heutigen Tag mit einem Testspiel gegen die U21-Auswahl der Ukraine. Ob das Team von Antonio Di Salvo das Länderspiel gewinnen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Ukraine: U21 Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die enttäuschende EM im Sommer liegt hinter dem Team von U21-Coach Antonio Di Salvo. Für die DFB-Auswahl geht es heute im Testspiel gegen die Ukraine wieder ans Eingemachte. Wie schlägt sich Deutschland am Abend in Saarbrücken?

Vor Beginn: Das U21-Länderspiel beginnt am heutigen Tag um 18.15 Uhr im Ludwigparkstadion in Saarbrücken.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Deutschland und der Ukraine.

Deutschland vs. Ukraine: U21 Testspiel heute live im TV und Livestream

ProSieben Maxx überträgt heute das U21-Duell zwischen Deutschland und der Ukraine live im Free-TV. Der Privatsender startet mit den Vorberichten zum Testspiel um 17.45 Uhr.

Im Livestream könnt Ihr Deutschland vs. Ukraine ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Den kostenlosen Livestream von ProSieben Maxx findet Ihr in der ran-App und auf ran.de.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Deutschland, U21 - Die kommenden Spiele im Überblick