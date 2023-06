Die deutsche Nationalmannschaft trifft in einem Freundschaftsspiel am Montag auf die Ukraine, als 1000. Länderspiel in der Geschichte des DFB-Teams hat diese Partie einen besondere Bedeutung. Die heutige Pressekonferenz vor dem Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen!

Der letzte Auftritt der deutschen Nationalmannschaft war im März, als das DFB-Team mit 2:3 gegen Belgien verlor. Läuft es im Jubiläumsspiel besser für die Elf unter Hansi Flick? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

DFB-Team: Pressekonferenz vor 1000. Länderspiel gegen Ukraine heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Herren vom DFB lassen sich Zeit, es geht immer noch nicht los. Aber geht nicht zu weit weg!

Vor Beginn: Das DFB-Team ist seit Freitag in Frankfurt, um sich auf das 1000. Länderspiel in der Geschichte der Mannschaft vorzubereiten. Die Partie gegen die Ukraine findet am Montag in Bremen statt. In den nächsten zehn Tagen trifft die Nationalmannschaft auch noch auf Polen in Warschau und Kolumbien in Gelsenkirchen, bis das DFB-Team wieder Pause hat bis im September.

Vor Beginn: Antonio Rüdiger und Kevin Trapp werden sich den Fragen der Medienvertretern stellen. Bei der Partie gegen die Ukraine am Montag (12. Juni) um 18.00 Uhr handelt es sich um das dritte Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft im laufenden Jahr 2023.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des DFB-Teams! Los geht es heute um 13 Uhr.

DFB-Team: Pressekonferenz vor 1000. Länderspiel gegen Ukraine heute im TV und Livestream

Die Pressekonferenz des DFB-Team mit Antonio Rüdiger und Kevin Trapp ist heute nicht live im TV zu sehen.

Der DFB überträgt die Pressekonferenz heute live ab 13 Uhr. Hier entlang zum Livestream!

DFB-Team: Diese Termine stehen 2023 noch an