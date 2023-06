Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen die Schweiz ein letztes Testspiel vor der Europameisterschaft 2023. Alle Informationen zu der EM Generalprobe und wo Ihr das Länderspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 16. Juni, trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die anstehende EM auf die Schweiz. Das Testspiel startet um 18.00 Uhr im österreichischen Imst. Die Begegnung dauert 4x30 Minuten.

Für das DFB-Team hätte der erste Test vor der Europameisterschaft am vergangenen Montag kaum besser laufen können. Gegen eine Südtirol-Auswahl gab sich das Team von Antonivo di Salvo keine Blöße, Deutschland gewann die Partie souverän mit 7:0. Vor allem Youssoufa Moukoko, der kurzfristig zum Team stieß, überzeugte und schnürte gleich einen Doppelpack.

In der Gruppenphase der EM bekommt es das Deutschland ab der kommenden Woche mit Israel, Tschechien und England zu tun. Das DFB-Team gehört zu den Favoriten bei der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien, 2021 gewann die deutsche U21-Nationalmannschaft den Titel. Die Schweiz trifft dagegen in der Gruppe D auf Frankreich, Italien und Norwegen. Gelingt Deutschland heute die EM Generalprobe gegen die Schweiz?

Deutschland vs. Schweiz, U21 heute live: Übertragung: EM Generalprobe im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Deutschland vs. Schweiz, U21 Testspiel

Deutschland vs. Schweiz, U21 Testspiel Datum: 16.06

16.06 Start: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Imst, Österreich

Imst, Österreich Spiel: 4x30 Minuten

4x30 Minuten Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: -

© getty Antonio Di Salvo ist der Cheftrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Das heutige Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird nicht live im TV oder im Livestream übertragen. Die Generalprobe vor der Europameisterschaft findet nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die kommenden EM-Partie des DFB-Team könnt Ihr dagegen live im TV und Livestream verfolgen. Sat1 und ProSieben MAXX zeigen sich für die Übertragung der Europameisterschaftsduelle verantwortlich. Auf ran.de und in der ran-App seht Ihr die EM 2023 zudem im kostenlosen Livestream.

U21 EM, Deutschland - Der Kader im Überblick