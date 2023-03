DFB-Team: Michael Rummenigge fordert Aus von Thomas Müller und Marco Reus

Laut Michael Rummenigge sollte Bundestrainer Hansi Flick seinen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft ohne Umschweife vorantreiben. "Der Bundestrainer muss bei seinem Umbruch noch konsequenter sein", forderte der 59-Jährige in seiner Sportbuzzer-Kolumne.

"Noch immer gibt es eine Art Schattenkabinett von Spielern wie Thomas Müller, Ilkay Gündogan oder Marco Reus, die zwar dieses Mal nicht dabei sind, bei denen sich Flick aber immer noch eine Hintertür offenhält. Er sollte diese schließen", so Rummenigge weiter.

Trotz der nach wie vor vorhandenen Qualitäten dieser Leistungsträger müsse man "ohne Wenn und Aber nach vorne schauen", erklärte der frühere Nationalspieler: "Flick sollte mutig sein, einen Schlussstrich ziehen und ein Zeichen setzen. Auch wenn es schwierig und holprig wird. Die altgedienten Spieler können die Probleme der DFB-Auswahl schließlich nicht mehr langfristig lösen."

Den Titelgewinn bei der anstehenden Heim-EM hält der frühere BVB-Profi für unrealistisch. Er wolle auch von Seiten des DFB keine Zielvorgaben in dieser Richtung hören, da sich die Mannschaft im Neuaufbau befinde.

Außerdem fehle es Flick am Personal für den ganz großen Wurf, erklärte Rummenigge: "In der Breite fehlt es leider an Kickern auf Weltklasse-Niveau. Flick kann sich sein Personal nun mal nicht backen und muss aus den überschaubaren Auswahlmöglichkeiten das Beste machen."

Rummenigge: "Man sollte Flick vertrauen"

Die Kritik am DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Peru (Samstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) und gegen Belgien (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) könne er deshalb nicht nachvollziehen.

"Natürlich wirkt es auf den ersten Blick seltsam, wenn zum Beispiel ein Josha Vagnoman dabei ist. Dieser ist beim Bundesliga-Letzten VfB Stuttgart nur Ersatz", gab Rummenigge zu: "Aber: Man sollte Flick vertrauen und ihm das Recht zugestehen, auf Spieler zu setzen, von denen er glaubt, dass sie ihm helfen können."

