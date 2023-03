Nach Abreise vom DFB-Team: So steht es um BVB-Profi Nico Schlotterbeck

Bundestrainer Hansi Flick hat Entwarnung bei Nico Schlotterbeck gegeben. Die Abreise des Innenverteidigers des Tabellenführers Borussia Dortmund vor dem Länderspiel gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr) in Köln aufgrund muskulärer Probleme sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

"Meine Information ist, dass er in zwei, drei Tagen wieder auf dem Platz stehen wird", sagte Flick am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Schlotterbeck sollte Spitzenreiter Dortmund im Ligagipfel bei Verfolger Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) damit zur Verfügung stehen.

Der 23-Jährige war am vergangenen Samstag im Länderspiel gegen Peru in Mainz (2:0) kurz vor dem Ende mit Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.