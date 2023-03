Das DFB-Team kriegt es heute in einem Testspiel mit der peruanischen Nationalmannschaft zu tun. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel live mitverfolgen.

Das deutsche Nationalteam testet heute im Rahmen der Länderspielpause gegen Peru. Hier könnt Ihr den Verlauf des ersten Spiels seit der verkorksten WM in Katar live mitverfolgen.

Deutschland vs. Peru: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Katar zeigte sich das DFB-Team nicht von der besten Seite und schied zum zweiten Mal in Folge in der WM-Vorrunde aus. Bei der Heim-EM in 2024 soll nun alles anders werden. Als Gastgeber hat Deutschland einen Platz in der Gruppe A bereits sicher. Trotzdem ist auch das DFB-Team während der EM-Qualifikationsphase im Einsatz - heute gegen Peru, am Dienstag dann gegen Belgien.

Vor Beginn: Das Spiel in der Mainzer Mewa Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Länderspiel zwischen Deutschland und Peru.

Deutschland vs. Peru: Länderspiel heute im TV und Livestream

Um das Länderspiel gegen Peru heute live und in voller Länge verfolgen zu können, braucht Ihr Zugriff auf das TV- oder Livestream-Angebot des ZDF. Um 20.15 Uhr meldet sich Jochen Breyer und liefert Vorberichte zur Partie. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft danach Oliver Schmidt.

Der Livestream bei zdf.de ist kostenlos abrufbar.

Deutschland: Der Kader für die Länderspiele gegen Peru und Belgien

Name Verein Position Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona TOR Kevin Trapp Eintracht Frankfurt TOR Bernd Leno FC Fulham TOR Armel Bella Kotchap FC Southampton ABWEHR Matthias Ginter SC Freiburg ABWEHR Christian Günter SC Freiburg ABWEHR Thilo Kehrer West Ham United ABWEHR David Raum RB Leipzig ABWEHR Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund ABWEHR Josha Vagnoman VfB Stuttgart ABWEHR Marius Wolf Borussia Dortmund ABWEHR Mergim Berisha FC Augsburg MITTELFELD/ANGRIFF Emre Can Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Niclas Füllkrug Werder Bremen MITTELFELD/ANGRIFF Serge Gnabry Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Leon Goretzka Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Mario Götze Eintracht Frankfurt MITTELFELD/ANGRIFF Kai Havertz FC Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF Joshua Kimmich Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Jamal Musiala Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Felix Nmecha VfL Wolfsburg MITTELFELD/ANGRIFF Kevin Schade FC Brentford MITTELFELD/ANGRIFF Timo Werner RB Leipzig MITTELFELD/ANGRIFF Florian Wirtz Bayer Leverkusen MITTELFELD/ANGRIFF