DFB-Team: Kevin Volland hakt WM-Teilnahme in Katar ab

Kevin Volland hat eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar abgehakt. "Ich mache mir keine Hoffnungen, bei der WM dabei zu sein", sagte der Stürmer des französischen Erstligisten AS Monaco im Gespräch mit dem Nachrichtenportal t-online.de. Am Donnerstag erfolgt die Nominierung des 26-köpfigen WM-Kaders durch Bundestrainer Hansi Flick.

Der 30-jährige Volland glaubt allerdings, dass einige Argumente für ihn sprechen würden: "Ich bin seit Jahren unter den Top-5 der deutschen Stürmer, was die Anzahl der Torbeteiligungen angeht. Rein statistisch dränge ich mich da definitiv für eine Rolle in der Nationalmannschaft auf."

Allerdings sei er seit November 2021 nicht mehr für Deutschland aufgelaufen, "bin seitdem trotz sehr guter Leistungen in Monaco nicht berücksichtigt worden", betonte der Ex-Leverkusener und -Hoffenheimer: "Wenn ich nicht mit einer Verletzung zu Saisonbeginn zu kämpfen gehabt und stattdessen konstant Topleistungen geliefert hätte, würde es vielleicht noch einmal anders aussehen, aber so kann ich meine Situation doch sehr realistisch einschätzen." Laut eigener Aussage stehe er aber auf jeden Fall im vorläufigen 55-Mann-WM-Kader von Flick.