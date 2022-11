DFB: WM-Kandidat Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim wohl schwer verletzt

Hoffenheims Grischa Prömel hat sich beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig wohl schwer am rechten Sprunggelenk verletzt. Der Mittelfeldspieler musste früh in der Partie mit einer Trage von Platz gebracht werden. Prömel steht auf der Liste derer, die sich Chancen auf eine Nominierung für den DFB-Kader für die WM ausrechnen dürfen.

In der 14. Minute rutschte Mitspieler Christoph Baumgartner unglücklich in Prömel hinein, dessen Fuß böse wegknickte. Sofort zeigte der 27-Jährige an, dass er medizinische Hilfe benötigt. Sein Sprunggelenk wurde bandagiert, ehe er vom Platz getragen wurde. Andrej Kramaric ersetzte Prömel in der 18. Minute.

Prömel steht auf der 55-Spieler-Liste von Bundestrainer Flick, wie er jüngst selbst bestätigte: "Ich habe eine Info bekommen vom Verein. André Breitenreiter (Hoffenheim-Trainer; Anm. d. Red.) hat mich informiert, dass ich auf dieser Liste stehe. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut", sagte er nach dem Spiel in der vergangenen Woche in Köln.

Ein Spiel für die A-Nationalmannschaft hat der ehemalige Berliner noch nicht bestritten. Für die U21 kam er 2016 dreimal zum Einsatz. 15-mal lief er für die U20 auf, zudem absolvierte er 2016 bei den Olympischen Spielen vier Partien für das Team von Horst Hrubesch. Vor der Saison schloss er sich der TSG an und avancierte dort direkt zum Stammspieler und Leistungsträger. Seine Entwicklung wird nun jäh gestoppt.