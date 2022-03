U21 - EM-Qualifikation: Gruppe mit Deutschland, Termine, Gegner, Tabelle

Die Qualifikation für die U21-EM 2023 in Georgien und Rumänien ist voll im Gange. Deutschland kämpft in der Gruppe B um ein Ticket. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zur deutschen Gruppe sowie zu den Terminen, Gegnern und zur Tabelle.

Mehr als die Hälfte der Qualifikation für die 2023 anstehende U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien wurde bereits absolviert - von zehn Spieltagen stehen sieben bereits in den Geschichtsbüchern. Am heutigen Dienstag, den 29. März, geht es weiter mit Spieltag Nummer acht. In der Gruppe B trifft der Tabellenführer Deutschland auf den Tabellenzweiten Israel. Um 17 Uhr wird die Partie im HaMoshava-Stadion in Petah Tikwa (Israel) angepfiffen. Ebenso treffen heute Polen und Ungarn aufeinander. Zudem stehen sich San Marino und Lettland gegenüber.

© getty Jonny Burkardt und die deutsche U21 treffen heute auf Israel.

U21 - EM-Qualifikation: Termine, Gegner

Einschließlich heute muss das DFB-Team - aber auch alle anderen Gruppengegner - noch drei Spiele bestreiten, dann ist die EM-Quali zu Ende. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt, weiters schafft es auch der beste Zweitplatzierte ohne Umwegen in die Gruppenphase (wobei das Spiel gegen sechstplatzierte Teams nicht berücksichtigt wird). Die restlichen Gruppenzweiten kämpfen in den Playoffs um vier weitere EM-Plätze.

Das Team von Bundestrainer Toni di Salvo hat bereits zweimal gegen San Marino und Lettland gespielt, fehlen also nur noch die Partien gegen Israel (29. März), Ungarn (3. Juni) und Polen (7. Juni).

Datum Heim Ergebnis Auswärts 2. Sep. 2021 Ungarn 1:2 Israel 2. Sep. 2021 San Marino 0:6 Deutschland 3. Sep. 2021 Lettland 0:2 Polen 7. Sep. 2021 Lettland 1:3 Deutschland 7. Sep. 2021 Polen 1:2 Israel 7. Sep. 2021 San Marino 0:4 Ungarn 7. Okt. 2021 Lettland 2:0 San Marino 7. Okt. 2021 Deutschland 3:2 Israel 8. Okt. 2021 Ungarn 2:2 Polen 12. Okt. 2021 Polen 3:0 San Marino 12. Okt. 2021 Ungarn 1:5 Deutschland 12. Okt. 2021 Israel 2:1 Lettland 11. Nov. 2021 San Marino 0:4 Israel 12. Nov. 2021 Ungarn 1:0 Lettland 12. Nov. 2021 Deutschland 0:4 Polen 16. Nov. 2021 Polen 5:0 Lettland 16. Nov. 2021 Deutschland 4:0 San Marino 16. Nov. 2021 Israel 3:0 Ungarn 24. Mär. 2021 Ungarn 4:0 San Marino 24. Mär. 2021 Israel 2:2 Polen 24. Mär. 2021 Deutschland 4:0 Lettland 29. Mär. 2021 Polen Ungarn 29. Mär. 2021 Israel Deutschland 29. Mär. 2021 San Marino Lettland 2. Jun. 2022 Lettland Israel 2. Jun. 2022 San Marino Polen 3. Jun. 2022 Deutschland Ungarn 7. Jun. 2022 Lettland Ungarn 7. Jun. 2022 Polen Deutschland 7. Jun. 2022 Israel San Marino

U21 - EM-Qualifikation: Tabelle

Der amtierende U21-Europameister führt die Tabelle der Gruppe B vor Israel an. Der Abstand zwischen den beiden Mannschaften beträgt jedoch lediglich zwei Punkte. Sollten die Israelis heute gewinnen, würden sie an Deutschland vorbeiziehen. Nicht weit dahinter entfernt ist dann auch gleich Polen auf Platz drei. Deutschland und Polen trennen nur vier Punkte. Drei Runden vor Schluss ist also noch einiges möglich.