DFB-Team: Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft mit Thomas Müller und Matthias Ginter im Liveticker

Im Vorfeld des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel geben sich Thomas Müller und Matthias Ginter die Ehre und stellen sich auf einer Pressekonferenz in Frankfurt den Fragen der versammelten Journalisten. SPOX begleitet das Geschehen im Liveticker.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Müller und Ginter im LIVETICKER

Vor Beginn: Los geht es um 13 Uhr. Dann bilden wir für Euch hier die wichtigsten Aussagen der zwei Bundesliga-Akteure ab.

Vor Beginn: Heute geben sich Bayern-Stürmer Thomas Müller und Abwehrspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach die Ehre.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten DFB-Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Israel am Samstag.

DFB-Team: Pressekonferenz im Livestream

Alle DFB-Pressekonferenzen gibt es in der Regel auch via Livestream zu sehen. Der DFB bietet über seinen Service DFB-TV einen kostenlosen Stream auf seiner Website an. Besagten Stream zur heutigen OK findet Ihr hier!

© getty Thomas Müller stellt sich auf der DFB-PK den Fragen der Journalisten.

Deutschland vs. Israel im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel am Samstag, den 26. März ab 20.45 Uhr gibt es live im Free-TV zu sehen. Übertragen wird das Freundschaftsspiel im ZDF.

Das ZDF bietet zudem einem kostenlosen Livestream in seiner ZDFMediathek an. Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer, Kommentator ist Oliver Schmidt und der 2014er Weltmeister Per Mertesacker fungiert als Co-Kommentator.

DFB-Team: die anstehenden Länderspiele