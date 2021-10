U21 - Deutschland vs. Israel: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag in der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute Israel. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Israel - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die Mission Titelverteidigung geht in die nächste Runde! Im Rahmen der Qualifikation zur EM 2023 trifft die deutsche U21 heute in Paderborn auf Israel. Das Spiel wird um 18.15 Uhr in der Benteler-Arena angepfiffen.

Deutschland startete mit zwei Siegen in San Marino (6:0) und Lettland (3:1) in die Qualifikation. Heute steht für das neuformierte Team eine echte Bewährungsprobe an, da auch Israel nach zwei Spielen sechs Punkte auf der Habenseite hat. Mit einem Sieg könnte der DFB-Nachwuchs einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen.

Besondere Brisanz steckt in dem Spiel, da Antonio Di Salvo seine Premiere als Trainer der U21 gibt. Di Salvo folgt auf Erfolgstrainer Stefan Kuntz, der vor einigen Wochen die A-Nationalmannschaft der Türkei übernommen hat.

Deutschland vs. Israel: U21 EM-Qualifikation heute live - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 2 2 0 0 9:1 6 2 Israel 2 2 0 0 4:2 6 3 Ungarn 2 1 0 1 5:2 3 4 Polen 2 1 0 1 3:2 3 5 Lettland 2 0 0 2 1:5 0 6 San Marino 2 0 0 2 0:10 0

U21 - Deutschland vs. Israel: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Alle Qualifikationsspiele der deutschen U21 werden live im TV und im Livestream übertragen. Die Übertragungsrechte hält wie schon bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft die "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe.

U21 - Deutschland vs. Israel: EM-Qualifikation heute live im Free-TV

Deutschland vs. Israel kann heute live im Free-TV verfolgt werden. Auf ProSieben Maxx beginnt die Übertragung mit Moderator Christian Düren und Kommentator Uwe Morawe um 17.45 Uhr.

U21 - Deutschland vs. Israel: EM-Qualifikation heute im Livestream

Ebenfalls kostenlos ist das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 auch im Livestream zu sehen. Dazu gibt es mehrere Alternativen.

Zum einen den Livestream auf ran.de, zum anderen den Livestream von ProSieben Maxx. Um diesen empfangen zu können, müsst Ihr Euch zuvor registrieren. Auch über die Streamingplattform JOYN kann der Livestream zum Spiel abgerufen werden. Das gilt auch für die Apps ran und ProSieben Maxx, über die Ihr das Spiel auch auf verschiedenen Endgeräten verfolgen könnt.

U21 - Deutschland vs. Israel: EM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet zum EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Israel einen Liveticker an. Wer wissen will, was beim Trainer-Debüt von Antonio Di Salvo alles passiert, ist hier an der richtigen Stelle.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Israel.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Israel - Personal

Antonio Di Salvo nominierte 23 Spieler. Vincent Müller (PSV Eindhoven), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jan Thielmann (1. FC Köln), Malik Tillman (Bayern München) und Kevin Schade (SC Freiburg) sind zum ersten Mal bei der U21 dabei, zudem kehren Yannik Keitel (SC Freiburg) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) in den Kader zurück. Lars Lukas Mai von Werder Bremen musste aufgrund von Adduktorenproblemen absagen. Für ihn wurde Frederik Jäkel vom belgischen Erstligisten KV Oostende nachnominiert.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Israel - Der deutsche Kader im Überblick

Tor: Nico Mantl (Red Bull Salzburg), Vincent Müller (PSV Eindhoven), Luca Philipp (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth), Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), Noah Katterbach (1. FC Köln), Lars Lukas Mai (Werder Bremen), Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Malick Thiaw (Schalke 04)

Mittelfeld/Angriff: Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Yannik Keitel (SC Freiburg), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fürth), Roberto Massimo (VfB Stuttgart), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Kevin Schade (SC Freiburg), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Malik Tillman (Bayern München)

Deutschland vs. Israel: U21 EM-Qualifikation heute live - Der Modus

Die nächste U21-EM findet 2023 in Rumänien und Georgien statt. Die beiden Gastgeberländer sind bereits fix qualifiziert. Zehn Nationen können sich für das Turnier direkt qualifizieren: die neun Erstplatzierten aus den Qualifikationsgruppen sowie der beste Zweitplatzierte. Vier weitere Plätze werden unter den verbleibenden acht Gruppenzweiten über die Playoffs vergeben.

