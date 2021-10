Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die WM-Qualifikation neigt sich langsam dem Ende entgegen. Am heutigen 8. Spieltag muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien ran. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der deutschen Nationalmannschaft fehlt nach dem 2:1-Sieg gegen Rumänien am vergangenen Freitag nicht mehr viel, um das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu sichern. Drei Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Zweiten und heutigen Gegner Nordmazedonien sechs Punkte. Mit einem Sieg kann das DFB-Team also alles klar machen, sollte Armenien nicht gegen Rumänien gewinnen.

Zusätzlich kann sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick heute für die bittere 1:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren. Damals stand jedoch noch Jogi Löw als Trainer an der Seitenlinie.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Partie gegen Nordmazedonien geht am heutigen Montag, den 11. Oktober, in der Telekom-Arena (Philip II) in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje über die Bühne. Das Duell wird um 20.45 Uhr vom Unparteiischen Danny Makkelie angepfiffen.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Wie auch die bereits absolvierten sieben WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft wird auch das heutige gegen Nordmazedonien im Free-TV zu sehen sein. RTL überträgt ab 20.15 Uhr die Vorberichte zum Spiel, ehe dann wenige Minuten vor Anpfiff das Duo Marco Hagemann (Kommentator) und Steffen Freund (Experte) übernimmt.

Zusätzlich dazu hat RTL auch einen Livestream im Angebot. Der Livestreamanbieter des Privatsenders TVNow ist für die Übertragung zuständig. Diese ist jedoch kostenpflichtig. Für 4,99 Euro pro Monat könnt Ihr Euch Zugriff auf TVNow verschaffen. Zuvor habt Ihr außerdem die Möglichkeit, TVNow einen Monat lang kostenlos zu testen.

DAZN bietet zwar das Spiel der Deutschen nicht an, hat dafür jedoch alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutscher Beteiligung im Livestream parat.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Außerdem ist SPOX beim Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien mit einem Liveticker zur Stelle. Mit dem behaltet Ihr das komplette Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Minute im Auge.

Hier geht's zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Nordmazedonien.

WM-Qualifikation: Deutschland Gruppe J im Überblick