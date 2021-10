Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien weiter. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Deutschland gegen Nordmazedonien: Nach dem mit 1:2 verlorenen Hinspiel hat das DFB-Team etwas wiedergutzumachen. Die Partie im Rahmen der WM-Qualifikation im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland trat am Freitag parallel gegen Rumänien an und siegte nach Rückstand noch 2:1. Hansi Flicks Mannschaft ist in Gruppe J nach sieben von zehn Spieltagen Tabellenführer, Nordmazedonien liegt mit sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei.

Vor Beginn: Das DFB-Team hat gegen die Mazedonier mächtig Wiedergutmachung zu betreiben. Ende März unterlag es unter der Regie von Joachim Löw im Hinspiel nämlich 1:2. Nordmazedonien hatte seitdem nicht mehr gewonnen - bis zum vergangenen Freitag, als es ein 4:0 gegen Liechtenstein gab.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Deutschland schließt seine Länderspielpause in diesem Monat gegen Nordmazedonien ab. Los geht es in Skopje mit dem Duell im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 um 20.45 Uhr.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Gnabry, Sané - Werner

Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Gnabry, Sané - Werner Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Spirovski, Ademi - Churlinov, Elmas, Trajkovski - Jahovic

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen Nordmazedonien lässt sich live im Free-TV verfolgen. RTL besitzt die Rechte an der Übertragung des DFB-Teams bei Qualifikationsspielen und geht um 20.15 Uhr auf Sendung.

Das TV-Programm wird auch via Livestream angeboten, der dazugehörige Streamingdienst TVNOW ist derweil allerdings nicht gratis, sondern kostenpflichtig. Aber: Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das gesamte Angebot die ersten 30 Tage gratis nutzen. Weitere Infos dazu hier.

WM-Qualifikation: Gruppe J mit Deutschland