DFB-Team mit Havertz und Gosens nach Island

Hansi Flick kann zum Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks in der WM-Qualifikation auf Island wohl aus dem Vollen schöpfen. "Wir nehmen alle Spieler mit", kündigte Flick mit Blick auf das Duell auf der Vulkaninsel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) an.

Auch Kai Havertz und Robin Gosens, die gegen Armenien (6:0) gefehlt hatten, sollen dabei sein.

"Kai hat schon mal trainiert, nicht auf dem Platz, aber auf dem Fahrrad", sagte Flick über Havertz, der wegen eines grippalen Infekts pausiert hatte. Auch bei Gosens (Fußverletzung) sei es "wesentlich besser, er war schon auf dem Platz".

Am Montag sollen beide im Training stärker belastet werden, dann will Flick eine Entscheidung treffen.

Damit muss aus dem 26er-Kader einzig Thomas Müller passen. Der Münchner war wegen Adduktorenbeschwerden schon vor dem Flick-Debüt gegen Liechtenstein (2:0) abgereist.