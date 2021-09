Ihr zweites WM-Qualifikationsspiel während der laufenden Länderspielpause bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Armenien. Wer zeigt / überträgt das Länderspiel heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im TV und Livestream?

Ihren Auftakt in die aktuelle Länderspielphase hat das DFB-Team in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gemeistert - wenn auch ziemlich glanzlos. Deutschland gewann am Donnerstag 2:0 gegen Liechtenstein.

Weiter geht es nun gegen Armenien, den aktuellen Spitzenreiter der Gruppe J. Die Begegnung findet am heutigen Sonntag, den 5. September statt, los geht es um 20.45 Uhr. Schauplatz ist die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im Free-TV?

Das Länderspiel Deutschland gegen Armenien wird heute im Free-TV übertragen. RTL zeigt sämtliche Partien der DFB-Auswahl in der Qualifikation. Los geht es mit den Vorberichten um 20.15 Uhr, ehe eine halbe Stunde später der Anpfiff ertönt.

Zunächst moderiert Florian König, Experte ist Lothar Matthäus. Zum Anstoß übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im Livestream?

RTL bietet seine Free-TV-Übertragung auch als Livestream an. Zurückgreifen müsst Ihr dabei auf die Plattform TVNOW, die jedoch im Gegensatz zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen nicht kostenlos ist - zumindest vorerst.

Bei TVNOW ist für die Spiele der Nationalmannschaft der Abschluss eines Premium-Abonnements notwendig, das 4,99 Euro pro Monat kostet. Vorab lässt sich der Dienst einen Monat lang gratis testen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute im Re-Live?

Wer das Qualifikationsspiel verpassen sollte, es sich im Nachhinein aber im Re-Live anschauen möchte, der kann das bei TVNOW als Mitglied tun. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit: DAZN.

Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme der DFB-Elf die komplette WM-Qualifikation live, die Deutschland-Spiele stehen danach aber auf der Plattform im Re-Live bereit.

Als Fußballfans seid Ihr bei DAZN bestens aufgehoben. Angeboten bekommt Ihr dort nämlich über die WM-Quali hinaus jede Menge Bundesliga- (106) und Champions-League-Spiele (121), dazu die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1, auch die Europa League.

Die Live-Übertragungen in Bundesliga und Champions League kann DAZN zu dieser Saison erhöhen, sodass die Preise nun auch etwas angehoben wurden: 14,99 Euro für ein Monatsabo und 149,99 Euro für ein Jahresabo. Der Gratis-Probemonat kann noch in Anspruch genommen werden, fällt allerdings zum Oktober weg.

Noten: Sane sammelt Pluspunkte - eine Position macht weiter Sorgen © getty 1/17 Das DFB-Team hat das Premierenspiel von Hansi Flick äußerst glanzlos mit 2:0 gegen Liechtenstein gewonnen. Während ein Sorgenkind Selbstvertrauen sammelte, fielen andere ab. Die Noten und Einzelkritiken zum deutschen Team. © imago images 2/17 BERND LENO: Vertrat den geschonten Neuer, der ihn im nächsten Spiel wieder ersetzen wird. Um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen, taugte diese Partie aber überhaupt nicht. 15 Ballkontakte, kein Schuss aufs Tor, spielte einmal gut mit. Note: 3,5. © imago images 3/17 RIDLE BAKU: Die rechte Abwehrseite bleibt eine Problemposition. Gewann in seinem zweiten Länderspiel nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe und fiel mit vielen Konzentrationsfehlern auf. Seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Note: 4,5. © imago images 4/17 THILO KEHRER: Angesichts der hohen Belastung erhielt er eine Chance und zeigte eine grundsolide Leistung gegen einen drittklassigen Gegner. Fast alle (meist einfachen) Pässe kamen an, siebenmal eroberte er den Ball. Note: 3. © getty 5/17 NIKLAS SÜLE: Defensiv nicht gefordert, bestand seine Hauptbeschäftigung darin, die Ballzirkulation am Leben zu halten. Dass nach vorne zu wenig ging, zeigten seine Ballaktionen (129, klar die meisten). Seine Torschüsse waren harmlos. Note: 3,5. © getty 6/17 ROBIN GOSENS: Scheiterte per Kopf am Pfosten, rückte immer wieder in den Sechzehner als Adressat von Flanken. Eins-gegen-Eins-Situationen suchte er viel zu selten, dafür immer wieder mit Abschlüssen. Kurz vor Schluss verletzt. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Vergab die erste dicke Gelegenheit, fast alles lief über ihn. Traumpass auf Gosens, aber auch er verschleppte zu häufig das Tempo. Von seiner gewohnten Dominanz war zu selten etwas zu spüren. Note: 3,5. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Anfangs schlechter als Nebenmann Kimmich ins Spiel integriert, versuchte sich häufig an Steilpässen, die nicht ankamen. Seinen Distanzschüssen fehlte das Zielwasser, nach dem Wechsel mit zwei gefährlichen Szenen. Note: 4. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: Erster Startelfeinsatz im sechsten Spiel. Erst blass, fasste er sich vor dem 1:0 ein Herz, riss eine Lücke und fand Werner. Dass er noch Steigerungsbedarf hat, ist offensichtlich - aber ebenso sein Mega-Potenzial. Note: 3,5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: Aufgrund des Fehlens von Müller diesmal hinter der Spitze aufgeboten, fand er keine Bindung zum Geschehen. Keinem Torschuss stehen immerhin drei Vorlagen gegenüber, der Chelsea-Profi kann deutlich mehr. Note: 4,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Primär auf seiner geliebten linken Seite eingesetzt, war er direkt gut im Spiel, baute dann aber etwas ab. Über die komplette Spielzeit jedoch bemüht und anspielbar, belohnte sich mit einer starken Einzelaktion zum 2:0. Note: 2,5. © imago images 12/17 TIMO WERNER: Nach früher Chance lange abgemeldet, ehe er kurz vor der Pause mit gutem Laufweg für den Dosenöffner sorgte. Ansonsten im dichten Abwehrverbund gut aufgehoben, nur 18 Ballkontakte. Hätte aber trotzdem nachlegen können. Note: 3,5. © getty 13/17 MARCO REUS: Nahm den Platz von Havertz hinter der Spitze ein und sorgte zumindest für etwas Belebung mit seiner Dynamik. Traf bei seinem Comeback das Außennetz und ein Liechtensteiner Abwehrbein. Note. 3. © getty 14/17 JONAS HOFMANN: Ersetzte Baku als Rechtsverteidiger und fand mit seiner ersten Hereingabe direkt den Kopf von Sane. Danach wurde er nicht mehr auffällig. Note: 3,5. © getty 15/17 SERGE GNABRY: Ersetzte Teamkollege Musiala und fand sich gut ein. Seine zwei Abschlussversuche wurden geblockt, er war gut ins Kombinationsspiel integriert. Note: 3. © imago images 16/17 LEON GORETZKA: In seinen knapp 20 Minuten trat er nur einmal in Erscheinung, als er Sane den Ball zuspielte und dadurch einen Assist sammelte. Sein Anteil am Tor war jedoch nicht sonderlich hoch. Keine Bewertung. © imago images 17/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte kurz vor Schluss für Kimmich noch aufs Feld und feierte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. In Szene setzen konnte sich der 18-Jährige jedoch nicht mehr. Keine Bewertung.

Wer zeigt / überträgt Highlights von Deutschland vs. Armenien?

Deutschland gegen Armenien hält DAZN nicht nur im Re-Live bereit. Ebenso kann man einfach und schnell den Videotypen wechseln, sodass innerhalb von wenigen Minuten die wichtigsten Szenen der Partien in den Highlights abgebildet werden.

Die 90 Minuten in der Zusammenfassung gibt es natürlich ebenso im TV-Programm von RTL nach der Partie und auch online bei TVNOW.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Qualifikation zur WM 2022

Qualifikation zur WM 2022 Datum: 5. September 2021

5. September 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Übertragung: RTL

Livestream: TVNOW

Re-Live: DAZN, TVNOW

Highlights: DAZN, TVNOW

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im TV und Livestream? Länderspiel heute im Liveticker

Solltet Ihr Deutschland gegen Armenien nicht live im TV oder Livestream verfolgen können, dann klickt Euch doch gerne in unseren Liveticker rein. Dort verpasst Ihr nichts.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J

Deutschland schneidet in der WM-Quali bis dato schwächer ab als der heutige Kontrahent. Die Armenier stehen bei zehn Punkten, haben damit einen Zähler mehr gesammelt als der Weltmeister von 2014. Zieht das DFB-Team jetzt vorbei?

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Pkt. 1 Armenien 4 3 1 0 6:2 10 2 Deutschland 4 3 0 1 7:2 9 3 Nordmazedonien 4 2 1 1 9:4 7 4 Rumänien 4 2 0 2 7:6 6 5 Island 4 1 0 3 4.8 3 6 Liechtenstein 4 0 0 4 1:12 0

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im TV und Livestream? Personal, Kader, Aufstellungen

Tor

Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr

Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St.-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff

Karim Ademeyi (Red Bull Salzburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland : Neuer - Baku, Kehrer, Süle, Raum - Kimmich, Goretzka - Musiala, Gündogan, Sane - Werner

: Neuer - Baku, Kehrer, Süle, Raum - Kimmich, Goretzka - Musiala, Gündogan, Sane - Werner Armenien: Yurchenko - Hovhannisyan, Calisir, Voskanyan, Hambardzumyan - Udo, Grigoryan, Bichakhchyan - Mkhitaryan, Adamyan, Vardanyan

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Spielplan