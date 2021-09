Island vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 6:0-Kantersieg gegen Armenien hat das DFB-Team in dieser Länderspielpause noch einen Gegner vor der Brust. Am 6. Spieltag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch auf Island. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auf das glanzlose Debüt von Hansi Flick als neuer Bundestrainer beim 2:0-Sieg gegen Liechtenstein folgte am vergangenen Sonntag ein 6:0-Kantersieg über Armenien. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte sich wie ausgewechselt und übernahm durch den Erfolg die Tabellenführung in der Gruppe J der WM-Qualifikation für die anstehende Endrunde in Katar 2022. Das DFB-Team will nun den Schwung gegen den nächsten Quali-Gegner Island mitnehmen. Im Hinspiel im März gab es ein klares 3:0 für Deutschland.

Island vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Uhrzeit, Ort, Stadion

Die Partie des 6. Spieltags gegen die Isländer geht am heutigen Mittwoch, den 8. September, über die Bühne. Das Nationalstadion Laugardalsvöllur in der isländischen Hauptstadt Reykjavik dient dabei als Spielstätte. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß.

Island vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Wie auch die anderen WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft wird auch das heutige gegen Island im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt dementsprechend bereits ab 20.15 Uhr Livebilder aus Reykjavik. Marco Hagemann und Steffen Freund werden dabei als Kommentatoren eingesetzt.

Neben der Übertragung im Free-TV bietet RTL auch einen Livestream zum Spiel zwischen Island und Deutschland an. Dieser ist beim eigenen Streamingdienst TVNow vorfindbar, jedoch auch kostenpflichtig. Mit einem Abonnement, für welches 4,99 Euro je Monat anfallen, könnt Ihr diesen freischalten. Davor besteht die Möglichkeit, TVNow einen Monat lang zu testen.

© imago images Das DFB-Team führt die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe J an.

Island vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr das Duell live verfolgen. Mit dem detaillierten Liveticker seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Island vs. Deutschland

Island vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Voraussichtliche Aufstellungen

Island: Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - B. Bjarnason, Johannesson - Anderson, Kjartansson, A. Gudmundsson

Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - B. Bjarnason, Johannesson - Anderson, Kjartansson, A. Gudmundsson Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Havertz, L. Sane - Werner

Das machen Deutschlands U17-WM-Dritte von 2011 heute © getty 1/22 2011 wurde das DFB-Team bei der U17-WM in Mexiko unter der Leitung von Steffen Freund Dritter. Zum Team gehörte unter anderem ein heutiger BVB-Eckpfeiler. Was ist aus den damaligen Spielern geworden? © getty 2/22 TOR: Odisseas Vlachodimos (VfB Stuttgart): Bei der WM unumstrittener Stammspieler. Nach drei BL-Spielen für die Schwaben wechselte er 2016 zu Panathinaikos Athen. Seit 2018 Stammtorwart bei Benfica Lissabon. © getty 3/22 Cedric Wilmes (Borussia Dortmund): Der Ersatztorwart der WM war beim BVB ohne Profi-Chancen. Versuchte zuerst bei Preußen Münster und später bei Alemannia Aachen Fuß zu fassen, was jeweils scheiterte. Seit 2014 ohne Klub. © getty 4/22 Thomas Dähne (RB Salzburg): Durchlief die Jugendteams der RB-Akademie. 2014 wechselte er zum Schwesterverein nach Leipzig. Dort kam er nicht an Fabio Coltorti vorbei, sodass er sich 2015 HJK Helsinki anschloss. Mittlerweile Nummer zwei bei Holstein Kiel. © getty 5/22 ABWEHR: Mitchell Weiser (1. FC Köln): Schaffte beim Effzeh den Durchbruch zum Profi. Nach Kölns Abstieg wechselte er zum FC Bayern, wo er nur selten zum Einsatz kam. Startete 2015 bei Hertha durch. Derzeit von Leverkusen an Werder Bremen verliehen. © getty 6/22 Cimo Röcker (Werder Bremen): Der Rechtsverteidiger verpasste bei der WM keine Minute und schoss ein Tor. Nachdem er bei Werder den Sprung zu den Profis nicht schaffte, ging seine Karriere bergab. Aktuell für Hertha BSC II in der Regionalliga aktiv. © getty 7/22 Koray Günter (Borussia Dortmund): Der Verteidiger verließ den BVB 2014 in Richtung Galatasaray. Dort entwickelte er sich zum Stammspieler. Spielt seit 2018 in Italien, dort aktuell Stammspieler bei Hellas Verona. © getty 8/22 Nico Perrey (Arminia Bielefeld): Verließ nach der WM die Arminia in Richtung Leverkusen. Dort schaffte er aber nicht den Sprung zu den Profis. Über Hessen Kassel und Köln II schloss er sich 2018 dem Bonner SC an, ehe er 2020 zum 1. FC Düren wechselte. © getty 9/22 Robin Yalcin (VfB Stuttgart): 2011 wurde er mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Lief dreimal in der Bundesliga auf. 2015 wechselte er in die Türkei. Im Sommer wechselte er nach Paderborn, wo er einen guten Start hinlegte. © getty 10/22 Koray Kacinoglu (MSV Duisburg): Auch ihn zog es nach der WM zu einem neuen Klub: Beim 1. FC Köln kam er aber nicht über die Reservemannschaft hinaus, sodass es 2014 in die Türkei ging. Nach mehreren Stationen nun bei SF Baumberg in der Oberliga aktiv. © getty 11/22 Kaan Ayhan (FC Schalke 04): Bei den Königsblauen sammelte er erste Profi-Erfahrungen. Stieg in vier Jahren Fortuna Düsseldorf unter anderem in die Bundesliga auf. 2020 wechselte er zu Sassuolo in die Serie A, wo er aktuell Ergänzungsspieler ist. © getty 12/22 Noah Korczowski (FC Schalke 04): Vier Einsätze während der WM. Probierte sein Glück nach Schalke in Nürnberg, Wolfsburg, Mainz, Wattenscheid und Essen. Seit dieser Saison trägt er das Trikot von TVF Velbert in der Oberliga Niederrhein. © getty 13/22 MITTELFELD: Emre Can (Bayern München): Beim Rekordmeister machte er die ersten Schritte im Profigeschäft. Über Leverkusen wechselte er zum FC Liverpool. Von dort ging es weiter zu Juventus Turin, seit Winter 2020 im Dress von Borussia Dortmund. © getty 14/22 Levent Aycicek (Werder Bremen): Machte alle sieben Spiele bei der WM. Da es bei Werder nicht für die 1. Mannschaft reichte, wurde er erst an 1860 verliehen und dann an Fürth verkauft. Spielt seit der Saison in Türkeis 2. Liga bei Bandirmaspor. © getty 15/22 Sven Mende (VfB Stuttgart): Der Mittelfeldspieler brachte es auf fünf WM-Einsätze. Auf Vereinsebene lief es dagegen nicht wie erhofft. Lief zuletzt fünf Jahre für den VfB Lübeck auf, ehe er nun als erfahrener Spieler für Schalke II aktiv ist. © getty 16/22 Rani Khedira (VfB Stuttgart): Wie Mende machte Khedira fünf Spiele bei der WM und ebenfalls ging es für den Bruder von Weltmeister Sami nicht beim VfB weiter. Landete über RB Leipzig und den FC Augsburg im Sommer bei Union Berlin. © getty 17/22 Fabian Schnellhardt (1. FC Köln): Vier Kurzeinsätze bei der WM. Für ihn ging es nach zwei Jahren Profis beim Effzeh zum MSV Duisburg. Dort wurde er zwischenzeitlich zu Holstein Kiel verliehen, danach Stammspieler. Seit 2019 für Darmstadt 98 aktiv. © getty 18/22 Mirco Born (FC Twente): Absolvierte zwei Kurzeinsätze bei der WM. Nach seiner Zeit in Twente spielte er unter anderem für Viktoria Köln, Hertha II und Sandhausen. Seit 2020 läuft der Linksaußen für den FC Astoria Walldorf in der Regionalliga auf. © getty 19/22 Samed Yesil (Bayer Leverkusen): Sechs Tore in sieben Spielen weckten das Interesse europäischer Spitzenklubs. 2012 wechselte er schließlich zu Liverpool, wo der Karriereknick folgte. Inzwischen ist er beim Oberligisten DJK Teutonia St. Tönis angekommen. © getty 20/22 Okan Aydin (Bayer Leverkusen): Vier Tore in fünf Spiele. Wie Yesil allerdings ein Wandervogel. Über Erfurt, Chemnitz und weitere Vereine zog es den Angreifer 2019 nach Klagenfurt. Über einen chinesischen Zweitligisten kam er nun zu Wacker Innsbruck. © getty 21/22 Marvin Ducksch (Borussia Dortmund): Der Angreifer schaffte zwar beim BVB nicht den Durchbruch, ihm gelang dennoch der Sprung ins Profigeschäft. Holstein Kiel schoss er fast in die 1. Liga. Jetzt soll er Werder Bremen zum Aufstieg schießen. © getty 22/22 Nils Quaschner (Hansa Rostock): Lief nur 22 Minuten während der WM auf. Ihn zog es später erst zu RB Salzburg, dann zu RB Leipzig. Dort kam er aber nicht zum Zug. Nach drei Jahren in Bielefeld beendete er seine Karriere im Sommer 2020 im Alter von 26.

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Tabelle

Mit dem Sieg über Armenien haben die Deutschen die Armenier an der Tabellenspitze abgelöst. Kontrahent Island ist aktuell nur Vorletzter mit vier Punkten und somit bereits so gut wie aus dem Rennen im Kampf um die WM-Tickets.