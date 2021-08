DFB-Team - Hansi Flick über die Nationalmannschaft: Havertz im Sturm, kein Bayern-Bonus und offene Tür für Mario Götze

Bundestrainer Hansi Flick hat erste Einblicke in seine Vorstellungen für die Nationalelf gegeben und unter anderem über seine Formation und die Rolle einiger Leistungsträger gesprochen.

Im Gespräch mit Bild Live sagte Flick am Sonntag, dass die von Jogi Löw bei der EM 2021 eingeführte Dreierkette für ihn zunächst mal kein Thema sein werde. Zudem könne er sich Chelsea-Spieler Kai Havertz in vorderster Front vorstellen: "Ich glaube schon, dass Kai auch im Zentrum spielen kann. Ich habe mich darüber auch - wie mit allen Trainern - mit Thomas Tuchel ausgetauscht. Der Austausch war sehr positiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kai auch im Zentrum spielen kann."

Einen Bonus für Spieler des FC Bayern wies Flick jedoch zurück, räumte aber ein: "Die Bayern-Spieler wissen natürlich um die Art, wie wir spielen wollen. Aber auch die Spieler aus den anderen Vereinen haben Trainer, die gern offensiv verteidigen." Über allem stehe jedoch "die Leistung bei diesem Neuanfang".

Eine Personalie, die aktuell für Diskussionen sorgt, ist derweil Leroy Sane vom FC Bayern. Doch Flick stellte klar: "Wir schätzen uns sehr. Er hat enorme Qualitäten, er hat es nicht immer auf den Platz gebracht. Aber er hat beim FC Bayern die Unterstützung und die erhält er auch bei uns."

Hoch im Kurs steht bei Flick derweil weiterhin Thomas Müller, auf dessen Position sich der Bundestrainer aber nicht festlegen wollte: "Ich weiß nicht, ob es für Thomas eine Position gibt. Er läuft überall auf dem Platz rum." Es sei jedoch in jedem Fall besser, Müller im Team zu haben als ihn nicht im Team zu haben, ergänzte Flick.

Hansi Flick hält für Mario Götze "die Tür offen"

Mario Götze hat Flick für die Nationalmannschaft auch noch nicht abgeschrieben. "Für alle, die Leistung bringen und Qualität zeigen, ist die Tür offen - genauso für Mario Götze", sagte der 56-Jährige bei Bild Live.

Der Name Götze fehlt im Kader für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Er habe vor der Bekanntgabe mit dem WM-Helden von 2014 telefoniert, verriet Flick, "auch mit anderen, die nicht dabei sind, damit sie wissen: Sie sind nicht außen vor, wenn sie bei den ersten Spielen nicht dabei sind".

Götze hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven sportlich wieder Fuß gefasst und ansprechende Leistungen gezeigt. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der 29-Jährige im November 2017 gegen Frankreich (2:2).

© getty Hansi Flick hat klare Vorstellungen für sein Debüt als Bundestrainer.

Hansi Flick fordert mehr Leidenschaft: "Ich will Leben auf dem Platz sehen"

Flick fordert derweil von den Nationalspielern bei seiner Premiere viel Leidenschaft ein. "Ich will eine Mannschaft sehen, die aktiv ist, die den Ball haben will, die viele Optionen anbietet, die den Gegner unter Druck setzt", sagte Flick im Interview mit dem SID: "Ich will Leben auf dem Platz sehen. Das ist für uns entscheidend. Die anderen Dinge kommen von alleine."

Flick trommelte am Sonntag den Großteil seines 26-köpfigen Kaders zusammen. Am Donnerstag (20.45 Uhr im Liveticker) feiert der Nachfolger von Joachim Löw im WM-Qualifikationsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein seine Premiere. Danach stehen noch die Quali-Duelle in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und in Island (8. September) auf dem Programm.

Neben neun Punkten für das WM-Ticket verlangt Flick auch spielerische Fortschritte im Vergleich zur EM, als für Deutschland bereits im Achtelfinale Endstation gewesen war. "Alle, die dabei sind, möchte ich dazu animieren, dass sie mit Selbstvertrauen versuchen, Dinge kreativ zu lösen", äußerte Flick: "Dabei werde ich sie immer unterstützen."