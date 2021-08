DFB-Team: Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer - Ort, Datum, Termin, Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Bei der deutschen Nationalmannschaft beginnt mit Hansi Flick als Bundestrainer eine neue Ära. Wann ist das Debüt unter dem neuen Coach? SPOX klärt auf über Termin, Ort, Gegner und der Übertragung im TV und Livestream zur Flick-Premiere.

DFB-Team: Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer - Ort, Datum, Termin, Gegner

Kaum ist im Vereinsfußball eine neue Saison eröffnet worden, wird sie nun schon wieder unterbrochen. Die Nationalmannschaften sind, wie in der ersten September-Hälfte üblich, an der Reihe. Im Einsatz ist dann auch die deutsche Auswahl.

Nachdem Joachim Löw seinen Posten im Anschluss an die Europameisterschaft nach 15 Jahren räumte, füllt nun Hansi Flick das Amt des Bundestrainers aus. In der nun anstehenden Länderspielpause kommt es dementsprechend zum Debüt der DFB-Elf unter ihrem neuen Coach.

Die Flick-Premiere findet an diesem Donnerstag, den 2. September statt. Deutschland tritt dann ab 20.45 Uhr im Rahmen des vierten Spieltags der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gegen Liechtenstein an. Das Aufeinandertreffen steigt im Kybunpark in St. Gallen in der Schweiz.

DFB-Team: Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer - Übertragung im TV und Livestream

Zu sehen gibt es die Aufgabe des DFB-Teams gegen Underdog Liechtenstein live im Free-TV. RTL besitzt die Rechte an der Übertragung aller deutschen Qualifikationsspiele.

Angeboten wird die Ausstrahlung dann auch via Livestream über die Plattform TVNOW, die allerdings nur die ersten 30 Tage lang kostenlos ist. Hier gibt es eine Übersicht zu den verschiedenen Paketen.

DFB-Team: Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer im Liveticker

Der Startschuss unter Flick lässt sich auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Dort wird alles Wichtige, was sich während der 90 Minuten zwischen Deutschland und Liechtenstein tut, peu à peu schriftlich festgehalten.

DFB-Team in der WM-Qualifikation: Kommende Termine

Drei Tage nach der Partie gegen Liechtenstein ist Deutschland in der WM-Quali gegen Armenien im Einsatz (5. September, 20.45 Uhr), bestritten wird dieser fünfte Spieltag in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena. Wiederum drei Tage danach geht es in Reykjavik gegen Island zur Sache (8. September, 20.45 Uhr).

In Gruppe J ist die deutsche Auswahl mit sechs Punkten derzeit nur Tabellendritter hinter Nordmazedonien und Armenien. Für Flick wird es zum Start also direkt wichtig. Hinter Deutschland liegen Rumänien, Island und Liechtenstein.

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Armenien 3 6:2 9 2 Nordmazedonien 3 9:4 6 3 Deutschland 3 5:2 6 4 Rumänien 3 5:6 3 5 Island 3 4:6 3 6 Liechtenstein 3 1:10 0

DFB-Team: Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer - Kader

Tor

Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr

Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St.-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff

Karim Ademeyi (Red Bull Salzburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)