DFB-Team, News und Gerüchte: Lothar Matthäus kritisiert Sportdirektor Oliver Bierhoff und deutsche Führungsspieler

Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im EM-Achtelfinale gegen England äußert Lothar Matthäus Kritik an DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff und den deutschen Führungsspielern. Joshua Kimmich trauert der verpassten Titelchance nach. Außerdem: ARD-Moderatorin Jessy Wellmer reagiert auf die Kritik an ihrem Interview mit Joachim Löw. Alle News und Gerüchte rund um das DFB-Team findet Ihr hier.

DFB-Team, News: Matthäus kritisiert Bierhoff und Führungsspieler

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft Kritik an DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff geäußert. "Oliver ist sehr clever. Er verkauft sich gut", sagte Matthäus im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Aber auch Bierhoff hätte hinterfragt werden müssen. Er ist dafür verantwortlich, dass Jogi Löw das Turnier bekommen hat, obwohl er die WM 2018 vergeigt hatte."

Bierhoffs Glück sei die fehlende Struktur im DFB. Deswegen müsse er nicht um seinen Job bangen: "Es waren in den letzten Jahren keine Fachleute da, die ihn sportlich hätten kritisieren können. Deswegen hat es Oliver Bierhoff einfacher mit gewissen Entscheidungen."

Neben Bierhoff ging der Rekord-Nationalspieler auch die Führungsspieler des DFB-Teams an. Matthäus könne nicht nachvollziehen, wieso das gesamte Turnier über in der vom Team ungeliebten 3-5-2-Formation gespielt wurde. "Die Mannschaft war nicht stark genug, um zu Jogi Löw durchzudringen", so der 60 Jährige. "Wir hatten starke Führungsspieler mit einem Draht zu Löw: Neuer, Kroos, Müller, Hummels. Dazu Kimmich von der jüngeren Garde. Wenn die fünf Spieler zu Löw gegangen und ihre Wünsche energisch vorgetragen hätten, dann wäre er ins Grübeln gekommen und hätte schlecht geschlafen. Womöglich waren sich die Führungsspieler aber selbst nicht einig."

Nach 198 Länderspielen ist Schluss: Löws Karriere in Bildern © getty 1/37 Nach dem Ausscheiden gegen England bei der EM 2021 ist das Kapitel Joachim Löw als Bundestrainer der Nationalelf beendet. Wir blicken auf die bewegte Karriere des Weltmeisters von 2014 zurück. © imago images 2/37 Der gebürtige Schwarzwälder Löw geht nach dem Abschluss der mittleren Reife nach Freiburg, spielt dort bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg. 1978 folgt der Wechsel zum SC Freiburg, wo der Stürmer in der 2. Liga 18 Tore in 71 Spielen erzielt … © imago images 3/37 … und sich beim VfB Stuttgart empfiehlt. Aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs fällt Löw zunächst aus. Statt Neckarstadion heißt es Kraftraum. © imago images 4/37 Sein Bundesliga-Debüt gibt Löw erst in der Rückrunde, im Februar 1981 verliert er mit 1:3 gegen den 1. FC Köln. Löw kommt in seiner ersten Saison nur auf vier Einsätze und wird an Eintracht Frankfurt verliehen. © imago images 5/37 Bei der SGE darf Löw immerhin 24-mal ran. Fünf Tore schießt er für die Adler, durchsetzen kann er sich aber auch in Frankfurt nicht. Im Sommer 1982 wechselt Löw zurück zum SC Freiburg, zurück in die zweite Bundesliga, zurück in die Wohlfühlzone. © getty 6/37 Beim Sport-Club feiert Löw seine erfolgreichste Zeit als Profi. Zwischen 1982 und 1984 trifft er 25-mal in 65 Spielen. Sein nächster Versuch, auch in der Bundesliga Fuß zu fassen, scheitert erneut. Beim Karlsruher SC kommt Löw 1984/85 kaum zum Zug. © imago images 7/37 Wieder geht es zurück zum SC Freiburg. Vier Jahre bleibt er diesmal, seine Rolle im Team von Jörg Berger wird jedoch zunehmend kleiner. Nach 263 Einsätzen für den Sport-Club geht der 29 Jahre alte Löw in die Schweiz, wo er seine Karriere mit 35 beendet. © imago images 8/37 Übrigens: Der heutige Bundestrainer spielte selbst nie für die deutsche A-Nationalmannschaft. Löw schaffte es "lediglich" in die U21-Auswahl von Berti Vogts. Hier ist er im Spiel gegen Schottland im Einsatz. © imago images 9/37 1994 beginnt für Löw das nächste Kapitel. Zunächst in Winterthur als U13-Coach. Beim Schweizer Drittligisten FC Frauenfeld kehrt er als Spielertrainer sogar nochmal auf den Platz zurück. 1995 wird er Co-Trainer von Stuttgarts Rolf Fringer. © imago images 10/37 Stuttgart verpasst das Ziel Europapokal-Teilnahme mit Platz zehn deutlich. Fringer erhält im Sommer ein Angebot vom Schweizer Fußballverband - er wird Nationaltrainer und verlässt den VfB vier Tage vor Saisonbeginn. Löw übernimmt als Interimstrainer. © imago images 11/37 Es läuft. Nach sechs Spieltagen steht der VfB mit 16 Punkten vor dem FC Bayern auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Löw hat Grund zu Grinsen. Er wird vom späteren DFB- und damaligen VfB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder zum Cheftrainer befördert. © imago images 12/37 Bis zum 14. Spieltag steht der VfB an der Tabellenspitze. Das "magische Dreieck" um Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic hält Stuttgart auf Kurs. Die Stimmung? Gut. © imago images 13/37 Löw ist Erfolgstrainer. In Stuttgart steigt seine Beliebtheit. Er tritt unter anderem als Werbefigur auf. Hier bewirbt er Salamander-Schuhe im VfB-Design. © imago images 14/37 Löw versucht sich sogar als Fahrer der Stuttgarter Stadtbahn. © imago images 15/37 Trotz Wintertrainingslager mit Glasaufzug in Teneriffa kann der VfB keinen Angriff mehr auf den späteren Meister FC Bayern starten. Stuttgart beendet die Saison aber immerhin auf Platz vier: UEFA-Cup! © getty 16/37 Die starke Saison krönt Löws Mannschaft mit dem DFB-Pokalsieg. Im Finale gegen Energie Cottbus gewinnt Stuttgart mit 2:0. © imago images 17/37 Zur Feier des Tages werden Löw auf dem Stuttgarter Marktplatz von seinen Spielern die Haare rasiert. Die Euphorie beim VfB hält auch danach noch an. In der Folgesaison läuft es erneut gut. © imago images 18/37 Im UEFA-Cup verliert Löw erst das Finale mit 0:1 gegen den FC Chelsea. In der Liga wird der VfB erneut Vierter, den Ansprüchen von Mayer-Vorfelder genügt das offenbar nicht mehr. Löw wird freigestellt, Winfried Schäfer übernimmt. © getty 19/37 Sabbatical? Keineswegs! Im Juli 1998 nimmt Löw ein Angebot des türkischen Erstligisten Fenerbahce an. Mit Fener wird Löw "nur" Dritter, hinter Galatasaray und Besiktas mit dem deutschen Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Löw muss nach einem Jahr gehen. © getty 20/37 Es ist der Beginn einer echten Durststrecke. Löw kehrt zurück nach Deutschland, er soll den KSC zurück in die Bundesliga führen. Stattdessen gewinnt Löw nur eines von 18 Spielen. Er wird entlassen, der KSC steigt in die Regionalliga Süd ab. © imago images 21/37 Anfang 2000 nimmt Löw an der Sportschule des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef am DFB-Trainerlehrgang teil. Seine Klassenkameraden: Jürgen Klinsmann und Matthias Sammer. © imago images 22/37 Nach einem halben Jahr Pause vom Tagesgeschäft übernimmt Löw erneut einen Job in der Türkei. Er soll Adanaspor vom Abstieg bewahren. Nach 67 Tagen tritt Löw zurück. Die Gründe: Unruhen im Klub und nur zwei Punkte aus fünf Spielen. © imago images 23/37 Erneut ist Löw ein halbes Jahr ohne Job. Im Oktober 2001 übernimmt er beim FC Tirol Milch Innsbruck. Der Klub ist erfolgreich, jedoch hochverschuldet. Unter Löw gelingt der dritte Meistertitel in Serie - dann meldet der Verein Konkurs und löst sich auf. © imago images 24/37 Löw nimmt sich eine Auszeit. Nach einem Jahr heuert der mittlerweile 43-Jährige beim frisch gebackenen Meister Austria Wien an. Nach einer 0:2-Pleite beim späteren Absteiger Kärnten wird Löw als Tabellenführer entlassen. Die Austria wird Vizemeister. © getty 25/37 Im Juli beginnt Löws Ära beim DFB. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler (EM-Aus in der Gruppenphase) übernehmen Teammanager Oliver Bierhoff, Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Co-Trainer Löw die Zügel beim DFB-Team. © imago images 26/37 Nach dem Sommermärchen 2006 wird Löw Nachfolger von Klinsmann, der seinen Vertrag nicht verlängern will. Löw, der als der Taktiker hinter Motivator Klinsmann galt, gibt als Ziel den EM-Titel 2008 aus. © getty 27/37 Löw führt die Nationalelf ohne Probleme zur EM. Deutschland setzt sich in der K.o.-Runde gegen Portugal und die Türkei durch. Im Finale scheitert die DFB-Elf aber mit 0:1 an der tonangebenden Nationalmannschaft der folgenden Jahre: Spanien. © getty 28/37 Nach der EM verjüngt Löw das Team weiter, verzichtet auf verdiente Nationalspieler wie Michael Ballack oder Torsten Frings und setzt Philipp Lahm als neuen Kapitän ein. Der erste große Titel muss auch mit der nächsten Generation noch warten. © getty 29/37 Bei der WM 2010 scheitert Deutschland im Halbfinale an Spanien (0:1), bei der EM 2012 an Italien (1:2) – ebenfalls im Halbfinale. Also schnell zum Höhepunkt in Löws Karriere: dem Weltmeister-Titel in Rio 2014. Löw wird FIFA-Trainer des Jahres. © getty 30/37 Eine Dynastie wie die der Spanier zwischen 2008 und 2012 bleibt jedoch aus. Bei der EM 2016 scheidet Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich aus (0:2). Löws fünfte Halbfinalteilnahme bei einer WM oder EM – Rekord. © getty 31/37 Zwei Jahre später folgt der Tiefpunkt der Löw-Ära beim DFB: Titelverteidiger Deutschland scheidet in der WM-Gruppenphase aus. Löw zeigt sich selbstkritisch, bezeichnet seine Fehler als "fast schon arrogant", bleibt aber im Amt. © getty 32/37 Löws Trainerstuhl wackelt dennoch weiter bedenklich. Die Erdogan-Affäre um Mesut Özil, Löws Verzicht auf Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels sowie sportlicher Misserfolg bringen Löws Ära ins Wanken. © imago images / Eibner 33/37 Im entscheidenden Spiel um die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde blamiert sich das leblose DFB-Team in Spanien bis auf die Knochen und ist mit dem 0:6 gut bedient. Rekordnationalspieler Matthäus fordert im Nachgang sogar den Rücktritt Löws. © getty 34/37 Der DFB ist jedoch weiter überzeugt, dass Löw den Umbruch in der Nationalelf bewältigen kann. 2021 startet Löw in seine vierte EM-Endrunde. Mit 198 Spielen ist er DFB-Rekordtrainer. 125-mal ging er als Sieger vom Platz. © imago images / Pressefoto Baumann 35/37 Nach einer Krisensitzung in der DFB-Zentrale kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, dass Löw der richtige Mann für die EM-Vorbereitung ist. Löw genieße "weiterhin das Vertrauen". © getty 36/37 Dann folgte jedoch die Überraschung: Löw betreute das DFB-Team noch bei der EM, anschließend wird er aber von seinem Amt zurücktreten. Sein Nachfolger wird Hansi Flick, sein ehemaliger Co-Trainer beim DFB. © getty 37/37 Am 29. Juni endete die Ära Löw endgültig. Mit 0:2 scheidet Deutschland im EM-Achtelfinale gegen England aus. Das DFB-Team kassierte in den vier EM-Spielen sieben Gegentore und gewann nur einmal. "Die Mannschaft muss reifen", sagte Löw anschließend.

DFB-Team, News: Kimmich trauert verpasster EM-Chance nach

Bayern-Star Joshua Kimmich hat am Ausscheiden im EM-Achtelfinale nach wie vor zu knabbern. "Die Enttäuschung sitzt tief und es ist wirklich schwierig für mich, das Ganze zu verarbeiten", schrieb der 26-Jährige am Donnerstagabend bei Instagram.

Er habe "zu jeder Zeit 100 Prozent daran geglaubt, dass wir das Turnier gewinnen können und ich bin sehr traurig darüber, dass wir euch und uns alle nicht stolz machen konnten", so Kimmich. "Es war eine große Chance, die wir leider nicht nutzen konnten und dennoch bin ich sicher, dass wir zurückkommen werden", schrieb er, dazu als Motto: "Der Traum bleibt."

Neben den Fans ging sein Dank vor allem "an unseren Coach Jogi Löw. Die Ära, die er geprägt hat, bleibt unvergessen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das er all die Jahre in mich hatte".

Joshua Kimmich: Die Leistungsdaten im Verein 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assits Gelbe Karten Gespielte Minuten Bundesliga 27 4 10 4 2.196 Champions League 7 1 4 2 617 FIFA Klub-WM 2 - - - 180 UEFA Super Cup 1 - - - 120 DFB-Pokal 1 - - - 120 DFL-Supercup 1 1 - - 90 GESAMT 39 6 14 6 3.323

DFB-Team, News: ARD-Moderatorin Wellmer reagiert auf Kritik

ARD-Moderatorin Jessy Wellmer hat auf die Kritik an dem Interview mit Bundestrainer Joachim Löw nach dem EM-Ausscheiden reagiert und diese zurückgewiesen. Der 41-Jährigen war eine fehlende Vorbereitung und eine unbeholfene Gesprächsführung vorgeworfen worden.

"Für manche Zeitungs- oder Online-Kollegen ist es bei großen Sportereignissen natürlich sehr verlockend, saftige Fernsehkritiken zu schreiben. Das kann ich verstehen. Denn über den Sport haben wir Fernsehleute ja schon live berichtet", sagte Wellmer der Deutschen Presse-Agentur.

Auch dem Experten an ihrer Seite, Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, sprang sie zur Seite: "Bastian kennt wirklich Gott und die Welt. Und er ist spielanalytisch total versiert. Er hat ein Auge für das Spiel und zeigt uns die taktischen Tricks." Auch dessen Auftritte bei der EM kamen nicht bei allen Fans gut an.

"Das Schöne an unserem Angebot ist ja, dass wir wirklich ein sehr breites Angebot machen", sagte Wellmer zur Kritik. "Wer mit Stefan Kuntz vielleicht nicht einer Meinung ist, findet vielleicht Almuth Schult ganz toll. Es ist gut und anregend, sich mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen zu können." Die TV-Experten seien deshalb im Einsatz, "weil sie wirklich sehr gut Bescheid wissen über ihren Sport. Und für den Zuschauer ist es schön, Leuten beim angeregten Gespräch über das Turnier und die Spiele zuzuhören."

Wellmers Interview mit Löw sorgte unter anderem aufgrund der wenig feinfühligen Frage "Wie sagt man? Ende gut, alles gut, oder Ende gut, nicht alles gut?" für Unverständnis bei den Zuschauern. Zudem fragte sie den irritierten Bundestrainer, ob dieser eine Entscheidung bereue.

EM-Zeugnis: Mangelhafte Bayern-Stars © getty 1/21 Die Europameisterschaft ging für die DFB-Elf mit einem mutlosen Auftritt im Achtelfinale gegen England zu Ende. Wer hat beim EM-Turnier überzeugt - und welche Spieler enttäuschten eher? Die Nationalmannschaft in der Turnier-Einzelkritik. © getty 2/21 TOR - MANUEL NEUER (4 Spiele): Spielte nicht einmal zu Null, war bei den Gegentoren aber meist machtlos. Einzig beim zweiten ungarischen Treffer lief er etwas zu spät aus seinem Tor. Insgesamt eine frustrierende EM ohne Weltklasse-Parade. Note: 4. © getty 3/21 ABWEHR - MATTHIAS GINTER (4 Spiele): In den Spielen gegen Frankreich und Portugal mit guten Leistungen, baute danach aber immer mehr ab. Gegen Ungarn und England bei Gegentoren mitbeteiligt. Note: 4. © getty 4/21 MATS HUMMELS (4 Spiele): Nach seinem unglücklichen Eigentor gegen Frankreich solide, danach fast tadellos und beim Duell mit England klar bester Mann. Wurde mit seinen Rettungstaten gegen Kylian Mbappe und Harry Kane zur Grätsche der Nation. Note: 3. © getty 5/21 ANTONIO RÜDIGER (4 Spiele): Offenbarte einige Probleme im Positionsspiel und in der Konterabsicherung. Hatte keine gute Entscheidungsfindung. Das erste Gegentor gegen England ging mit auf seine Kappe. Note: 4,5. © imago images 6/21 NIKLAS SÜLE (1 Spiel): Kam nur zu einem 17-minütigen Kurzeinsatz gegen Portugal, der angesichts der Drangphase der Portugiesen eine echte Bewährungsprobe war. Klärte einmal stark gegen Nelson Semedo. Note: 3,5. © imago images 7/21 MARCEL HALSTENBERG (1 Spiel): Durfte nur knapp eine halbe Stunde gegen Portugal ran und "rechtfertigte" seinen Status als Reservist. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, auch sonst eher ein Unsicherheitsfaktor. Note: 4,5. © getty 8/21 MITTELFELD - TONI KROOS (4 Spiele): Teilweise stark im Gegenpressing, konnte die Lücken zwischen den Dritteln jedoch nicht schließen. Gewohnt präzise im Passspiel, beraubte sich aber selbst durch zu tiefe Positionierung seiner Stärken. Note: 3,5. © getty 9/21 ROBIN GOSENS (4 Spiele, 1 Tor): Anfangs motiviert und zielstrebig, überragte gegen Portugal. In den letzten beiden Partien jedoch komplett aus dem Spiel genommen und daher ohne jegliche Akzente. Note: 3,5. © getty 10/21 JOSHUA KIMMICH (4 Spiele): Nach Startschwierigkeiten gegen Frankreich (auch aufgrund einer frühen Gelben) überragend gegen Portugal. Immer mit Herz, aber auch mit mit vielen Ballverlusten. Im Zentrum besser aufgehoben. Am Ende gab es Tränen. Note: 3,5. © getty 11/21 ILKAY GÜNDOGAN (3 Spiele): Hatte Probleme, die Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff zu füllen. Ihm gelang es zu selten, sich aufzudrehen und in gefährliche Räume zu stoßen und war so kaum ein Faktor im Offensivspiel. Note: 4,5. © imago images 12/21 LEON GORETZKA (3 Spiele, 1 Tor): Nach Kurz-Comeback gegen Portugal und Heldentat gegen Ungarn gegen England in der Startelf. Bemüht und gut im Gegenpressing. Ohne ihn wäre die DFB-Elf noch früher gescheitert. Machte die Geste des Turniers. Note: 2,5. © getty 13/21 EMRE CAN (3 Spiele): Spielte knapp 30 Minuten gegen Portugal und offenbarte technische und spielerische Schwächen. Sonst nur in den letzten Zügen des Spiels eingewechselt. Hatte kaum Einfluss auf das deutsche Spiel, wenn er reinkam. Note: 4,5. © getty 14/21 JAMAL MUSIALA (2 Spiele): Brachte gegen Ungarn frischen Wind und neuen Mut ins deutsche Spiel. Initiator des 2:2. Gegen England dann erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Hätte mehr Minuten verdient gehabt. Note: 2. © imago images 15/21 ANGRIFF - KAI HAVERTZ (4 Spiele, 2 Tore): Mit Problemen gegen Frankreich - wie die gesamte Offensive. Bärenstark gegen Portugal mit Zug zum Tor und schönen Kombinationen. Dazu ein Treffer gegen Ungarn und eine gute Leistung gegen England. Note: 2,5. © getty 16/21 THOMAS MÜLLER (4 Spiele): Sein Einsatz stimmte, er war jedoch nicht effizient. Gegen Portugal mit seinen Laufwegen immer wieder Initiator guter Szenen. Vergab gegen England DIE Chance zum Ausgleich. Eine tragische Figur. Note: 4. © getty 17/21 SERGE GNABRY (4 Spiele): In drei von vier Spielen maximal glücklos und mit wenigen Aktionen. Gegen Portugal verbessert, aber auch da ohne Erfolgserlebnis. Wirkte überspielt und als Spitze auch überfordert. Note: 5. © getty 18/21 LEROY SANE (4 Spiele): Konnte im Offensivspiel überhaupt keine Impulse setzen. Einsatz war ihm nicht abzusprechen, jedoch fehlten ihm die zündenden Ideen. Sein Pass gegen Ungarn kurz vor Schluss war sinnbildlich. Note: 5 © getty 19/21 TIMO WERNER (3 Spiele): Gab sich mit der Reservistenrolle hinter Gnabry nach eigenen Angaben zufrieden. Gegen Frankreich und Ungarn als Joker wirkungslos, gegen England engagiert, aber glücklos. Vergab eine Großchance. Note: 5. © getty 20/21 KEVIN VOLLAND (2 Spiele): Gegen Frankreich überraschend als Linksverteidiger eingewechselt und folgerichtig ohne nennenswerte Aktionen. Ähnlich erging es ihm bei seinem Kurzeinsatz gegen Ungarn. Note: 3,5. © imago images 21/21 Jonas Hofmann, Lukas Klostermann, Robin Koch, Kevin Trapp, Bernd Leno, Christian Günter und Florian Neuhaus blieben ohne Einsatzminute bei der EM und folgerichtig auch ohne Bewertung.

DFB-Team, News: Kuntz, Kramer und Mertesacker überzeugen als EM-Experten

Stefan Kuntz überzeugt nicht nur als Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, sondern auch als TV-Experte im Rahmen der Fußball-EM. In einer repräsentativen Umfrage des Nachrichtenportals t-online und des Umfrageinstituts Civey schnitt der 58-Jährige vor den Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker am besten ab.

Rund 1500 deutsche Fußballfans hatten die 14 regelmäßig eingesetzten Experten der drei übertragenden Sender ARD, ZDF und MagentaTV nach Schulnoten bewertet. Kuntz, für die ARD im Einsatz, schloss mit der Durchschnittsnote von 2,08 ab. ZDF-Experte Kramer lag mit 2,10 nur knapp dahinter, Kollege Mertesacker bekam eine 2,25.

Die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst wurde von den Fans auf den letzten Platz gewählt. Die 41-Jährige, die für das ZDF an der Seite von Claudia Neumann kommentiert, erhielt die Note 3,32. Peter Hyballa, deutscher Trainer des dänischen Zweitligisten Esbjerg fB, landete mit seinen Spielanalysen im ZDF und der Note 3,17 auf dem vorletzten Platz.

