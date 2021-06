Drei Thesen zum DFB-Remis gegen Dänemark: Dann wäre es töricht, auf Boateng zu verzichten

Beim ersten Testspiel vor der EM gegen Dänemark offenbart das DFB-Team ein altbekanntes Problem, zeigt aber auch Fortschritte. Die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller fügen sich nahtlos und lautstark ein - auch wenn der Innenverteidiger körperlich alles andere als topfit ist und sich die Frage stellt, ob Joachim Löw nicht lieber schon einmal Jerome Boateng vorwarnen sollte.

Drei Thesen zum 1:1 im Innsbrucker Tivoli-Stadion.

1. Mit diesem Personal macht die Fünferkette keinen Sinn

Joachim Löw hat es wieder getan. Er hat im vorletzten Spiel vor dem Kracher gegen Frankreich zum EM-Start am 15. Juni wieder diesen seit der Katastrophen-WM 2018 so oft probierten und so oft gescheiterten Mix aus Dreier- und Fünferkette aufgeboten. Nicht falsch verstehen: In manchen Mannschaften macht das durchaus Sinn, vor allem mit offensivdenkenden Außenverteidigern.

In Löws EM-Kader aber tummeln sich davon nicht viele. Robin Gosens vielleicht, und der machte beim 1:1 gegen Dänemark ja auch ein gutes Spiel, indem er sich neben seiner Vorlage zum einzigen deutschen Tor durch Florian Neuhaus in der 48. Minute viel zutraute und einige gefährliche Aktionen initiierte. Doch sein Pendant auf der zur Baustelle Nummer eins gewordenen rechten Seite, Lukas Klostermann, ist kein offensivdenkender Außenverteidiger.

Der Profi von RB Leipzig schlug in 60 Minuten keine einzige gefährliche Flanke, kam nie bis zur Grundlinie durch. Weil er eben defensiv denkt - und bei seinem Verein im Übrigen seit mehreren Monaten vorwiegend in der Innenverteidigung spielt.

Warum also vertaut Löw noch immer auf ein System, das mehr Fluch als Segen für die deutsche Mannschaft ist? Wenn er schon auf einen großen Bayern-Block setzt, sollte er auch auf das Bayern-System setzen. Auf ein 4-2-3-1 mit echten Außenstürmern, die Eins-gegen-Eins-Situationen kreieren und Lücken reißen.

DFB-Noten: Offensive mit Luft nach oben © imago images 1/16 Das DFB-Team ist beim vorletzten Test vor der EM trotz ordentlicher Leistung nicht über Remis gegen Dänemark hinausgekommen. Während in der Offensive nach und nach die Durchschlagskraft fehlte, bereitet eine Position weiter Sorgen. Die Noten. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Mit seinem 99. Länderspieleinsatz überholte er Michael Ballack und steht nun auf Platz 16 in der DFB-Historie, auf dem Rasen musste er lange nicht eingreifen. Bei hohen Bällen unaufgeregt, beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © imago images 3/16 MATTHIAS GINTER: Da lange wenig gefordert, interpretierte er seine Rolle recht offensiv und war immer wieder am gegnerischen Strafraum zu finden. Nach einer knappen Stunde in höchster Not zur Stelle. Schwächen in der Spieleröffnung. Note: 3,5. © imago images 4/16 NIKLAS SÜLE: Gab in der Dreierkette den zentralen Verteidiger und durfte sich anstelle von Rüdiger beweisen. Sein Zweikampfverhalten stimmte, Poulsen ließ er in seinem Rücken entwischen. Note: 3,5. © imago images 5/16 MATS HUMMELS: Defensiv gewohnt unaufgeregt, wobei die fehlende Abstimmung mit seinen Nebenleuten hin und wieder zu merken war. im Angriff fehlte seinen Zuspielen meist die letzte Genauigkeit. Ein paar Prozent fehlen noch. Note: 3,5. © imago images 6/16 LUKAS KLOSTERMANN (bis 59.): Dem Leipziger bot sich auf seiner rechten Seite häufig Platz, um bis an die Grundlinie zu gehen. Oftmals zu zögerlich und zu sehr auf Sicherheit bedacht. Diese Position lässt weiter Fragen offen. Note: 4,5. © imago images 7/16 ROBIN GOSENS (bis 79.): Versuchte viel, ob per Abschluss oder Dribbling in den Strafraum. Erst war immer ein gegnerischer Fuß oder Kopf im Weg, dann fand seine stramme Flanke über Umwege Neuhaus. Einer der Besten. Note: 2,5. © imago images 8/16 FLORIAN NEUHAUS: Verbuchte den ersten deutschen Abschluss und fand als offensiver Part neben Kimmich auch sonst mehrfach das Zuspiel in die Spitze. Kurz nach der Pause belohnte er sich, auch danach sehr präsent und mutig. Note: 2. © imago images 9/16 JOSHUA KIMMICH: Der überragende Chip auf Müller blieb ungekrönt, auch bei seiner Freistoßflanke fehlte nicht viel. Auch in der Folge umsichtiger Spiellenker, scheiterte am Pfosten. Unumstrittener Führungsspieler. Note: 2,5. © imago images 10/16 LEROY SANE (bis 86.): Hatte anfangs bei gefährlichen Situationen der DFB-Elf meist seine Füße im Spiel, so auch in der 28., als er eine Neuhaus-Flanke nicht sauber erwischte. Holte sich viele Bälle, hätte häufiger den Abschluss suchen müssen. Note: 3,5. © imago images 11/16 SERGE GNABRY (bis 79.): Wie das gesamte Offensivtrio viel unterwegs, kam immer wieder über links und öffnete so Räume für Müller. Sein starker Abschluss mit links landete an der Latte. Tauchte im Laufe der zweiten Halbzeit ab. Note: 3,5. © imago images 12/16 THOMAS MÜLLER: Der Rückkehrer interpretierte seine Rolle als falsche Neun gewohnt flexibel, nach 13 Minuten ließ er eine Großchance aus. Wie bei seinen Sturmkollegen hielten sich klare Szenen in Halbzeit zwei in Grenzen. Note: 3. © imago images 13/16 ROBIN KOCH (ab 59.): Rückte auf die Ginter-Position halbrechts, stand nur einmal im Fokus, als Damsgaard im Duell gegen ihn einen Elfmeter forderte. Diesen gab es zurecht nicht. Note: 3,5. © imago images 14/16 CHRISTIAN GÜNTER (ab 79.): Löste Gosens ab und holte mit einem guten Solo noch einen Freistoß raus. Ansonsten selten ins Spiel integriert. Ohne Bewertung. © imago images 15/16 KEVIN VOLLAND (ab 79.): Mit einem Drehschuss brachte der Monegasse den Ball kurz vor Schluss in den gefährlichen Bereich, dort fand er jedoch nur den dänischen Schlussmann Schmeichel. Ohne Bewertung. © imago images 16/16 JONAS HOFMANN (ab 86.): In seinen gut fünf Minuten inklusive Nachspielzeit konnte er keine Akzente mehr setzen, sein drittes Länderspiel wird nicht in Erinnerung bleiben. Ohne Bewertung.

Mit Löws Mischmasch aus 3-4-3 und 5-2-3 ist das deutsche Spiel viel zu berechenbar, weil es sich ob der fehlenden Unterstützung über die Flügel zu sehr ins Zentrum verlagert. Und dort wird es - wie am Mittwoch gegen Dänemark - für gewöhnlich sehr eng, sodass selbst variable Spieler mit gutem Gespür für die richtigen Räume wie Thomas Müller, Leroy Sane und Serge Gnabry Probleme bekommen, im letzten Drittel für Chaos zu sorgen. Löw sollte also schleunigst seine Spielanlage modifzieren. In 13 Tagen heißen die Gegenspieler nicht mehr Jannik Vestergaard, Simon Kjaer und Thomas Delaney, sondern Lucas Hernandez, Raphael Varane und N'Golo Kante.