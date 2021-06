Fußball-Kolumne - DFB-Team fehlen die Automatismen - hilft jetzt nur der FC Bayern Deutschland?

Nach dem EM-Fehlstart wächst der Druck auf Jogi Löw, schon gegen Portugal (Sa., 18 Uhr im LIVETICKER) droht der DFB-Auswahl das EM-Aus. Doch die Mängelliste ist lang, weil der Bundestrainer einen Schlingerkurs zwischen experimentieren und entwickeln gefahren hat. Die Fußball-Kolumne.

Die Auftaktniederlage gegen Frankreich hat jeglichen Anflug von EM-Euphorie in Deutschland zumindest vorerst zunichte gemacht. Und je länger der Abstand wird, desto ernüchternder wird das 0:1 der deutschen Mannschaft in der Rückschau.

Zu überlegen war der Weltmeister, der mit etwas Glück auch 3:0 oder sogar 4:0 hätte gewinnen können. Spätestens dann hätte niemand mehr im DFB-Team von einem unglücklichen Ergebnis sprechen können.

DFB-Team: Vorrunden-Aus bei Pleite gegen Portugal wahrscheinlich

Doch auch so ist die Verunsicherung nach dem verpatzten Start groß bei der deutschen Nationalmannschaft, die am Samstag gegen Portugal bereits mit dem Rücken zur Wand steht.

Kevin Volland im Interview: "Ronaldo und Henry fand ich krass"

Eine weitere Pleite gegen den Europameister, der über ähnlich ballsichere und konterstarke Spieler wie die Franzosen verfügt, und das erste Vorrunden-Aus seit der EM 2004 wäre sehr wahrscheinlich.

Damals vor 17 Jahren übernahm Jogi Löw zusammen mit Bundestrainer Jürgen Klinsmann die tief verunsicherte und international nur noch zweitklassige DFB-Auswahl, seit der WM 2006 ist er als Bundestrainer alleinverantwortlich. Der Südbadener führte die Mannschaft zurück an die Weltspitze mit der Krönung des WM-Titels 2014.

DFB-Team: Entwicklungstrend zeigt nach unten

Sieben Jahre später wird die Ära Löw nach dem Turnier enden, im schlechtesten Fall schon kommenden Mittwoch nach dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. So weit ist es natürlich noch nicht, viele spätere Welt- und Europameister sind mit Niederlagen in eine Endrunde gestartet. Trotzdem ist das Vertrauen in die Fähigkeiten des Bundestrainers, der sein Team in den ersten fünf Turnieren immer mindestens ins Halbfinale führte, seit dem WM-Debakel 2018 massiv gesunken.

Weil sich die DFB-Elf des Jahres 2021 zurückentwickelt hat zu einer ähnlichen Mannschaft, die sie vor Löws Dienstantritt war: Ein Nationalteam, welches mit etwas Glück weit kommen kann (Vize-Weltmeister 2002), aber an schlechten Tagen gegen Topgegner chancenlos ist (u.a. Frankreich, Spanien) und selbst gegen nominell deutliche schlechtere Rivalen Probleme bekommt (u.a. 1:2 gegen Nordmazedonien).

Vom Role Model im Weltfußball zurück zur Wundertüte vergangener Zeiten sozusagen. Und die Frage stellt sich: Wann hat Löws Truppe den Anschluss nach ganz oben verpasst und warum? Die Antwort hat viel mit dem Bundestrainer zu tun.

EM 2000: Als Portugals B-Elf Deutschland aus dem Turnier warf © imago images 1/31 Als Deutschland bei der EM 2000 auf Portugal in Gruppe A traf, waren die Iberer schon durch und schonten ihre Stars. Was folgte, war eine Blamage sondergleichen für den DFB - 0:3 und EM-Aus als Gruppenletzter. Wir blicken auf die damaligen Teams zurück. © getty 2/31 PORTUGAL - Tor: PEDRO ESPINHA. Er war damals die Nummer 2 hinter Vitor Baia. Er wechselte nach der EM von Guimaraes zum FC Porto und beendete 2003 in Setubal seine Karriere. © getty 3/31 Abwehr: BETO. Spielte damals für Sporting und vertrat gegen Deutschland Paradiesvogel Abel Xavier. Beto wechselte 2006 nach Bordeaux und beendete die Karriere schließlich in Alzira. © getty 4/31 FERNANDO COUTO: Er war damals der Abwehrchef und einer der wenigen Stammkräfte im Spiel. Spielte seinerzeit für Lazio und gewann 1999 den Cup der Pokalsieger sowie 2000 den Scudetto. Schluss war 2008 bei Parma. © getty 5/31 JORGE COSTA. Auch er gehörte zum Stamm und und spielte seinerzeit für Porto. Anschließend ging es noch zu Charlton Athletic und Lüttich. Heute trainiert er den SC Farense. © getty 6/31 RUI JORGE. Der Linksverteidiger vertrat Dimas und hatte wenig Mühe im Spiel. Er war damals für Sporting aktiv. 2006 beendete er die Karriere bei Belenenses. Nun trainiert er die U21 Portugals. © imago images 7/31 Mittelfeld: PAULO SOUSA. Der CL-Sieger mit Dortmund und Juventus spielte zur EM für Parma und anschließend noch für Panathinaikos und Espanyol. Er gehörte nicht mehr zum Stamm und trainert heute die polnische Nationalelf. © getty 8/31 SERGIO CONCEICAO. Der dreifache Torschütze des Deutschland-Spiels war der Vertreter von Superstar Luis Figo. Er wechselte nach der EM von Lazio zu Parma. Heute trainiert er den FC Porto. © getty 9/31 COSTINHA. Vertrat damals Rui Costa und spielte für Monaco. 2001 ging es zum FC Porto, mit dem er 2004 gegen Monaco die CL gewann. Zuvor feierte er bereits den UEFA-Cup-Sieg 2003 unter Mourinho. © imago images 10/31 NUNO CAPUCHO. Auf der linken Seite spielte sonst immer Joao Pinto. Capucho kam aber insgesamt auf drei Einsätze im Turnier. Auch er spielte bei Porto und ging 2003 zu den Rangers. Ab 2004 spielte er noch ein Jahr für Celta Vigo. © getty 11/31 Angriff: RICARDO SA PINTO. Vertrat Nuno Gomes im Sturm und spielte ordentlich gegen den amtierenden Europameister. Wechselte nach der EM von Real Sociedad zu Sporting und beendete die Karriere 2007 in Lüttich. © getty 12/31 PAULETA. Auch Pauleta durfte gegen Deutschland ran, sodass die Portguiesen mit zwei Spitzen agierten. Er ging nach der EM von La Coruna nach Bordeaux. Anschließend spielte er noch 5 Jahre bei PSG. © getty 13/31 Einwechselspieler: NUNO GOMES (ab 67.). Der eigentliche Topstürmer kam für Pauleta in die Partie. Galt damals als Shootingstar und ging von Boavista zu Benfica. Spielte danach noch für Florenz, Braga und Blackburn bis 2014. © imago images 14/31 VIDIGAL (ab. 72.). Ersetzte Paulo Sousa im Mittelfeld. Er wechselte 2000 von Sporting zu Napoli. Nach weiteren Stationen in Italien war 2009 Schluss bei Estrela Amadora. © getty 15/31 QUIM (ab 90.). Die ultimative Demütigung für das deutsche Team war dann die späte Einwechslung von Nummer 3 Quim, der Espinha ersetzte. Spielte damals in Braga und ging 2004 zu Benfica. Spielte bis 2018 für Deportivo Aves. © imago images 16/31 Trainer: HUMBERTO COELHO. Er trainierte Portugal von 1997 bis 2000. Er erreichte das Halbfinale der EM, ehe gegen Frankreich Schluss war. Anschließend trainierte er noch Marokko, Südkorea und Tunesien bis 2008. Heute im Ruhestand. © getty 17/31 OLIVER KAHN. Für den Torwart-Titan war es das erste Turnier als Stammkeeper in der Nationalmannschaft. Besser sollte es zwei Jahre später laufen, als er bei der WM zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Kahn bestritt bis 2006 86 Länderspiele. © getty 18/31 MARKO REHMER. Der langjährige Hertha-Profi bestritt zwischen 1998 und 2003 35 Länderspiele. Nach 45 Minuten gegen Rumänien spielte der Abwehrspieler, der heute Geschäftsführer einer Spielerberaterfirma ist, gegen Portugal über die volle Distanz. © getty 19/31 LOTHAR MATTHÄUS. Die Partie war für den Rekordnationalspieler das letzte von 150 Länderspielen. Bei den New York Metro Stars beendete er seine Spielerkarriere, ehe er eine nur wenig erfolgreiche Trainerlaufbahn einschlug. Seit 2013 TV-Experte bei Sky. © getty 20/31 JENS NOWOTNY. Zehn Jahre lief der IV für Leverkusen auf, sein letztes von 48 Länderspielen bestritt er im August 2006. Musste seine Karriere aufgrund von Knieproblemen beenden und arbeitete danach als Berater, Gastronom und engagiert sich sozial. © getty 21/31 THOMAS LINKE. 1989 bestritt er Testspiele für die DDR-Olympiaauswahl, sein erstes DFB-Spiel musste bis 1997 warten. Stand beim WM-Finale 2002 auf dem Platz und kickte bis 2005 für den FCB. In der Folge Manager bei Salzburg, Leipzig und Ingolstadt. © imago images 22/31 MICHAEL BALLACK. Bei der Euro wurde er zweimal eingewechselt, ehe er bei der WM zum Leistungsträger avancierte. Sein DFB-Aus 2010 nach Boateng-Foul war tragisch, 2012 beendete er seine Laufbahn bei Bayer. © getty 23/31 DIETMAR HAMANN. Der Sechser mit der linken Klebe stand gegen Portugal in der Startelf (59 Länderspiele), nach sieben Jahre für die Reds inkl. CL-Sieg schloss er sich den Cityzens an. Ist derzeit häufig als TV-Experte gefragt. © getty 24/31 SEBASTIAN DEISLER. Dem Mega-Talent stand eine große Karriere bevor, mit nur 27 Jahren beendete er nach Depressionen und sich wiederholenden Verletzungen seine Laufbahn als Spieler des FC Bayern. Sein letztes von 36 Länderspielen bestritt er 2006. © getty 25/31 MEHMET SCHOLL. Die Bayern-Legende erzielte beim 1:1 gegen Rumänien den einzigen deutschen Turniertreffer, seine Laufbahn für den DFB beendete er 2002 und konzentrierte sich auf den FC Bayern. Danach Trainer der FCB-Jugend und -Amateure. © getty 26/31 MARCO BODE. Spielte gegen POR durch, das WM-Finale gegen BRA sollte sein letztes Länderspiel sein. Nach 13 Jahren Werder beendete er zudem seine Spielerkarriere. Seit 2014 war er Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer, nun gab er seinen Rückzug bekannt. © getty 27/31 CARSTEN JANCKER. Der Sturmtank nahm an einer EM und WM teil, in 33 Länderspielen traf er zehnmal. Nach sechs Jahren bei den Bayern ließ er seine Karriere in Italien, China und Österreich ausklingen. Dort arbeitet er derzeit als Regionalliga-Coach. © imago images 28/31 PAOLO RINK. Der gebürtige Brasilianer, der heute als Kommunalpolitiker in seiner Geburtsstadt Curitiba arbeitet, beantragte in seiner Zeit bei Leverkusen die deutsche Staatsbürgerschaft. Zwischen 1998 und 2000 lief er 13-mal für den DFB auf. © getty 29/31 THOMAS HÄSSLER: Die Nationalmannschaftslaufbahn von Icke dauerte zwölf Jahre an (101 Spiele), beim EM-Sieg 1996 war er gesetzt, ebenso im WM-Finale 1990. Als Trainer arbeitete er lange für den FC, seit 2019 für den Berliner Landesligisten Preussen. © getty 30/31 ULF KIRSTEN. Mit 240 Treffern für Leverkusen machte er sich unsterblich, zuvor für Dynamo am Ball. Nach 49 Partien für die DDR folgten 51 für die BRD. Das Spiel gegen Portugal war sein letztes. 2019 als Berater von Wacker Nordhausen tätig. © getty 31/31 Trainer - ERICH RIBBECK. Als Bundesligatrainer für Bayern, Bayer, den FCK, den BVB oder Frankfurt hatte er sich einen Namen gemacht, seine zweijährige Amtszeit beim DFB war für Sir Erich nicht von Erfolg gekrönt. Danach übernahm er kein Amt mehr.

Joachim Löw: Spaniens Tika-Taka war immer das Vorbild

Für den 61-Jährigen waren der Tika-Taka-Fußball, mit dem Spaniens Nationalmannschaft und der FC Barcelona zwischen 2008 und 2012 alles gewannen, immer das Vorbild. Schon bei der EM 2012 agierte Löws Deutschland ähnlich dominant, offensiv und spielfreudig und verspielte letztlich ebenso wie bei der noch dominanteren EM 2016 fast schon leichtfertig den Titel - der Höhepunkt ist und bleibt der WM-Triumph 2014.

Allerdings hat es Löw schon nach Brasilien versäumt, seine taktischen Vorstellungen an die Weiterentwicklungen im internationalen Fußball anzupassen.

Vor allem an das eher lauernde und dann bei Ballgewinn überfallartige Gegenpressing-Modell von Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel ("German School of Gegenpressing" nannte es der englische Guardian), das sich teilweise auch im erfolgreichen Umschaltspiel der Franzosen aus einer massierten Defensive heraus wiederfindet.

DFB-Team unter Löw: Tempo und Tiefe fehlen

"Die Schwäche dieses Teams ist, dass sie alles schön machen und den Ball ins Tor tragen wollen", monierte der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack schon bei der EM 2016. Denn Löws Team fehlte in fast allen wichtigen Spielen der vergangenen Jahre Tiefe und Tempo im Spiel, so dass der Ballbesitz beinahe zum Selbstzweck wurde. Am gravierendsten wurde das dann 2018 deutlich.

"Wer sich bei der WM auch verabschiedet hat, sind die, die von vornherein geglaubt haben, dass Ballbesitz das allein Glückseligmachende ist. Und die sich dann am Ballbesitz so lange ergötzt haben, bis sie gemerkt haben: Oh, das Spiel ist aus und wir haben noch gar kein Tor geschossen", ätzte Ralf Rangnick nach dem historischen K.o. in der Vorrunde: "Ohne Tempo und ohne Tiefgang, ohne Hochschalten in den fünften, sechsten, siebten Gang gewinnst du heute nicht mal mehr gegen Panama oder Südkorea."

Immerhin: Der Bundestrainer zeigte sich einsichtig, als er damals nach mehrwöchigem Abtauchen sein Ballbesitz-Mantra als "meine allergrößte Fehleinschätzung, meinen allgrößter Fehler" bezeichnete: "Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren. Ich hätte die Mannschaft vorbereiten müssen so wie es 2014 der Fall war, als es eine Ausgewogenheit gab zwischen Offensive und Defensive."

DFB-Team: Balance fehlt trotz weniger Lichtblicke bis heute

Doch Löws Suche nach der verloren gegangenen Balance ist seitdem ohne nachhaltigen Erfolg geblieben. Auch wenn es Lichtblicke gab, allen voran das 3:2 in der EM-Qualifikation im Frühjahr 2019 gegen die Niederlande, als das pfeilschnelle Sturmtrio Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane an den erfolgreichen Umschaltfußball der WM 2010 erinnerte.

Beim angekündigten Neuaufbau machte jedoch vor allem die Corona-Pandemie den Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung: Ein ganzes Jahr lang bis Herbst 2020 gab es keine Länderspiele und danach blieb gemeinsame Trainingszeit ebenfalls Mangelware, auch im zusammengekürzten Trainingslager vor der EM.

Allerdings hat Löw keinen geringen Anteil an den ungelösten Problemen. "Diese Nationalmannschaft wirkt im öffentlichen Erscheinungsbild auch deswegen so blass und blutleer, weil im Grunde kaum einer mehr weiß, für was, oder besser: für welche Art von Fußball sie eigentlich steht", schrieb die Frankfurter Rundschau schon nach dem 0:6 in Spanien vergangenen November: "Es ist nicht Fisch und nicht Fleisch." Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Jogi Löw: Schlingerkurs zwischen Dreier- und Viererkette

Bezeichnend für den Schlingerkurs zwischen Experiment und Entwicklung war das permanente Hin- und Herwechseln zwischen Vierer- und Dreierkette. Nun hat sich Löw für letztere entschieden, obwohl die meisten Akteure diese im Verein nicht spielen und durch die Verstärkung der Defensive die Offensive geschwächt wird.

Darüber hinaus ist es dem Ex-Profi in nahezu seiner gesamten Amtszeit nicht gelungen, eine Lösung für die anhaltenden Defizite auf den defensiven Außenbahnen und in der Sturmspitze zu finden.

Natürlich kann er sich die Spieler nicht backen, die Verantwortung für die fehlenden Alternativen liegt also vorrangig bei den Vereinen. Andererseits ist es halt die Aufgabe eines Bundestrainers, Lösungen für seine Nationalelf zu finden.

Die skurrilsten Fußballer-Frisuren: Das sind die beliebtesten EM-Frisuren der Deutschen © getty 1/38 Buchungsplattform-Treatwell hat in einer Umfrage der beliebtesten Frisuren deutscher Männer festgestellt, dass sich 70 Prozent der Befragten von Promis und Sportlern inspirieren lassen. SPOX präsentiert daher die beliebtesten Frisuren anhand von EM-Stars © getty 2/38 Nicht in die Top 5 schaffte es dabei der sogenannte High Fade. Diesen trägt zum Beispiel Italiens Lorenzo Insigne. © getty 3/38 Ebenfalls nicht dabei ist der Undercut, den etwa Timo Werner übers Feld trägt. Immerhin scheint er jedoch aerodynamisch wertvoll zu sein, angesichts des Tempos von Werner. © getty 4/38 Immerhin auf Platz 5 schaffte es der Pompadour von Toni Kroos. © getty 5/38 Platz 4 erreichte derweil der sogenannte Buzz Cut, den hier Gareth Bale von Wales demonstriert. Der Dutt - oder "Man Bun" - ist allerdings dabei nicht zwingend erforderlich. © getty 6/38 Platz 3 erreichte der French Crop. Phil Foden setzt auch als Brite auf diesen Stil. © getty 7/38 Nicht ganz an die Spitze schaffte es der Low Fade von Cristiano Ronaldo. Normalerweise gibt sich CR7 bekanntlich nicht mit Rang 2 zufrieden. © getty 8/38 Der beliebteste Haarschnitt deutscher Männer ist der Flow Cut, den Frenkie De Jong von den Niederlanden trägt. Glückwunsch auch von dieser Stelle! © getty 9/38 Abgesehen von den Trendfrisuren dieser EM stehen Fußballer aber auch sonst für ... spezielle Frisuren. Auch hier haben wir für Euch eine illustre Auswahl getroffen! Los geht's mit Matteo Guendouzi! © getty 10/38 Ob im Winter auf der zugigen Bielefelder Alm oder im Londoner Spätsommer in einem hitzigen Derby: Matteo Guendouzis Frisur ist definitiv ein Hingucker. © getty 11/38 Pierre-Emerick Aubameyang wartet im April 2021 mit einer überschaubaren Anzahl von Zöpfen auf, die an kaputtgekochte Teigwaren erinnern. Definitiv nicht sein stärkster Look, oder? © FRANCK FIFE/AFP via Getty Images 12/38 Kylian Mbappe präsentierte sich inmitten der Pandemie Anfang 2021 mit dieser "Frisur" in Schlumpfblau. Sieht er nicht, dass sich der Style komplett mit dem Trikot beißt? © imago images / Philippe Ruiz / Jeff Gritchen 13/38 Alphonso Davies vom FC Bayern lief mit dieser etwas fragwürdigen Haarpracht beim Trainingsauftakt im Sommer herum. Achtung: Verwechslungsgefahr! © Instagram 14/38 Als in Corona-Zeiten die Friseure zumachen mussten, hatte Axel Witsel merklich mit seiner Haarpracht zu kämpfen. © getty 15/38 Mittlerweile ist die Mähne ab, aber viele dürften Ethan Ampadu noch als maximalverfilzten Mittelfeldspieler von RB Leipzig im Kopf haben. © twitter.com/werderbremen 16/38 Wie einst Lionel Messi hatte sich auch Ex-Bremer Claudio Pizarro die Haare blond gefärbt. Ganz früher trug er die Haare noch lang. © Imago 17/38 Ja richtig, das hier ist unser Bundes-Jogi, Joachim Löw. Interessantes Beispiel für die Entwicklung eines Stilbewusstseins im Laufe der Jahre. Man beachte den kecken Bürzel (o.). © getty 18/38 Blond, das war doch mal in. Aber war das wirklich 2017? Robert Lewandowski scheint mehr zu wissen. © imago 19/38 Ein Klassiker, Peter Neururer. 1992 sah der Trainer von eigentlich fast allen Bundesliga-Traditionsklubs so aus. Hat sich eigentlich kaum verändert, oder? © imago 20/38 Ende der 1980er teilte man sich im Hause Foda den Friseur: Franco (u.a. FCK, VfB, Bayer 04), Ehefrau Andrea sowie die Vierbeiner Schnick und Schnack präsentieren sich im Partnerlook. © Imago 21/38 Darf natürlich nicht fehlen: Der Titan der Frisör-Innung, Oliver Kahn. Hier in seinen frühen Jahren beim KSC, als man Matten noch wild und lang trug. © Imago 22/38 Wie ein wilder Tiger: ungezähmt, stürmisch, freiheitsliebend. Stefan Effenberg mit seiner akkuraten Interpretation einer Sturmfrisur. © Imago 23/38 Thomas Kempe bewies auch in der Saison 1992/93 noch, dass echte Männer vorne kurz und hinten lang tragen. Plus Bart, versteht sich. © imago 24/38 Jörn Karminke spielte um 1980 rum 17 Mal in der Bundesliga für den FCK. Samt gewaltigem Haarhelm zog es ihn anschließend zum VfR 1910 Bürstadt. © Getty/psv rdg 25/38 Ob in Rostock, Eberswalde oder bei PSV Ribnitz Damgarten - Mike Werner war immer Coolste. "Ich fand die Matte einfach geil", sagte er mal im SPOX-Interview. © Imago 26/38 Ralf "Ralle" Weber war nicht nur beim Tapezieren ein echter Meister. Auch was Frisuren und Oberlippenbärte anging, setzte er Maßstäbe. © Imago 27/38 Biff Tannen alias Werner Schneider absolvierte 313 Bundesliga-Partien. In Zeiten, in denen Fußball eben noch echter Männersport war. © Imago 28/38 Nürnbergs Souleymane Sane - ohne Worte. Was wohl Sohnemann Leroy von der Friese hält ... © Imago 29/38 Erinnert ein bisschen an Michael J. Fox in "TeenWolf". Norbert Nigbur war sechsmal Deutschlands Nummer Eins - und auch frisurentechnisch Eins A. © Imago 30/38 Florian Silbereisens heimlicher Vater? Nein, Günther Keute, in 74 Bundesliga-Spielen für Eintracht Braunschweig treff- und stilbruchsicher. © Imago 31/38 Lange bevor Eike Immel den australischen Dschungel unsicher machte, machte er die gegnerischen Stürmer durch seine Haarpracht ganz kirre. © Imago 32/38 Verteidiger Günther Schäfer war nicht nur in Stuttgart ein Idol. Sein Wischmob stand unter anderem auch Modell für die Produkte von Vileda. © Imago 33/38 Harald Konopka brachte es auf insgesamt 352 Bundesliga-Spiele, die meisten davon für Köln. Ist Ihnen das Pflaster über dem linken Auge aufgefallen? © Imago 34/38 Dirk Hupe, hier im Trikot von Arminia Bielefeld. Man munkelt, die Frisur "Hunde-Hupe" ist heute noch in Pudelsalons im Ostwestfälischen der Renner. © Imago 35/38 Michael Eggert: Ab 1972 zehn Jahre Bundesliga für Bochum und Nürnberg. Haare und Schnörres flößen Respekt ein. © Imago 36/38 Norbert Dronia wurde 1978 mit dem MSV Duisburg Sechster in der Bundesliga. In der inoffiziellen Vokuhilaoliba-Wertung liegt er definitiv weiter vorne. © Imago 37/38 Die besten Frisuren gab es aber eindeutig zu früheren Zeiten: Der frühere Gladbacher Flügelflitzer Calle del Haye sagt ja zur Helmpflicht. © Imago 38/38 Und zum Abschluss noch einmal der OG himself: Es heißt, Carlos Valderramas Haar lebe heute zurückgezogen in Tumaco im äußersten südwestlichen Zipfel Kolumbiens.

DFB-Offensivprobleme: Fehlende Torgefahr und jämmerliche Standards

Stattdessen hat er eigentlich bei allen Turnieren bis 2018 immer nur auf Miro Klose und/oder Mario Gomez gesetzt, andere wurden aussortiert (Kuranyi, Kießling), ignoriert (Wagner, Stindl, Kruse) oder zumindest nicht unbedingt stark geredet (Werner, Volland). Auch das ist ein Grund für die von Löw selbst monierte "fehlende Durchschlagskraft", ein anderer die mit Ausnahme der WM 2014 (dank des damaligen Co-Trainers Hansi Flick) beinahe jämmerliche Ungefährlichkeit bei Standards.

Und auf außen muss nun mal wieder Joshua Kimmich aushelfen, der als einziger defensiver Mittelfeldspieler auf Topniveau dringend im Zentrum benötigt würde. Nach der Verletzung von Lukas Klostermann ist davon auszugehen, dass Kimmich auch gegen Portugal erneut rechts hinten spielen wird, zumal sich Löw ganz generell nicht von außen reinreden lässt, und schon gar nicht von Medien.

Aller Voraussicht nach bleibt es also auch am Samstag bei der Dreierkette und einer ähnlichen Startelf, höchstens Sane könnte für den gegen Frankreich enttäuschenden Kai Havertz seine Chance bekommen. Löws Festhalten am Bewährten hat einen einfachen Grund: Mitten im Turnier Taktik, Grundordnung und das weiterhin auf Ballbesitz ausgerichtete Spielsystem zu wechseln, ist angesichts der fehlenden Automatismen ein großes Risiko.

Die logischste Variante: Der FC Bayern Deutschland

Wäre Löw ein radikaler Pragmatiker wie etwa Frankreichs Weltmeistercoach Didier Deschamps ("Fußball heißt effizient zu sein. Das werde ich immer schätzen und genießen"), dann würde er vermutlich auf die logischste Variante zurückgreifen: Den FC Bayern Deutschland. Denn die acht Münchner Profis im Kader kennen ihr erfolgreiches System, mit dem sie vergangenes Jahr unter dem künftigen Bundestrainer Flick sieben Titel gewannen, in und auswendig.

Die Startelf im 4-2-3-1 könnte dann so aussehen: Neuer - Ginter, Süle, Hummels, Gosens - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Sane - Gnabry. Hummels hat eh die Bayern-DNA, Ginter und Gosens wären sicher die bestmöglichen Alternativen auf außen und in die Spitze könnten immer wieder Sane und Müller mit Gnabry rochieren, der im übrigen meist als Mittelstürmer in seinen ersten 13 Länderspielen 13 Tore erzielte - die höchste Trefferquote seit Gerd Müller.

Ilkay Gündogan und Toni Kroos: Höchstens einer kann spielen

Selbst wenn man den Einsatz von Youngster Jamal Musiala für zu gewagt hält (andererseits: warum ist er dann überhaupt dabei?), bliebe im Mittelfeld Platz für Ilkay Gündogan in ähnlich offensiver Ausrichtung wie bei Manchester City (13 Premier-League-Tore). Aber allein die Tatsache, dass Toni Kroos dann auf die Ersatzbank müsste, macht die Bayern-Option vorerst unwahrscheinlich.

Geht Löws Marschroute allerdings auch Samstag schief und zeigen sich erneut so viele Stammkräfte weit von ihrer optimalen Verfassung entfernt, ist es im letzten Spiel gegen Ungarn dann fast schon zu spät für grundlegende Änderungen.

Und auch der nun häufig zu hörende Verweis auf die Erfolgsbilanz gegen Portugal - vier Siege unter Löw in vier Turnieren und kein Gegentreffer durch Cristiano Ronaldo - sollte nicht zu optimistisch stimmen.

Denn jede Serie endet mal: Gegen Frankreich gewann die DFB-Elf dreimal in Folge bei einem großen Turnier und erreichte immer das Finale, dann kamen die Niederlagen 2016 und 2021. Und gegen Südkorea gab es auch nur Siege - bis zum 0:2 am 27. Juni 2018. Bis zu jenem Tag, der das erste WM-Vorrundenaus einer deutschen Nationalmannschaft besiegelte.