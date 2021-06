DFB-Team - News und Gerüchte: Matthäus und Scholl fordern mehr Offensive

Ilkay Gündogan wünscht sich Leroy Sane in die Startelf des DFB-Teams zurück, während zwei frühere Nationalspieler System-Umbauarbeiten von Bundestrainer Jogi Löw fordern.

DFB-Team - News: Matthäus und Scholl fordern mehr Offensive

Nach dem ernüchternden Auftritt des DFB-Teams gegen Frankreich steht vor allem der blutleere Offensivstil der Mannschaft im Fokus. Entsprechend forderten gleich zwei frühere Nationalspieler Umbaumaßnahmen von Jogi Löw mit Blick auf das Spiel am Samstag gegen Portugal (ab 18 Uhr im Liveticker). Der 1996er Europameister Mehmet Scholl etwa sagte in seiner Bild-Show "Jetzt kommt Scholl": "Ich brauche einen Block im Zentrum. Was hat sich bewährt? Kimmich, Goretzka."

Da Goretzka jedoch noch nicht wieder voll fit ist, muss es eine Alternative geben. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagte daher zu Bild: "Darum würde ich Gündogan den Vorzug vor Kroos geben, weil er der Offensivere ist." Scholl dagegen sieht Kroos vorn: "Ich bin kein großer Fan von Gündogan, das ist nicht mein Spieler. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch."

Zudem stehe für Matthäus fest: "Kimmich sollte wieder auf die Sechs. Die Galligkeit, die ein Pogba oder Kante bei Frankreich gezeigt haben, hat mir in unserem Zentrum gefehlt. Da sehe ich nur Kimmich, der auf dieser Position mit seiner Aggressivität Akzente setzen kann."

Scholl derweil würde auch noch weiter hinten ansetzen: "Wenn du Spieler hast, die geeigneter sind für die Viererkette - dann spielt man Viererkette", sagte Scholl. Matthäus sah es ähnlich: "Da Portugal nur mit der einen Spitze Ronaldo spielt, würde ich jetzt hinten auf eine Viererkette setzen. Hummels und Rüdiger innen, rechts Ginter, links Halstenberg. Damit gewinnst du im Mittelfeldzentrum einen Spieler."

© getty Geht es nach Ilkay Gündogan, müsste Leroy Sane von Beginn an spielen.

DFB-Team - News: Ilkay Gündogan hofft auf viel Einsatzzeit für Leroy Sane

Bei der 0:1-Niederlage der Nationalelf gegen Frankreich überzeugte kaum ein Spieler im Adlertrikot. Das galt auch für die Einwechselspieler, zu denen erwartungsgemäß auch Leroy Sane vom FC Bayern zählte. "Unsere Einwechselspieler kamen nicht so gut ins Spiel wie erhofft", gab Bundestrainer Jogi Löw anschließend zu Protokoll.

Dass gerade Sane nicht gut ins Spiel fand, könnte jedoch seiner Joker-Rolle geschuldet sein, wie sein früherer Teamkollege bei Manchester City, Ilkay Gündogan, glaubt.

Gündogan sagte: "Leroy ist ein Spieler, der Rhythmus braucht. Der das Gefühl braucht, ständig den Unterschied machen zu können. Wenn er topfit ist, dann hat er auch alle Möglichkeiten, bei uns den Unterschied zu machen."

