DFB-Team: England-Legionäre sollen am 3. Juni anreisen

Aufatmen bei Joachim Löw: Die vier Champions-League-Finalisten um Endspiel-Held Kai Havertz sollen nun doch am 3. Juni im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol eintreffen. Damit wäre ein zwischenzeitlich befürchteter Ausfall des Quartetts für das erste Gruppenspiel bei der EURO am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich vom Tisch.

Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger reisten am Sonntag mit dem Tross von Champions-League-Sieger FC Chelsea von Porto zurück nach London. Weil sie sich dort jedoch nicht länger als 24 Stunden aufhielten, werde ihr Trip als Durchreise gewertet, teilte der DFB mit.

Damit wären sie seit ihrer Ausreise am 27. Mai insgesamt zehn Tage raus aus dem Virusvariantengebiet Großbritannien und müssten bei ihrer Ankunft mit der DFB-Auswahl in Deutschland am 6. Juni nicht in Quarantäne. Das würde auch für Ilkay Gündogan (Manchester City) gelten.

"Wir gehen aktuell davon aus, dass in diesem Reisetross auch die England-Legionäre dabei sind", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner über die Abreise von Seefeld nach Düsseldorf. Dort steht am 7. Juni die Generalprobe gegen Lettland an. Am 8. Juni bezieht die Nationalmannschaft ihr Turnierquartier in Herzogenaurach bei Partner adidas.

Nach Österreich dürfen Havertz und Co. ohnehin kommen: Die dortigen Behörden haben sie von der in der Alpenrepublik geltenden Pflicht zur zehntägigen Quarantäne entbunden.