DFB-Team: Hummels beendet Training vorzeitig - Musiala steigert Pensum

Mats Hummels hat die Übungseinheit der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol vorzeitig beendet. Während seine Teamkollegen noch einige Läufe absolvierten, verließ der Innenverteidiger des Pokalsiegers Borussia Dortmund mit einem Eisbeutel auf dem linken Knie den Platz.

Hummels gab aber sofort Entwarnung. "Alles gut", sagte der Weltmeister von 2014 und scherzte mit den Mitspielern.

Jamal Musiala hat derweil nach seinen Hüftproblemen das Pensum gesteigert. Das 18 Jahre alte Offensivtalent trainierte im Sonnenschein schon wieder mit dem Ball und absolvierte einige Sprints.

Wann Musiala ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch offen. Man schaue von "Tag zu Tag", teilte der DFB mit.

Bundestrainer Joachim Löw bereitet sein Team bis zum 6. Juni in Tirol auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) vor. An Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) steht in Innsbruck ein Länderspiel gegen Dänemark an. Die EM-Generalprobe erfolgt am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland.