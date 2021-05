DFB-Team: Pressekonferenz mit Joachim Löw und Manuel Neuer heute im Liveticker

Seit Freitag absolviert die deutsche Nationalmannschaft ihr EM-Trainingslager im österreichischen Seefeld. Heute stellen sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Presse. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

DFB-Team: PK mit Löw und Neuer heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Neben Toni Kroos (Covid) und Leon Goretzka (Muskelverletzung) sind auch Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger noch nicht bei der Mannnschaft. Diese bestreiten am Abend das Champions-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City. Danach können sie aufgrund einer Ausnahmegenehmigung ohne Quarantäne zur Mannschaft stoßen.

Vor Beginn: "Die Bedingungen sind optimal. Es ist enorm wichtig, die Gastfreundschaft zu spüren. Die Mannschaft und die Spieler sind absolut bereit", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff über den Stand der Vorbereitung. In den Tiroler Alpen steht am 2. Juni zudem ein Testspiel gegen Dänemark an (in Innsbruck).

Vor Beginn: Ab 12.30 Uhr beantwortet das Duo die Fragen der Pressevertreter. Nachdem das Trainerteam bereits am Donnerstag in Seefeld eintraf, folgten die Spieler einen Tag später.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft, heute mit Bundestrainer Joachim Löw und Teamkapitän Manuel Neuer.

Die Bilder von der Ankunft in Seefeld: So bereitet sich das DFB-Team auf die EM vor © imago images 1/17 Für den DFB geht die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in die heiße Phase, bis zum 6. Juni stimmt sich das Löw-Team im Trainingslager im österreichischen Seefeld in den Tiroler Alpen auf das Turnier ein. © imago images 2/17 Müller, Hummels und Co. beziehen das Luxushotel Nidum, drei Kilometer entfernt wird trainiert. Das "Gesamtkonzept der kurzen Wege" sowie die "besten Trainingsbedingungen" haben für DFB-Direktor Oliver Bierhoff den Ausschlag gegeben. © imago images 3/17 Nachdem bereits am Donnerstag der Trainerstab sowie die Betreuer ihr Quartier bezogen, folgte einen Tag später der Großteil der Spieler. Mit Gündogan, Werner, Havertz und Rüdiger sind noch vier Nominierte im CL-Finale aktiv. © imago images 4/17 Für den DFB wurden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. "Insgesamt haben wir zweieinhalb Kilometer Zaun verbaut, zwei Wanderwege verlegt und die Skirollerstrecke teilweise gesperrt“, sagt Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbands. © imago images 5/17 Öffentliche Trainingseinheiten wird es nicht geben, auch eine geplante Einheit im Innsbrucker Tivoli-Stadion wurde für Zuschauer gestrichen. Dort trifft das DFB-Team im ersten von zwei Testspielen vor Turnierbeginn am 2. Juni auf Dänemark. © imago images 6/17 Am Freitagmittag trudelten die ersten Spieler ein, ob Matthias Ginter ... © imago images 7/17 Lukas Klostermann, ... © imago images 8/17 Emre Can, ... © imago images 9/17 Robin Gosens ... © imago images 10/17 oder Kevin Trapp. © imago images 11/17 Das Quintett war mit einem Privatjet aus Düsseldorf angereist und landete im rund 20 Kilometer von Seefeld entfernten Innsbruck. Ginter sollte der erste Spieler sein, der am Teamhotel aus dem Mannschaftsbus stieg. © imago images 12/17 Mit dabei sind natürlich auch die Rückkehrer Thomas Müller ... © imago images 13/17 und Mats Hummels ... © imago images 14/17 sowie Kapitän Manuel Neuer, ... © imago images 15/17 Leistungsträger Joshua Kimmich sowie ... © imago images 16/17 Kevin Volland und ... © imago images 17/17 Florian Neuhaus.

DFB-Team: PK mit Löw und Neuer heute live im TV und Livestream

Die Pressekonferenz mit Löw und Neuer könnt Ihr heute kostenlos im Livestream verfolgen.

Der DFB bietet auf seiner Homepage einen entsprechenden Stream an. Hier entlang.

DFB-Team: Die Vorbereitung auf die EM im Überblick