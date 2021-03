Kuntz warnt vor zu hohen EM-Erwartungen: "Sind kein Topfavorit"

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat vor zu hohen Erwartungen an die bevorstehende U21-EM in Ungarn und Slowenien gewarnt. "Wir sind kein Topfavorit wie in der Vergangenheit. Aber, ganz klar: Wir wollen in unserer Gruppe Erster oder Zweiter werden und die K.o.-Runde im Juni erreichen", sagte Kuntz am Dienstag in einem Instagram-Live der ARD-Sportschau.

Deutschlands U21 hatte 2017 unter Kuntz den EM-Titel geholt und 2019 das Finale (1:2 gegen Spanien) erreicht. Diesmal gehöre die Favoritenrolle aber anderen Teams.

"Wir haben uns einen Spaß gemacht und uns die Marktwerte aller Spieler angesehen - auch wenn wir wissen, dass das alles mit Bedacht angeschaut werden soll. Da sind wir an Nummer neun aller Endrunden-Teams", sagte der 58-Jährige.

Kuntz wies zudem darauf hin, dass ihm "nicht mehr so viele Talente" wie in der Vergangenheit zur Verfügung stünden. "2017 gab es inklusive Verletzungen zwölf Spieler von uns, die beim Confed Cup waren. 2019 waren das nur noch Lukas Klostermann und Jonathan Tah. Und jetzt haben wir noch über Florian Wirtz gesprochen", sagte Kuntz. Wirtz gehört nicht zum U21-Kader und wird wohl am Freitag von Bundestrainer Joachim Löw nominiert.

Das deutsche Team trifft sich am Sonntag in Frankfurt/Main und reist am Montag nach Ungarn weiter. Dort steht schon am Mittwoch in Szekesfehervar das erste Gruppenspiel gegen den Gastgeber an, die weiteren Gegner sind die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). Die K.o.-Runde findet erst im Mai und Juni statt.

DFB-Team: Das ist der deutsche U21-Kader für die EM 2021 © getty 1/24 Stefan Kuntz hat sein 23-köpfiges Aufgebot für die U21-EM 2021 in Ungarn und Slowenien nominiert. Darunter finden sich mit Moukoko, Thiaw, Klimowicz und Stach auch vier Debütanten wieder. © imago images / Passion2Press/Markus Fischer 2/24 TOR - Markus Schubert (Jahrgang 1998, Eintracht Frankfurt) © imago images / foto2press 3/24 Finn Dahmen (1998, 1. FSV Mainz 05) © getty 4/24 Lennart Grill (1999, Bayer Leverkusen) © imago images / Claus Bergmann 5/24 ABWEHR – Josha Vagnoman (2000, Hamburger SV) © getty 6/24 David Raum (1998, SpVgg Greuther Fürth) © imago images / Eibner 7/24 Nico Schlotterbeck (1999, 1. FC Union Berlin) © imago images / Noah Wedel 8/24 Amos Pieper (1998, Arminia Bielefeld) © getty 9/24 Stephan Ambrosius (1998, Hamburger SV) © getty 10/24 Ismail Jakobs (1999, 1. FC Köln) © getty 11/24 Malick Thiaw (2001, FC Schalke 04) © getty 12/24 Maxim Leitsch (1998, VfL Bochum) © getty 13/24 Ridle Baku (1998, VfL Wolfsburg) © ASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images 14/24 MITTELFELD/ANGRIFF – Niklas Dorsch (1998, KAA Gent) © getty 15/24 Youssoufa Moukoko (2004, Borussia Dortmund) © imago images / Jan Hübner 16/24 Arne Maier (1999, Arminia Bielefeld) © getty 17/24 Jonathan Burkardt (2000, 1. FSV Mainz 05) © VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images 18/24 Lukas Nmecha (1998, RSC Anderlecht) © getty 19/24 Mergim Berisha (1998, Red Bull Salzburg) © getty 20/24 Salih Özcan (1998, 1. FC Köln) © getty 21/24 Anton Stach (1998, SpVgg Greuther Fürth) © getty 22/24 Florian Krüger (1999, Erzgebirge Aue) © getty 23/24 Vitaly Janelt (1998, VfL Bochum) © getty 24/24 Mateo Klimowicz (2000, VfB Stuttgart)

U21-EM: Der Kader des DFB-Teams im Überblick