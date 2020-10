"Gewisser Wertewandel": Rummenigge wirft DFB Profitgier vor

Karl-Heinz Rummenigge sieht das Image des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als schwer beschädigt an und wirft dem Verband Profitgier vor.

"Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball", sagte der Vorstandschef von Bayern München der Bild am Sonntag und forderte: "Der DFB muss dringend in ruhiges Fahrwasser zurückkehren. Das ist die primäre Aufgabe von Präsident Fritz Keller."

Der frühere Nationalmannschaftskapitän attestierte dem Verband einen "gewissen Wertewandel" seit dem WM-Triumph 2014: "Es wurde versucht, diesen großen Erfolg finanziell auszunutzen. Mit großen neuen Sponsoring-Verträgen und vielem mehr." Von den Münchner Nationalspielern wisse er, dass sie am Rande der Länderspiele "vermehrt Sponsoring-Termine" absolvieren mussten.

Auch der Bundestrainer sei ein Opfer der finanziellen Interessen. "Der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei bestreiten, damit Geld in die Kassen kommt, angeblich fehlen 15 Millionen Euro", sagte Rummenigge und schimpfte: "Was sind 15 Millionen im Vergleich zu dem, was die Bundesliga-Klubs verlieren?"

Rummennigge: "Das ist einfach nicht okay"

Der Vorrang von Geld, Vermarktung und Politik gelte "in Teilen auch für die UEFA und FIFA", kritisierte der 65-Jährige. Sein Hauptgroll gilt aber dem DFB. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus habe mit seiner jüngsten Kritik "in vielem recht", betonte Rummenigge.

Als Beispiel nannte er, dass der Verband an Ex-Nationalspieler keine Freikarten mehr ausgebe. Dieses Problem ließe sich lösen, "wenn man das wirklich will. Der DFB will das offensichtlich nicht wirklich."

Bei der Feier zum 30. Jubiläum des WM-Triumphs von 1990, die von Matthäus und Andreas Brehme selbst organisiert wurde, habe sich der DFB "über Corona rausgeredet", monierte Rummenigge: "Das ist einfach nicht okay." Und auch beim 75. Geburtstag von "Kaiser" Franz Beckenbauer "kam nichts" vom Verband.