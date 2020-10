U21: Deutschland (DFB-Team) gegen Bosnien und Herzegowina heute im Liveticker

Auch die U21 des DFB-Teams steckt aktuell in einer kleinen Krise, im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina muss die Mannschaft punkten, um die Chancen für eine Teilnahme an der Europameisterschaft am Leben zu halten. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

U21: Deutschland - Bosnien und Herzegowina heute im Liveticker

Vor Beginn: Aktuell liegt die deutsche U21 in Gruppe I einen Punkt hinter den Belgiern, die nach zwei Siegen im direkten Duell die Tabellenführung innehaben. Mit einem Unentschieden würde die DFB-Auswahl sich heute gegen Bosnien und Herzegowina zwar den 2. Platz sichern, jedoch könnte das für eine Teilnahme an der EM zu wenig sein.

Vor Beginn: Losgehen soll es heute um 18.15 Uhr im Fürther Sportpark Ronhof. Der Slowake Boris Marhefka wird die Partie pfeifen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker des EM-Qualifikationsspiels der deutschen U21 gegen Bosnien und Herzegowina!

U21-EM-Quali: DFB-Team gegen Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Quali-Spiel live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das kostenfrei bei ProSieben MAXX tun, gleichzeitig gibt es auf ran.de einen Livestream der Partie. Die Vorberichterstattung mit Christian Düren startet eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Eine kleine Besonderheit hat das Ganze: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden das Geschehen mit Unterstützung von Matthias Stach kommentieren. Grund dafür ist ihre Finalniederlage in der jüngsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

