DFB-Team: Wie lange dauert die Länderspielpause von Deutschland?

Die Bundesliga und Co. pausieren! Der deutschen Nationalmannschaft stehen drei Partien bevor. Auf welche Gegner das DFB-Team trifft und wie lange die Länderspielpause dauert, verrät Euch SPOX.

DFB-Team: Wie lange dauert die Länderspielpause?

Die Länderspielpause der deutschen Nationalmannschaft streckt sich vom 5. Oktober bis zum 13. Oktober, wenn die dritte und letzte Partie gegen die Schweiz ansteht. Somit können unter anderem die Bundesligisten ab dem 14. Oktober (Mittwoch) zumindest wieder auf ihre deutschen Spieler zurückgreifen.

Andere Nationen, darunter beispielsweise Österreich, Türkei und Portugal, sind noch am Mittwochabend im Einsatz. Der gesamte Kader, abgesehen von verletzten Spielern, steht den Vereinen also frühestens erst am 15. Oktober und somit kurz vor dem nächsten Spieltag in der Liga zur Verfügung.

Der nächste Spieltag in der Bundesliga hat dadurch kein Freitagsspiel im Programm. Stattdessen wird eine Partie am Samstag (17. Oktober) um 20.30 Uhr ausgetragen.

DFB-Team mit drei Partien in der Länderspielpause

Bereits am kommenden Mittwoch (7. Oktober) startet die deutsche Nationalmannschaft in die Länderspiel-Woche im Rahmen eines Testspiels auf die Türkei.

Ernst wird es dann am Samstag (10. Oktober) beim Auswärtsspiel in der Ukraine, ehe am 13. Oktober das Rückspiel gegen die Schweiz ansteht.

Heim Auswärts Deutschland Türkei Ukraine Deutschland Deutschland Schweiz

Deutschland in der Nations League: Die Tabelle

Deutschland spielte gegen Spanien und in der Schweiz jeweils nur 1:1, weshalb ein Sieg gegen die Ukraine bereits Pflicht ist, um nicht in Liga B abzusteigen.

Die Ukraine bekam zwar gegen Spanien mit 0:4 unter die Räder, siegte aber etwas überraschend mit 2:1 gegen die Schweiz.

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 2 5:1 +4 4 2 Ukraine 2 2:5 -3 3 3 Deutschland 2 2:2 0 2 4 Schweiz 2 2:3 -1 1

DFB-Team, Länderspielpause: Die Partien live im TV und Livestream sehen

Alle drei Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr live im frei empfangbaren Fernsehen sehn. Die Übertragung für das Freundschaftsspiel gegen die Türkei übernimmt RTL, die Pflichtspiele in der Nations League (Ukraine und Schweiz) zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ARD.

Hier geht's zu den jeweiligen Livestreams:

Deutschland: Die Spiele im Liveticker bei SPOX

Solltet Ihr mal nicht die Möglichkeit haben, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live sehen zu können, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

DFB-Kader für die kommenden Länderspiele

Suat Serdar wird nicht mit der Nationalmannschaft mitreisen. Der Mittelfeldspieler des FC Schalke verletzte sich am vergangenen Wochenende beim 0:4 bei RB Leipzig. Bundestrainer Joachim Löw vertraute seinem restlichen 28-Mann-Kader, der ohnehin größer als normalerweise ist, und nominierte keinen Spieler nach.