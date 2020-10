DFB-Team vs. Schweiz: Termin, Datum, Übertragung und Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am vierten Spieltag der Nations League auf die Schweiz. Alle Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

DFB-Team vs. Schweiz: Termin, Datum?

Die deutsche Nationalelf empfängt die Eidgenossen am Dienstag ab 20.45 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Schiedsrichter Ruddy Buquet wird das Geschehen auf dem Platz überwachen, unterstützt wird er dabei von seinen Assistenten Guillaume Debart und Benjamin Pages sowie dem vierten Offiziellen Amaury Delerue.

DFB-Team vs. Schweiz: Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt könnt Ihr auch dieses Spiel des DFB-Teams vollkommen kostenfrei verfolgen, nämlich in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender strahlt die Partie sowohl im Free-TV als auch in einem Livestream in der ARD-Mediathek aus.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, wo Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger dann an Gerd Gottlob am Kommentatorenmikro übergeben werden.

Nations League: Deutschland gegen Schweiz im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX sitzt Ihr selbstverständlich nicht auf dem Trockenen, wir haben neben vielen weiteren Events auch Liveticker zu sämtlichen Spielen der Nations League in unserem Kalender. Folgt einfach diesem Link und verpasst keine wichtige Aktion.

Nations League: Die Dienstagsspiele im Überblick

Insgesamt sieben Begegnungen stehen am Dienstag auf dem Plan. Parallel zum DFB-Team versucht Konkurrent Spanien in der Ukraine, den ersten Platz in Gruppe 4 zu verteidigen. Das sind alle Matches im Überblick:

Liga Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts C 1 18 Uhr Aserbaidschan Zypern D 1 18 Uhr Lettland Malta A 4 20.45 Uhr Ukraine Spanien C 1 20.45 Uhr Montenegro Luxemburg D 1 20.45 Uhr Färöer Andorra D 2 20.45 Uhr Liechtenstein San Marino

Nations League - Liga A, Gruppe 4: Die Tabellensituation des DFB-Teams

Durch den 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende ist das deutsche Nationalteam an der Ukraine vorbeigezogen und belegt mit zwei Zählern Rückstand auf Spanien nun den zweiten Tabellenrang. Um sich für das Finalturnier der Nations League zu qualifizieren, muss die Mannschaft von Joachim Löw am Ende der Gruppenphase den ersten Platz innehaben. So gestaltet sich die Tabelle nach drei Spielen:

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 3 6:1 +5 7 2 Deutschland 3 4:3 +1 5 3 Ukraine 3 3:7 -4 3 4 Schweiz 3 2:4 -2 1

DFB-Team, Spielplan: Diese Partien folgen in der Nations League

Die Hinspiele sind bereits alle absolviert, nach der Partie gegen die Schweiz warten also zwei weitere bekannte Gegner. Am 14. November treffen die Deutschen auf die Ukraine, drei Tage später folgt das letzte Spiel der Gruppenphase gegen Spanien. Das ist das Programm der kommenden Monate: