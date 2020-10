DFB-Team: Ukraine gegen Deutschland - TV, Termin und Übertragung

In der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Ukraine. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu Ort, Datum und TV-Übertragung der Partie.

Du willst die Nations League live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Team gegen die Ukraine: Austragungsort und Datum

Am 3. Spieltag der Nations League gastiert die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Samstag (10. Oktober) in der Ukraine. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Kiew.

Dabei handelt es sich für das DFB-Team um eine Reise in ein Corona-Risikogebiet, was nur aufgrund einer Ausnahmeregelung möglich ist. Also müssen die Spieler nach der Rückkehr aus der Ukraine auch nicht in Quarantäne.

Fünf Tage vor dem Duell meldete der ukrainische Verband zudem zwei positive Coronafälle. Demnach handelt es sich um den Torhüter Andriy Pyatov und den Mittelfeldspieler Taras Stepanenko - beide stehen bei Schachtar Donezk unter Vertrag. Die Tests waren noch beim Verein gemacht worden.

Deutschland - Ukraine live im TV und Livestream sehen

Das Spiel zwischen Deutschland und der ukrainischen Nationalmannschaft am dritten Spieltag der Nations League wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD übertragt sowohl die Begegnung der DFB-Elf bei der Ukraine als auch drei Tage später gegen die Schweiz.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele im Livestream zu sehen. Diesen bietet das Erste via sportschau.de an.

Auch die restlichen Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League werden im Free-TV gezeigt. Neben der ARD besitzt auch das ZDF die Übertragungsrechte.

DFB-Team: Spielplan für diese Länderspielpause

Bereits am Mittwoch (7. Oktober) startet Deutschland im Rahmen eines Testspiels in die Länderspielpause. Die DFB-Elf trifft in Köln auf die Türkei.

Heim Auswärts Deutschland Türkei Ukraine Deutschland Deutschland Schweiz

Nations League: Deutschland in Gruppe 4

Deutschland hat einen schwachen Start in die Nations League hingelegt. Das DFB-Team kam gegen (ein zugegeben starkes) Spanien und die Schweiz nicht über ein 1:1 hinaus.

Deshalb braucht es einen dringenden Sieg gegen die vermeintlich schwachen Ukrainer. Ansonsten droht dem Team von Bundestrainer Joachim Löw der Abstieg in Liga B.

Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A:

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 2 5:1 +4 4 2 Ukraine 2 2:5 -3 3 3 Deutschland 2 2:2 0 2 4 Schweiz 2 2:3 -1 1

Deutschland gegen Spanien in der Nations League: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © imago images / Sportfoto Rudel 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft hat einen ordentlichen Auftakt in die Nations League hingelegt: Gegen Spanien gab es in Stuttgart ein 1:1. Vor allem ein Debütant konnte sich empfehlen - ein Barca-Star jedoch nicht. SPOX hat die Noten zum Spiel. © imago images / Eibner 2/29 DEUTSCHLAND - KEVIN TRAPP: Überzeugte mit wachsamem, sauberem Torwartspiel und bügelte einen fatalen Fehlpass von Can in der 14. Minute aus. War immer zur Stelle, wenn man ihn brauchte. Note: 2,5. © imago images / Sportfoto Rudel 3/29 EMRE CAN: Zeigte bis auf seine schwache Rückgabe auf Trapp zu Beginn eine ordentliche Leistung in der Dreierkette. Machte mit seiner gewohnt aggressiven Spielweise seinen Gegenspielern Torres und Fati das Leben schwer. Note: 3. © imago images / Eibner 4/29 NIKLAS SÜLE: Hatte Rodrigo nicht immer Griff und Glück, dass dieser einen schlechten Tag erwischte. Legte für sein erstes Spiel von Beginn an aber einen souveränen Auftritt hin. Note: 3. © imago images / ULMER Pressebildagentur 5/29 ANTONIO RÜDIGER: Bestach durch starke Spieleröffnung und starkes Stellungsspiel, war meist eng am Gegner dran. Unterband einen spanischen Konter in der 29. Minute stark. Note: 3. © imago images / ULMER Pressebildagentur 6/29 THILO KEHRER: Beackerte die rechte Seite gewohnt offensiv, lieb bis auf seine von de Gea problemlos parierte Kopfballchance in der 11. Minute aber blass. Defensiv kaum Fehler. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 7/29 ILKAY GÜNDOGAN: Spielte an der Seite von Kroos solide. Ihm war – wie vielen anderen – aber die fehlende Frische beim Antreiben des Balles anzuspüren. Note: 3. © imago images / ULMER Pressebildagentur 8/29 TONI KROOS: Erledigte seine Aufgabe als Strukturgeber im Mittelfeld gewohnt abgebrüht. Brachte 92 Prozent seiner Zuspiele an seine Mitspieler und eroberte acht Bälle (Bestwert). Note: 2,5. © imago images / Pressefoto Baumann 9/29 ROBIN GOSENS: Erstes Spiel, erste Torvorlage. Es wäre ein Debüt zum Einrahmen für Gosens gewesen, der auch stark mit nach hinten arbeitete. Allerdings hob er beim späten Gegentreffer das Abseits auf. Note: 2,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 10/29 JULIAN DRAXLER: Bekam nach schwierigen Monaten in Paris Spielpraxis von Beginn an und machte seine Sache ordentlich. Hielt den Ball auf engstem Raum oft sicher. Nach vorn allerdings ausbaufähig. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 11/29 TIMO WERNER: Hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließ sich daher immer wieder fallen, um an den Ball zu gelangen. Tauchte in der 51. Minute praktisch aus dem Nichts auf und erzielte das Tor des Abends. Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 12/29 LEROY SANE: Probierte es in der 18. Minute mit einem strammen Schuss, den de Gea parierte. Weitere gute Ansätze, aber ohne Belohnung. Nach einer guten Stunde war für Bayerns Superstar Schluss. Note: 3. © imago images / Laci Perenyi 13/29 MATTHIAS GINTER (ab 63.): Ersetzte Sane und rückte für den ins Mittelfeld beorderten Can in die Dreierkette, wo er bis auf die letzte Minute solide verteidigte. Note: 3,5. © imago images / Chai v.d. Laage 14/29 SUAT SERDAR (ab 74.): Durfte anstelle von Gündogan noch eine gute Viertelstunde mitwirken. Trat nicht mehr in Erscheinung. Ohne Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 15/29 ROBIN KOCH (ab 90.): Kam in der Nachspielzeit für Werner. Ohne Bewertung. © getty/Thomas Kienzle 16/29 SPANIEN – DAVID DE GEA: Hatte in der ersten Halbzeit gleich einige Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen. So hielt er gegen Kehrer (11.), Draxler (14.) und Sane (18.) jeweils stark. Beim Gegentor von Werner chancenlos. Note: 2,5. © imago images / Eibner 17/29 DANIEL CARVAJAL: Defensiv zunächst deutlich sicherer als Pedant Gaya, nach der Pause aber gleich mit mit mehreren groben Patzern. Ließ beim 0:1 Gosens entwischen, auch bei Werners Großchance (61.) nicht auf der Höhe. Ihm fehlte die Frische. Note: 4. © imago images / Sportfoto Rudel 18/29 SERGIO RAMOS: Der Abwehchef präsentierte sich zumeist sicher, war bissig im Zweikampf und ließ Werner nur einmal zu viel Luft. Hatte mit Thiago die meisten Ballgewinne auf Seiten der Furia Roja (9). Beim Gegentor einen Schritt zu spät. Note: 3. © imago images / ULMER Pressebildagentur 19/29 PAU TORRES: Fiel im Vergleich zu Nebenmann Ramos etwas ab, vor allem in den ersten 45 Minuten mit einigen Unsicherheiten. Sah beim 0:1 zudem unglücklich aus, als Werner ihn mit einem Haken ins Leere laufen ließ. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 20/29 JOSE GAYA: Wenn die DFB-Elf gefährlich wurde, war es meist über seine Seite. Hatte Sane anfangs nicht im Griff und ließ ihn immer wieder entwischen. In der zweiten Hälfte dann deutlich stabiler. Erzielte den späten Ausgleich. Note: 3,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 21/29 RUIZ FABIAN: Interpretierte seine Rolle sehr offensiv und schaltete sich immer wieder ins Angriffsspiel ein. Schönes Solo vor der Rodrigo-Chance kurz vor der Halbzeit. Zudem mit guter Pass- und Zweikampfquote. Kurz vor Schluss ausgewechselt. Note: 3. © imago images / Sven Simon 22/29 SERGIO BUSQUETS: Schien gerade in den ersten Minuten mit den Gedanken noch beim 2:8 gegen die Bayern in Lissabon zu sein, leistete sich einige Fehlpässe. Vergab später eine Großchance kläglich. Seine Auswechslung? Nur folgerichtig. Note: 4,5. © imago images / Eibner 23/29 THIAGO: Bester Spanier. Ließ sich oft zwischen beide Innenverteidiger fallen, um das Spiel von hinten aufzubauen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Rettete in höchster Not vor Sane (53.). Hatte die meisten Ballaktionen seines Teams (122). Note: 2. © imago images / AFLOSPORT 24/29 JESUS NAVAS: Der etatmäßige Rechtsverteidiger wurde von Trainer Luis Enrique auf dem rechten Flügel aufgeboten und hatte dort Probleme, ins Spiel zu finden. Seine Flankenläufe blieben wirkungslos, oft rannte er sich in der DFB-Defensive fest. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 25/29 RODRIGO MORENO: In der ersten Hälfte mit zwei Riesenchancen zur Führung, vergab aber zunächst alleine vor dem leeren Tor (14.) und dann im Eins-gegen-Eins gegen Trapp (45.). Im zweiten Durchgang dann bemüht, letztlich aber wirkungslos. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 26/29 FERRAN TORRES: Starke Partie des 20-Jährigen. Spielte immer wieder seine Schnelligkeit aus und blieb im Duell mit Kehrer meist der Sieger. Hatte bei fast allen gefährlichen Aktionen Spaniens seine Füße im Spiel. Note: 2,5. © imago images / Alterphotos 27/29 ANSU FATI (ab 46.): Kam zur Halbzeit für den blassen Navas und kam so zu seinem Debüt für Spaniens Nationalmannschaft. Hatte einige gute Aktionen, ließ aber die letzte Durchschlagskraft vermissen. Guter Kopfball vor dem Ramos-Foul (92.). Note: 4. © imago images / ZUMA Press 28/29 MIKEL MERINO (ab 57.): Ersetzte Mitte der zweiten Halbzeit den schwachen Busquets und stopfte defensiv einige Löcher. Ansonsten unauffällig. Note: 3. © imago images / Alterphotos 29/29 OSCAR (ab 80.): Sollte in den letzten Minuten noch einmal frischen Wind in die Offensive bringen, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung.

DFB-Kader: Diese Spieler wurden nominiert

Mit Blick auf die drei Partien innerhalb einer Woche hat Joachim Löw gleich 29 Spieler nominiert, um kräftig rotieren zu können. Mit Suat Serdar fällt bereits der erste Spieler aus der Liste aus. Der Schalker musste bei der 0:4-Klatsche der Knappen in Leipzig frühzeitig ausgewechselt werden. Der Bundestrainer verzichtete aber auf eine Nachnominierung.