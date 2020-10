DFB-Team in der Nations League: Gegner, Begegnungen, Spielplan

In den kommenden Tagen tritt die DFB-Elf zweimal in der Nations League an. Hier erfahrt Ihr Informationen zu den Gegnern, Begegnungen und zum Spielplan der Deutschen.

DFB-Elf in der Nations League: Gegner, Begegnungen, Spielplan

Nachdem die europäischen Ligen ohne große Probleme ihre Ligen starten konnten, kommt nun die Länderspielpause. In der geht es unter anderem weiter mit der Nations League. Die DFB-Elf tritt in den kommenden Tagen gleich zweimal an. Zudem steht ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei am 7. Oktober auf dem Plan.

Am 3. Spieltag ist der Gegner die Ukraine. Die Partie findet am Samstag, den 10. Oktober, in Kiew statt. Wenige Tage später (Dienstag, 13. Oktober) steht das Rückspiel gegen die Schweiz an.

Spieltag Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 1. Spieltag 03.09.2020 20.45 Uhr Deutschland 1:1 Spanien 2. Spieltag 06.09.2020 20.45 Uhr Schweiz 1:1 Deutschland 3. Spieltag 10.10.2020 20.45 Uhr Ukraine -:- Deutschland 4. Spieltag 13.10.2020 20.45 Uhr Deutschland -:- Schweiz 5. Spieltag 14.11.2020 20.45 Uhr Deutschland -:- Ukraine 6. Spieltag 17.11.2020 20.45 Uhr Spanien -:- Deutschland

© imago images / ULMER Pressebildagentur

DFB-Elf in der Nations League: Live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Nations League teilen sich der Streamingdiest DAZN und mit der ARD und dem ZDF. Um die Spiele mit deutscher Beteiligung kümmert sich die öffentlich-rechtlichen Sender. Den Rest übernimmt DAZN. Somit sind alle deutschen Partien (auch die kommenden Spiele gegen die Ukraine und die Schweiz) im Free-TV zu sehen.

Ebenso können die Spiele gegen Spanien und die Schweiz in der ARD gesehen werden. Die Übertragung für das Spiel gegen die Ukraine beginnt bereits um 20.15 Uhr. DFB-Legende Bastian Schweinsteiger ist dabei als Experte tätig, während Alexander Bommes die Moderation und Florian Naß die Rolle des Kommentatoren übernimmt.

DFB-Elf in der Nations League im Liveticker

Im SPOX-Liveticker werden die Nations-League-Partien zum Mitlesen angeboten. Somit verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

DFB-Elf: Der Kader für die nächsten zwei Nations-League-Partien

Name des Spielers Position Bernd Leno Tor Manuel Neuer Tor Kevin Trapp Tor Emre Can Abwehr Matthias Ginter Abwehr Robin Gosens Abwehr Marcel Halstenberg Abwehr Benjamin Henrichs Abwehr Lukas Klostermann Abwehr Robin Koch Abwehr Antonio Rüdiger Abwehr Nico Schulz Abwehr Niklas Stark Abwehr Niklas Süle Abwehr Jonathan Tah Abwehr Nadiem Amiri Mittelfeld / Angriff Julian Brandt Mittelfeld / Angriff Mahmoud Dahoud Mittelfeld / Angriff Julian Draxler Mittelfeld / Angriff Serge Gnabry Mittelfeld / Angriff Leon Goretzka Mittelfeld / Angriff Kai Havertz Mittelfeld / Angriff Jonas Hofmann Mittelfeld / Angriff Joshua Kimmich Mittelfeld / Angriff Toni Kroos Mittelfeld / Angriff Florian Neuhaus Mittelfeld / Angriff Suat Serdar Mittelfeld / Angriff Luca Waldschmidt Mittelfeld / Angriff Timo Werner Mittelfeld / Angriff

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Die Deutschen haben einen schwachen Start in die Nations-League-Saison hingelegt. Beide Spiele (gegen Spanien und die Schweiz) gingen 1:1 unentschieden aus. Somit ist die Löw-Elf mit nur zwei Zählern momentan auf dem dritten Rang. Die Tabelle wird von Spanien mit vier Punkten angeführt, die Ukraine folgt dahinter mit 3 Punkten.