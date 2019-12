Bundestrainer Joachim Löw: Immer noch kein Kontakt zu Mesut Özil

Bundestrainer Joachim Löw hat seit dem aprupten Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft nach der WM 2018 immer noch nicht mit seinem ehemaligen Spielmacher gesprochen. Das sagte der 59-Jährige gegenüber der Sport Bild.

"Nein, bislang nicht", antwortete Löw auf die Frage, ob sich Özil seit seinem Rücktritt aus dem DFB-Team bei ihm gemeldet habe. Özil war im Juli 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte rassistische Anfeindungen als Grund angeführt: Er habe sich "nicht mehr geschützt, nicht mehr respektiert gefühlt", erklärte er später. Zuvor hatte es heftige Kritik an Özils Verbindungen zum türkischen Präsidenten Erdogan gegeben. Özil hatte nach seinem Rücktritt den Kontakt zum DFB vollständig abgebrochen.

Er rechne nicht mehr damit, dass sich Özil noch einmal melden werde, sagte Löw - "aber ich werde ihm ganz sicher nicht ausweichen, wenn sich unsere Wege kreuzen, ganz im Gegenteil." Özil hatte unter Löw im Februar 2009 debütiert und insgesamt 92 Länderspiele bestritten. 2014 gewannen sie gemeinsam den WM-Titel in Brasilien.

WM-Aus und Özils Rücktritt: Das Katastrophenjahr 2018 des DFB im Rückblick © getty 1/16 Das DFB-Team hatte hohe Ziele für 2018: Bei der WM sollte der Titel verteidigt werden. Stattdessen kam es zum historischen Aus, dem Fiasko um Mesut Özils Rücktritt und zum Abstieg aus der Nations League. SPOX blickt auf das Katastrophenjahr zurück. © getty 2/16 23.03.2018 - DEUTSCHLAND - SPANIEN 1:1: Ein gelungener Auftakt ins WM-Jahr gegen Spanien. Nachdem das DFB-Team früh in Rückstand geriet, markierte Thomas Müller mit einem Distanzschuss den Ausgleich - ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. © getty 3/16 27.03.2018 - DEUTSCHLAND - BRASILIEN 0:1: In der Offensive war das DFB-Team viel zu harmlos und nach hinten stark konteranfällig, was von Gabriel Jesus in der 37. Minute bestraft wurde. Zuvor war Deutschland 22 Mal unter Löw ungeschlagen geblieben. © getty 4/16 02.06.2018 - ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND 2:1: Manuel Neuer gab nach Verletzung ein ansprechendes Comeback, doch das DFB-Team blamierte sich mit einer schwachen Leistung trotzdem. Nachdem Özil traf, drehte Österreich das Spiel in der zweiten Hälfte. © getty 5/16 08.06.2018 - DEUTSCHLAND - SAUDI-ARABIEN 2:1: Den letzten Test vor der WM hatte sich das DFB-Team sicher anders vorgestellt: Mit Müh und Not gelang ein knapper Sieg gegen Saudi-Arabien. Trotzdem herrschte Optimismus, die Steigerung würde noch kommen ... © getty 6/16 17.06.2018 - DEUTSCHLAND - MEXIKO 0:1: Ein WM-Auftakt zum Vergessen! Offensiv nicht gefährlich und hinten mehrfach von den Mexikanern ausgekontert. Es gab keine Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Mit dem 0:1 war das DFB-Team noch gut bedient. © getty 7/16 23.06.2018 - DEUTSCHLAND - SCHWEDEN 2:1: Der Last-Minute-Siegtreffer von Toni Kroos hätte der Dosenöffner werden können - das DFB-Team war wieder voll im Rennen ums Weiterkommen. Und wieder waren alle optimistisch ... © getty 8/16 27.06.2018 - DEUTSCHLAND - SÜDKOREA 0:2: Das WM-Aus war perfekt! Erst spät in der zweiten Hälfte bemühte sich das DFB-Team, ein Tor zu schießen - da Schweden führte, wurde ein Sieg benötigt. Das hohe Risiko bestrafte Südkorea kurz vor Schluss. Debakel! © getty 9/16 22.07.2018 - MESUT ÖZIL TRITT ZURÜCK: Özil teilte in den sozialen Medien in drei Beiträgen seinen Rücktritt mit. Vorausgegangen war die Kontroverse um die Erdogan-Bilder. Özil warf unter anderem Präsident Grindel Rassismus vor - ein Erdbeben. © getty 10/16 29.08.2018 - WM-ANALYSE: Jogi Löw und Oliver Bierhoff analysierten in einer Pressekonferenz das bittere WM-Aus und verrieten ihre die Pläne für die Zukunft. Eigene Fehler wurden zugegeben, harte Konsequenzen oder ein großflächiges Umdenken gab es nicht. © getty 11/16 06.09.2018 - DEUTSCHLAND - FRANKREICH 0:0: Der Start in die neue Nations League machte Mut für den Rest des Jahres. Beim torlosen Remis gegen den Weltmeister stand das DFB-Team mit neuem Schwung kurz vor dem Sieg. Aber: wieder schwache Chancenverwertung. © getty 12/16 09.09.2018 - DEUTSCHLAND - PERU 2:1: Mit neuem Personal und frischem Wind gelang durch einen späten Treffer von Debütant Nico Schulz ein Sieg gegen Peru. Doch die altbekannten Probleme waren weiter nicht zu übersehen. © getty 13/16 13.10.2018 - NIEDERLANDE - DEUTSCHLAND 3:0: Zurück auf dem Boden der Tatsachen. Das DFB-Team erspielte sich Chancen, die nicht genutzt wurden - und hinten wurde Deutschland eiskalt ausgekontert. Der nächste Tiefpunkt. © getty 14/16 16.10.2018 - FRANKREICH - DEUTSCHLAND 2:1: Neues System, junge Spieler - endlich Umbruch! Nach einer guten ersten Häfte ging man mit 1:0 in die Halbzeit. Frankreich investierte danach aber deutlich mehr und drehte das Spiel durch zwei Tore von Griezmann. © getty 15/16 15.11.2018 - DEUTSCHLAND - RUSSLAND 3:0: Sane, Gnabry, Havertz ... die jungen Wilden sorgten für einen klaren Sieg. In der Nations League stieg Deutschland allerdings einen Tag später ab - Holland und Frankreich waren nicht mehr einzuholen. © getty 16/16 20.11.2018 - DEUTSCHLAND-Niederlande 2:2: Das letzte Spiel verlief sinnbildlich für das Jahr. Nach einer guten ersten Hälfte und der 2:0-Führung brachte sich das Teams spät um den Lohn der Arbeit. Beide Tore von Oranje fielen in den letzten fünf Minuten.

Löw lobt Gnabry - Tür für Hummels, Boateng und Müller nicht zu

Löw sprach auch über ein mögliches Comeback von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller in der Nationalelf. "Grundsätzlich muss ich dazu heute nichts entscheiden", erklärte er. Er habe Vertrauen in die jungen Spieler und wolle ihnen Raum zur Entwicklung geben. "Was im April oder Mai ist, kann ich jetzt noch nicht beantworten." Das Trio sei "immer noch in der Lage, auf höchstem Niveau zu spielen."

Ein Sonderlob gab es für Bayern-Stürmer Serge Gnabry. "Gnabry hat dieses Jahr einen sehr, sehr großen Schritt gemacht", schwärmte Löw. "Er war vorher verletzungsanfällig, jetzt hat er viele Spiele gemacht. Er hat seine Qualität bei uns unter Beweis gestellt. Seine Fähigkeiten wünsche ich mir von einem Stürmer."

Bei der Kontinental-EM im kommenden Sommer sei Deutschland kein Titelfavorit, das bekräftigte Löw erneut. Das Team sei noch nicht zusammengewachsen, es fehlten die Automatismen: "So weit sind wir noch nicht." Das sei auch die Ursache der "vielen Verletzungen und ständigen Umstellungen" in den Länderspielen der letzten Monate. Er sei im Rückblick selbst überrascht gewesen, wie viele verschiedene Spieler er 2019 eingesetzt habe, gab Löw zu: "Das hätte ich mir anders gewünscht."

In der Gruppenphase der Europameisterschaft wird Deutschland auf Frankreich, Portugal und einen noch zu ermittelnden Playoff-Sieger treffen.