DFB-Neuling Robin Koch exklusiv: "Sergio Ramos ist für mich ein Vorbild"

Der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte Innenverteidiger Robin Koch vom SC Freiburg hat Sergio Ramos als das persönliche Vorbild auf seiner Position bezeichnet. Dabei orientierte er sich früher noch an zwei Offensivspielern.

"Ronaldinho und Lionel Messi waren in meiner Jugend große Vorbilder. Früher habe ich selbst noch auf der Zehn gespielt und mich an ihnen orientiert", sagte der 23-Jährige exklusiv gegenüber SPOX und Goal. "Erst später ging es für mich weiter nach hinten. Als Innenverteidiger ist Sergio Ramos für mich ein Vorbild, weil er eine unglaubliche Gewinnermentalität an den Tag legt und für einen Verteidiger ein toller Fußballer ist."

Der Spanier sei jemand, der sein Team mitziehen könne, so Koch weiter. "Real hat ihm viel zu verdanken - das sage ich, obwohl ich Barca-Fan bin", ergänzte er lachend.

Deutschland - Argentinien: Die voraussichtlichen Aufstellungen © getty 1/27 Joachim Löw hat vor dem Duell mit Argentinien ganze 13 Ausfälle zu beklagen. Unter anderem fehlen Gündogan (muskuläre Probleme), Tah (Erkältung) und Werner (grippaler Infekt). Doch damit nicht genug: © getty 2/27 Nach Bild-Informationen fällt kuzfristig auch noch Niklas Stark (0 Länderspiele) aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden aus, dem der Bundestrainer eine Startelf-Garantie ausgesprochen hatte. So könnte Löw darauf reagieren. © getty 3/27 TOR: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, 22 Länderspiele) © getty 4/27 ABWEHR: Lukas Klostermann (RB Leipzig, 4 Länderspiele) © getty 5/27 Niklas Süle (FC Bayern München, 22 Länderspiele) © imago images 6/27 Robin Koch (SC Freiburg, 0 Länderspiele) © getty 7/27 Marcel Halstenberg (RB Leipzig, 4 Länderspiele) © getty 8/27 MITTELFELD: Emre Can (Juventus Turin, 22 Länderspiele) © getty 9/27 Joshua Kimmich (FC Bayern München, 44 Länderspiele) © getty 10/27 Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 5 Länderspiele) © getty 11/27 ANGRIFF: Serge Gnabry (FC Bayern München, 10 Länderspiele) © getty 12/27 Luca Waldschmidt (SC Freiburg, 0 Länderspiele) © getty 13/27 Julian Brandt (Borussia Dortmund, 27 Länderspiele) © getty 14/27 Löw lässt wohl im 4-3-3 spielen. Ter Stegen, Waldschmidt und Stark haben eine Startelf-Garantie von Löw erhalten. Reus (Knieprobleme) bleibt wohl vorsichtshalber auf der Ersatzbank. © getty 15/27 Auch Argentiniens Coach Lionel Scaloni muss oder will auf einige Stars verzichten. Einer, den er sicher gern dabei hätte, ist Messi. Der Barca-Star ist jedoch nach seinem Korruptionsvorwurf gegenüber CONMEBOL noch gesperrt. So könnte Argentinien spielen. © getty 16/27 TOR: Agustin Marchesin (FC Porto, 5 Länderspiele) © getty 17/27 ABWEHR: Juan Foyth (Tottenham Hotspur, 7 Länderspiele) © getty 18/27 Nicolas Otamendi (Manchester City, 67 Länderspiele) © getty 19/27 Marcos Rojo (Manchester United, 60 Länderspiele) © getty 20/27 Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 22 Länderspiele) © getty 21/27 MITTELFELD: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain, 20 Länderspiele) © getty 22/27 Roberto Pereyra (FC Watford, 18 Länderspiele) © getty 23/27 Rodrigo de Paul (Udinese Calcio, 13 Länderspiele) © getty 24/27 ANGRIFF: Angel Correa (Atletico Madrid, 11 Länderspiele) © getty 25/27 Paulo Dybala (Juventus Turin, 26 Länderspiele) © getty 26/27 Lautaro Martinez (Inter Mailand, 13 Länderspiele) © getty 27/27 Auch die Albiceleste tritt vermutlich im 4-3-3 an. Borussia Dortmunds Balerdi sitzt auf der Ersatzbank und hofft auf seinen zweiten Einsatz in der A-Nationalmannschaft.

Koch: "Spiele am liebsten in der Innenverteidigung"

Koch kann im defensiven Mittelfeld eingesetzt, seine Lieblingsposition ist jedoch eine andere. "Ich spiele am liebsten in der Innenverteidigung", machte er deutlich, schob jedoch nach: "Ich habe aber auch kein Problem damit, auf der Sechs zu spielen."

Sein Klubtrainer Christian Streich sieht das offenbar ähnlich. In sechs von sieben Bundesligaspielen wurde Koch beim Überraschungsvierten als Innenverteidiger aufgeboten.