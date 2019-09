In der Gruppe C der EM-Qualifikation könnte Deutschland heute zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Dafür muss jedoch auf jeden Fall ein Sieg her. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Anpfiff der Partie zwischen dem DFB-Team und Nordirland ist um 20.45 Uhr.

DFB-Team: Nordirland gegen Deutschland heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Bei den Gastgebern sticht aktuell insbesondere die Abwehr heraus. In den vier Gruppenspielen kassierten die Nordiren erst zwei Gegentore.

Vor Beginn: Jogi Löw muss bei der heutigen Begegnung auf Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan verzichten, der 28-Jährige kann wegen Magenproblemen nicht spielen.

Vor Beginn: In der Vergangenheit trafen die beiden Nationalteams 17 Mal aufeinander. Davon konnte das DFB-Team elf Mal gewinnen, zwei Duelle entschieden die Nordiren für sich.

Vor Beginn: Der Italiener Daniele Orsato wird als Unparteiischer die Partie leiten.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das heutige Spiel im Windsor Park im nordirischen Belfast. Angepfiffen wird das Duell um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum EM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und Nordirland.

Deutschland - Nordirland: Die Stimmen zum EM-Quali-Spiel

Am gestrigen Sonntag äußerten sich Bundestrainer Jogi Löw und Verteidiger Joshua Kimmich bereits zum heutigen Spiel und ließen dabei auch die Begegnung mit der Niederlande am vergangenen Freitag Revue passieren.

"Wir müssen morgen ein anderes Gesicht als gegen die Niederlande zeigen und eine andere Leistung an den Tag legen", sagte Kimmich. Der 24-jährige Bayern-Spieler sagte weiter: "Wir müssen eine Reaktion zeigen und das werden wir auch! Wer allerdings von einem Spaziergang ausgeht, ist fehl am Platz."

"Nordirland ist schwierig zu bespielen, aber unsere Aufgabe ist es, morgen drei Punkte zu holen. Das weiß das Team", erklärte Löw.

Deutschland vor EM-Quali-Spiel: Lothar Matthäus fordert Havertz-Einsatz

Gegenüber der Bild äußerte sich der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zum bevorstehenden Spiel und pocht vor allem auf einen Einsatz von Leverkusens Juwel Kai Havertz. "Egal, ob Joachim Löw gegen Nordirland das System umstellt oder nicht: Meiner Meinung nach muss er Kai Havertz bringen. Denn er ist in Topform."

Und wie es aussieht könnte der 58 Jahre alte Matthäus erhört werden. Jogi Löw sagte während der Pressekonferenz am Sonntag in Hinblick auf den Ausfall von Ilkay Gündogan: "Wie wir auflaufen werden, muss ich noch sehen. Sicher ist Kai Havertz ein Kandidat für die Startelf."

Die Tabelle der Gruppe C: