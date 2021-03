FC Bayern München - Lazio Rom 2:1: FCB erreicht mühelos das CL-Viertelfinale

Der FC Bayern München hat mühelos das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach einem 4:1-Sieg im Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Rückspiel mit 2:1 (1:0) und blieb somit auch im 19. Champions-League-Spiel in Serie ungeschlagen (18 Siege).

Mit der 19. Teilnahme am Champions-League-Viertelfinale stellte der FC Bayern einen Rekord auf (die zweitmeisten hat der FC Barcelona mit 18). Die Auslosung des Viertelfinals erfolgt am Freitag (12 Uhr).

"Es war uns sehr wichtig, das Spiel zu gewinnen. Das ist unsere DNA. Unterm Strich war es okay, aber keine Glanzleistung. Wir hätten gerne zu Null gespielt, das gelingt uns zu selten in dieser Saison", sagte Joshua Kimmich. Robert Lewandowski (33., Foulelfmeter) und Eric Maxim Choupo-Moting (73.) hatten den FC Bayern in Führung gebracht, ehe Marco Parolo Lazios Ehrentreffer markierte (82.).

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der FC Bayern in der Bundesliga den VfB Stuttgart.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lazio Rom © getty 1/17 Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Nach dem 4:1 im Hinspiel gewann der FCB auch das Rückspiel gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 ALEXANDER NÜBEL: Kam zu seinem 3. Pflichtspiel für die Bayern. Konnte sich nur einmal wirklich auszeichnen, als er 20 Minuten vor dem Ende gut gegen Correa parierte. Beim 1:2 muss er aus dem Tor kommen. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Ordentliche Leistung des Rechtsverteidigers, der auf die meisten klärenden Aktionen bei den Münchnern kam und die Mehrzahl seiner direkten Duelle gewann. Note: 3. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Führte fünf Zweikämpfe und gewann zwar nicht einen davon, etwas anbrennen ließ er aber nicht. Ging zur Halbzeit für Süle runter. Note: 3,5. © getty 5/17 DAVID ALABA: Zog mit seinem 89. CL-Einsatz mit Schweinsteiger gleich und kam in Halbzeit eins auf die meisten Ballaktionen. Rückte nach Davies‘ Einwechslung ins defensive Mittelfeld vor, bereitete Lewys Pfostenschuss und das 2:0 vor. Note: 2. © getty 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Konnte Roms beste Gelegenheit im ersten Abschnitt von Milinkovic-Savic nicht verhindern, als sich der Lazio-Kapitän in seinem Rücken davonschlich (16.). Als Davies kam, spielte er Innenverteidiger. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Gewann in Halbzeit eins alle seine Zweikämpfe, bereitete Sanes Chance vor (13.), spielte mit hoher Intensität und großer Übersicht. Leistete die Vor-Vorlage beim 2:0. Sehr dominanter Auftritt. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Nahm den Klammer-Kontakt von Muriqi dankend entgegen und holte so den Elfmeter zum 1:0 heraus. Verzeichnete die beste Passquote beim FCB. Ordentliches Spiel, nach 64 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © getty 9/17 LEROY SANE: Zeigte sich spielfreudig und vergab in der 13. Minute die beste Chance, als sein Schuss nur knapp am Tor vorbeistrich. Führte die meisten Zweikämpfe beim FCB. Tolle Vorlage auf Gnabry (90.). Note: 2,5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Recht blasse Vorstellung, offensiv brachte er kaum etwas zustande. Auch nur mit biederer Passquote (72 Prozent). Gegen den Ball solide. Note: 4. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Ohne nennenswerte Offensivszene in den ersten 45 Minuten und mit einer schwachen Passquote von unter 60 Prozent. Nach der Pause etwas aktiver, vergab kurz vor Schluss das 3:0. Note: 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte die wenigsten Ballaktionen in Halbzeit eins, schoss aber dennoch seinen 73. Treffer im 96. CL-Einsatz - und sein 39. Pflichtspieltor in dieser Saison. Scheiterte später am Pfosten (67.). Note: 2,5. © getty 13/17 NIKLAS SÜLE: Ersetzte Boateng zur Pause und kam in der Innenverteidigung zum Einsatz. Ließ sich dort nichts zu Schulden kommen - beim 1:2 wurde er erfolgreich weggeblockt. Note: 3,5. © getty 14/17 ALPHONSO DAVIES: Nach 64 Minuten für Goretzka eingewechselt. Spielte ziemlich unauffällig, aber solide. Note: 3,5. © getty 15/17 JAMALS MUSIALA: Müller ging für ihn in Minute 70 aus dem Spiel. Kam jedoch nur auf sechs Ballaktionen und verlor zweimal dabei den Ball. Die Partie lief an ihm vorbei. Note: 4. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Ersetzte Lewandowski in der 70. Minute und traf eine Minute und 58 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:0. Note: 2,5. © getty 17/17 JAVI MARTINEZ: Nach 77 Minuten kam er für Kimmich ins Spiel. Beim 1:2 nicht ganz auf der Höhe. Keine Bewertung.

FC Bayern München - Lazio Rom: Die Analyse

Mit dem komfortablen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ging der FC Bayern abwartend ins Spiel und überließ Lazio zunächst überraschend viel Ballbesitz - ohne dabei aber die Kontrolle zu verlieren.

Die Gäste, bei denen Torjäger Immobile nur auf der Bank saß, kamen zwar zu einigen Strafraumszenen, die der FC Bayern mit seiner Viererkette aus vier nominellen Innenverteidigern allesamt konzentriert verteidigte. Keeper Nübel, der für den erkälteten Neuer begann und seinen dritten Pflichtspieleinsatz der Saison absolvierte, wurde kaum geprüft.

Nach vorne ging beim FC Bayern unterdessen kaum etwas, das einzige Mittel waren oftmals lange Pässe der Innenverteidiger Alaba und Boateng. Die einzige ernsthafte Torchance der ersten Halbzeit war der Foulelfmeter, den Lewandowski souverän zum 1:0 verwandelte (33.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Bayern deutlich offensivfreudiger. Gefahr versprühten vor allem der quirlige Sane über rechts und Lewandowski, der in der 67. am Aluminium scheiterte. Kurz darauf verließ er den Platz für Choupo-Moting, der das 2:0 erzielte (73.). Den Endstand zum 2:1 erzielte Lazio-Joker Parolo (82.).

FC Bayern München - Lazio Rom: Die Aufstellungen

FC Bayern: Nübel - Pavard, Jerome Boateng (46. Süle), Alaba, Hernandez - Kimmich (77. Martinez), Goretzka (64. Davies) - Leroy Sane, Thomas Müller (71. Musiala), Gnabry - Lewandowski (70. Choupo-Moting). - Trainer: Flick

Lazio: Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Escalante (84. Akpa Akpro) - Lazzari (57. Parolo), Milinkovic-Savic, Luis Alberto (75. Cataldi), Fares (46. Lulic) - Muriqi (56. Pereira), Correa. - Trainer: Inzaghi

FC Bayern München - Lazio Rom: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Lewandowski (33., Foulelfmeter), 2:0 Choupo-Moting (73.), 2:1 Parolo (82.)

Alaba zog mit seinem 89. Einsatz in der Champions League mit Bastian Schweinsteiger gleich. Mehr Spiele in dem Wettbewerb für den FC Bayern absolvierten nur Neuer (95), Kahn (103), Lahm (105) und Müller (122).

Parolo (36 Jahre, 51 Tage) ist der drittälteste Spieler, der in der K.o.-Phase der Champions League ein Tor erzielt hat - nach Paolo Maldini (36 Jahre, 333 Tage) und Ryan Giggs (37 Jahre, 148 Tage).

Erstmals seit fünf Jahren ist kein italienischer Klub im Viertelfinale der Champions League vertreten.

Der Star des Spiels: Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Kimmich trieb seine Mannschaft permanent an - sowohl verbal, als auch mit seiner aggressiven Spielweise. Er verzeichnete eine starke Zweikampfquote von knapp 89 Prozent und einige wichtige Ballgewinne, lieferte außerdem die Vor-Vorlage zum 2:0.

Der Flop des Spiels: Vedat Muriqi (Lazio Rom)

Muriqi sorgte für keinerlei Torgefahr und verschuldete mit seinem Klammern gegen Goretzka im eigenen Strafraum den Elfmeter, der zum 1:0 führte. Anfang der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Hart aber durchaus vertretbar war es, bei einem Klammern von Muriqi an Goretzka auf Elfmeter für den FC Bayern zu entscheiden. Weitere wirklich strittige Szenen gab es nicht.