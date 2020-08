Manchester City - Olympique Lyon 1:3: OL gelingt Sensation - Guardiolas Champions-League-Drama geht weiter

Pep Guardiola bleibt ein Champions-League-Halbfinale mit Manchester City weiterhin verwehrt. Gegen Lyon verloren die Skyblues mit 1:3 (0:1) und schieden sensationell gegen den Underdog aus. Für die Franzosen geht es am Mittwoch gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Nichts wird es mit dem Traum-Halbfinale zwischen Bayern München und Manchester City um Ex-Trainer Pep Guardiola. Die Citizens verloren gegen Olympique Lyon mit 1:3. Damit endet die Saison für den vom FC Liverpool entthronten Ex-Meister der Premier League komplett titellos.

Auch, weil sich Pep Guardiola in einem K.o.-Spiel mal wieder vercoacht hat. Guardiolas Experiment, das 3-5-2 Lyons quasi zu spiegeln, misslang komplett. Die Citizens schienen im ungewohnten System jeglicher Kreativität beraubt. Kevin De Bruyne verlor zudem zu Beginn zu viele Bälle. Nach der Systemumstellung zum 4-3-2-1 gelang City nur noch der Treffer zum 1:1. Doch statt den Sack zuzumachen, versetzte der eingwechselte Dembele City eiskalt den Todesstoß.

Lyon schaltete somit nach Juventus auch Manchester City aus, ist die noch größere Überraschung als RB Leipzig im Champions-League-Turnier. Im Halbfinale des erstmals ausgetragenen und womöglich einmaligen Finalturniers der Champions League stehen somit zwei deutsche und zwei französische Mannschaften. Und für Pep Guardiola dürften einige unangenehme Wochen anbrechen.

Manchester City - Olympique Lyon: Die Analyse

Pep Guardiola hatte nur einen Spieler ausgewechselt im Vergleich zum Sieg gegen Real, und doch damit wieder einmal alle überrascht: Statt Phil Foden (20) spielte Eric Garcia (19). Youngster für Youngster? Schon auch, vor allem aber: Innenverteidiger für Offensivmann. Pep setzte gegen Lyons 3-5-2 also auf eine 3-1-4-2-Grundordnung mit Garcia, Aymerick Laporte und Fernandinho in der Dreierkette. Dabei hatte Guardiola in dieser Saison nur sehr vereinzelt mit Dreierkette agiert.

In der Offensive sollten Kevin de Bruyne (29), Gabriel Jesus (23) und Raheem Sterling (25) wirbeln. Sollten, weil zunächst niemand wirbelte. Vor allem nicht Spieler in himmelblauen Trikots.

City setzte den Franzosen zwar wie erwartet sehr früh zu und störte so den Spielaufbau Lyons, doch kam selbst ebenso wenig ins Spiel. Weil Lyon eben wie verrückt presste und Pep Guardiolas Mannschaft die gesamte Breite des Feldes aufzwängte. Die Partie spielte sich so in einem breiten Korridor rund um die Mittellinie ab - bis Lyon in Führung ging.

Eric Garcia konnte nach Marcals langem Ball in höchster Not gegen Toko Ekambi klären. Doch sein Stopper landete vor den Füßen von Maxwel Cornet, der den herausgelaufenen Ederson überwand. Kyle Walker hatte das Abseits aufgehoben. 1:0 Lyon, die Sensation lag in der Luft (25.).

Es war das dritte Mal in dieser Champions-League-Saison, das City hinten lag. Bis dahin hatten sie danach alle drei Spiele noch gewonnen. Diesmal nicht.

Pep stellt um - zu spät

Lyon agierte hochkonzentriert in der Defensive, setzte ebenso gezielte, wie wirkungsvolle Nadelstiche in der Offensive. Ging den Citizens so extrem auf die Nerven, dazu der hübsche Führungstreffer. Kein Torschuss der Citizens nach 30 Minuten.

Eben als man sich fragte, woher Guardiolas notorische Angewohnheit, in K.o.-Spielen seinen Matchplan unnötig zu verkomplizieren, stammen könnte, setzte sich City in den letzten Minuten der ersten Halbzeit langsam in Lyons letztem Drittel fest. Anthony Lopes und Cornet verhinderten kurz vor der Pause nach De Bruynes tollem Pass, dass Sterling den Ausgleich machen konnte.

Rudi Garcia wechselt den Sieg ein

In der 56. Minute stellte Guardiola um, nahm den Gelb-Rot gefährdeten Fernandinho runter, brachte Rechtsaußen Ryad Mahrez, stellte auf eine 4-2-3-1-Grundordnung um. Seine Spieler schienen sich sofort wohler zu fühlen im bewährten System und schnürten Lyon mehr und mehr ein. Richtige Torgefahr entwickelten sie erst mit De Bruynes Ausgleichtreffer in der 69. Minute. Zuvor hatte sich Sterling auf dem linken Flügel mit einer eleganten Körpertäuschung entscheidend Platz geschaffen für die Ablage auf den Regisseur.

City nun am Drücker, doch dann kam Rudi Garcias Geniestreich: Er wechselte Moussa Dfe

Laportes Fehlpass führte zu Aouars langem Ball auf den gerade eingewechselten Moussa Dembele, der zum 2:1 einschob. City wankte, Raheem Sterling vergab - perfekt im Strafraum angespielt - leichtfertig. City wankte noch mal, Dembele versetzte Guardiolas Jungs mit seinem Treffer zum 3:1 den K.o. Völlig verdient. Guardiola war bedient.

Manchester City - Olympique Lyon: Die Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Laporte, Fernandinho (ab 56. Mahrez), E. Garcia - Walker, Rodri, Gündogan, Joao Cancelo - De Bruyne - Gabriel Jesus, Sterling.

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois (ab 75. Tete), Bruno Guimares (ab 70. Mendes), Cornet - Aouar, Caqueret - Depay (75. Dembele), Toko Ekambi.

Manchester City - Olympique Lyon: Die Daten des Spiels

Fernandinho ist mit nun 58 Champions-League-Spielen im Dress von Manchester City neuer Rekordspieler des Klubs in der Königsklasse. Er lässt den verletzten Stürmerstar Sergio Agüero hinter sich.

Seit Pep Guardiola Trainer von Man City ist, trafen zwei Spieler viermal in der Champions League gegen ihn: Lyons Maxwel Cornet und Barcelonas Lionel Messi.

Kevin de Bruyne kommt auf 11 Scorerpunkte in seinen 13 Einsätzen seit dem Restart (7 Tore, 4 Assists). Besser ist bei City in diesem Zeitraum nur Assistgeber Raheem Sterling (11 Tore, 1 Assist).

Der Star des Spiels: Rudi Garcia

Lyons Trainer stand in Frankreich schon in der Kritik, weil OL in der coronabedingten Abbruchsaison nur auf Platz sieben eintrudelte. Doch in der Champions League sorgt er richtig für Furore. Nach dem Weiterkommen gegen Juve coachte er jetzt auch Pep Guardiola aus. Dadurch, dass er seiner Linie treu blieb, seine Mannschaft diszipliniert agierte, defensiv kaum etwas zuließ und immer wieder Nadelstiche nach vorne setzte. Mit Moussa Dembele wechselte er zudem den Sieg ein.

Der Flop des Spiels: Gabriel Jesus

Citys Mittelstürmer hatte kaum Ballaktionen und noch weniger Torraumszenen. Nur 15 Ballaktionen in der ersten Halbzeit sprechen Bände. Nach dem Seitenwechsel wurde es nur wenig besser. Die wenigen Torraumszenen, die er hatte, vergab er beinahe sträflich.

Der Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Makkelie zeigte Leo Dubois ebenso früh wie konsequent die Gelbe Karte. Blieb auch in der Folge bei seiner Linie, etwa bei der Gelben Karte für Fernandinho (29.), ohne jedoch kleinlich zu werden. Hätte Fernandinho in der 54. Minute mit einer etwas kleinlicheren Linie beim Foul an Cornet auch Gelb-Rot geben können, dass er darauf verzichtete, passte aber in seine Spielführung.