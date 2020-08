Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Alle Stimmen und Reaktionen

Der FC Bayern München hat dank eines 1:0-Finalsieges gegen Paris Saint-Germain (die Highlights im Video) zum sechsten Mal die Champions League gewonnen. Was sagen die Protagonisten? Die Stimmen und Reaktionen im Überblick.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Als ich im November die Schlagzeilen gelesen habe, hieß es, das keiner mehr Angst vor Bayern hat. Die Entwicklung seitdem war Wahnsinn. Dass die Mannschaft heute nochmal konsequent diesen Weg gegangen ist und mutig nach vorne verteidigt hat, war klasse. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Man sieht das schon im Training, dass etwas Großes heranwächst. Die Mannschaft ist einfach willig, wir haben Spieler mit unbändigem Siegeswillen."

Manuel Neuer (FC Bayern): "Es ist schwer zu realisieren, die Freude war riesengroß, wir haben alle drauf gewartet, dass abgepfiffen wird. Das war das, was wir uns verdient und was wir uns gewünscht haben. Es war ganz harte Arbeit."

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... den Titel: "Das ist Wahnsinn. Wir haben es von der Talsohle nach ganz oben geschafft. Es gibt nicht viele Geheimnisse. Wir sind marschiert, sind füreinander da, haben den Sprit. Die Jungs sind bereit, zu leiden. Die Mentalität ist brutal, die Qualität ist super - und dann haben wir noch Manu im Tor."

... auf die Frage, ob er Genugtuung verspürt: "Das Wort ist ja ein bisschen negativ angehaucht. Ich freue mich natürlich, dass ich nochmal zeigen konnte, dass ich nicht in den Altglascontainer gehöre."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Es ist der größte Tag meiner Karriere. Es ist umso schöner, diesen Titel zu gewinnen, wenn man es mit dieser Mannschaft, wenn man es mit seinen Brüdern schafft. Hansi Flick hat uns von Anfang an sehr viel Vertrauen gegeben. Man merkt bei uns: Wenn man den Ball verliert, ist sofort jemand da, der den Fehler ausbügelt. Auch heute waren wir nicht fehlerfrei. Aber wir hatten heute so ein wenig das Gefühl der Unschlagbarkeit."

PSG - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken zum Champions-League-Finale © imago images / Poolfoto 1/31 Der FC Bayern hat seinen sechsten Champions-League-Titel errungen. Der überragende Mann im Finale gegen PSG war Kingsley Coman. Eine enttäuschende Leistung zeigte die Pariser Offensive und ein Ex-Schalker. Die Noten und Einzelkritiken zum 1:0. © imago images / Poolfoto 2/31 PSG – KEYLOR NAVAS: Parierte in der ersten Hälfte einen Lewandowski-Kopfball (32.) stark, strahlte insgesamt viel Sicherheit aus. Beim Gegentor durch Coman (59.) aus kurzer Distanz machtlos. An dem Costa-Ricaner lag es nicht. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/31 THILO KEHRER: Zahlte gegen Coman viel Lehrgeld. Hatte Glück, dass Schiedsrichter Orsato nicht auf Elfmeter entschied, als er den Franzosen kurz vor der Pause im Strafraum schubste. Verlor seinen Gegenspieler dann vor dem 0:1 aus den Augen. Note: 5. © imago images / Poolfoto 4/31 THIAGO SILVA: Gab den Dirigenten in der Pariser Abwehrzentrale. Ließ sich gegen die hoch pressenden Münchner selten aus der Ruhe bringen, hatte Lewandowski gut im Griff. Beim Gegentor schuldlos. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/31 PRESNEL KIMPEMBE: Wurde vor dem Spiel als einer der PSG-Schwachpunkte ausgemacht. Seine Fehlerquote hielt sich jedoch in Grenzen. Agierte beherzt und stand fast immer richtig. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/31 JUAN BERNAT (bis 80.): Zeigte einen ordentlichen Auftritt im Duell mit seinen Ex-Kollegen, hielt Gnabry über weite Strecken in Schach und spielte viele Bälle präzise nach vorne. Aber: Bernat störte Kimmich vor dem 0:1 nicht energisch genug. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/31 MARQUINHOS: Als Sechser immens wichtig für die Tuchel-Elf. Gewann viele Zweikämpfe, war fast immer dazwischen, wenn es gefährlich wurde. Ließ in der 70. aber die Riesenchance im Eins-gegen-Eins mit Neuer liegen. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 8/31 ANDER HERRERA (bis 72.): Präsentierte sich ballsicher im Mittelfeld, kombinierte mit seinen Vorderleuten gut. Verlor im Laufe des Spiels aber die Kontrolle und bot wenig im Spiel nach vorne an. Musste später für den offensiveren Draxler weichen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 9/31 LEANDRO PAREDES (bis 65.): Strukturierte das Spiel von PSG in Durchgang eins mit einigen guten Pässen und Seitenverlagerungen. Baute nach dem Seitenwechsel ab und leistete sich kleinere Fehler. Musste danach raus. Note: 4. © imago images / Poolfoto 10/31 ANGEL DI MARIA (bis 80.): In Hälfte eins sehr präsent auf der rechte Offensivseite der Pariser, arbeitete viel zurück. Ließ aber die Präzision im Abschluss vermissen. Nach der Pause abgemeldet. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 11/31 KYLIAN MBAPPE: Von dem Weltmeister kam noch weniger als von Neymar. Hatte vor der Pause die Riesenchance für PSG, vergab diese aber kläglich. Bekam von den Flick’schen Zweikampfmonstern den Spaß am Spiel genommen. Note: 5. © imago images / Poolfoto 12/31 NEYMAR: Blieb in der ersten Hälfte abgesehen von einem von Neuer gerade so parierten Schuss (18.) blass. War nach dem Seitenwechsel nur bedingt auffälliger - und häufiger am Boden als in der Münchner Gefahrenzone. Note: 5. © imago images / Poolfoto 13/31 MARCO VERRATTI (ab 65.): Kam für Paredes, trug aber wenig Positives zum Spiel der Franzosen bei. Hatte tatsächlich mehr Rede- als Spielanteile. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 14/31 JULIAN DRAXLER (ab 72.): Bekam die Chance für die Schlussphase. Blieb wirkungslos. Note: 4. © imago images / Poolfoto 15/31 LAYVIN KURZAWA (ab 80.): Ersetzte Bernat, der verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen konnte. Trat nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 16/31 ERIC-MAXIM CHOUPO MOTING (ab 80.): Kam für di Maria und wäre fast wieder zum späten Helden avanciert, hätte er die Hereingabe von Neymar in der Nachspielzeit verwertet. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 17/31 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Der absolute Fels in der Brandung! Hielt bereits in der ersten Halbzeit doppelt stark gegen Neymar, nach 69 Minuten entschärfte er einen Abschluss von Marquinhos glänzend. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 18/31 JOSHUA KIMMICH: Wurde zu Beginn einige Male überspielt, im zweiten Durchgang hielt Kimmich seine Seite besser dicht. Außerdem lieferte er mit einer herausragenden Flanke die Vorlage zum 1:0. Traumflanke auf Coman (59.). Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 19/31 JEROME BOATENG (bis 25.): Musste schon gegen Lyon zur Halbzeit raus, diesmal war für ihn bereits nach 25 Minuten verletzungsbedingt Schluss. Riesiges Pech für den Innenverteidiger. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/31 DAVID ALABA: Leistete sich kurz vor der Pause einen katastrophalen Fehlpass, den PSG allerdings ungenutzt ließ. Ansonsten über die meiste Zeit grundsolide - und mit einer Zweikampfquote von hundert Prozent. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/31 ALPHONSO DAVIES: In der Defensive nicht immer sattelfest (22 Prozent Zweikampfquote), holte sich Davies in der 28. Gelb ab, nachdem er vorne immerhin mit seiner Flanke für die erste FCB-Chance gesorgt hatte. War aber sonst hinten beschäftigt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 22/31 LEON GORETZKA: Gab den unauffälligen Arbeiter. Diesen Job erfüllte Goretzka aber durchaus zuverlässig und ordentlich. Note: 3. © imago images / Poolfoto 23/31 THIAGO (bis 68.): Wartete mit den meisten Balleroberungen auf (5) und spielte sehr viele gute Pässe im Spielaufbau. Sowohl in der Defensive als auch im Spiel nach vorne mit viel Spielintelligenz. Ein schönes Abschiedsgeschenk? Note: 2. © imago images / Poolfoto 24/31 SERGE GNABRY (bis 68.): Gegen Lyon noch der Matchwinner, war Gnabry gegen PSG kein wirklicher Faktor. Ein eher durchschnittlicher Auftritt des Nationalspielers. Machte später Platz für Coutinho. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 25/31 THOMAS MÜLLER: Müller malochte wie immer, riss Löcher für seine Mitspieler. Trat allerdings mit Ball nicht sonderlich in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 26/31 KINGSLEY COMAN (bis 68.): Rückte für Perisic in die Startelf. In der ersten Halbzeit war noch nicht viel vom pfeilschnellen Franzosen zu sehen, Comans große Stunde schlug in Minute 59, als er Kimmichs Traumflanke einnickte. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte Pech, als er eine Davies-Hereingabe stark verarbeitete, aber im Anschluss nur den Pfosten traf. War unermüdlich unterwegs und führte die meisten Zweikämpfe bei den Bayern. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 28/31 EINWECHSELSPIELER - NIKLAS SÜLE (ab 25.): Musste schon früh im Spiel für den verletzten Boateng einspringen. Süle haute sich dazwischen, blockte, entschied 70 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Ein gutes Spiel vom Abwehrhünen. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 29/31 PHILIPPE COUTINHO (ab 68.): Trat in der 84. Minute zum Freistoß an, setzte die Kugel aber neben den Kasten. Ansonsten einigermaßen unauffällig. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 30/31 IVAN PERISIC (ab 68.): War nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite unterwegs und half fleißig mit, dass Bayern das 1:0 über die Runden brachte. Note: 3. © imago images / Poolfoto 31/31 CORENTIN TOLISSO (ab 68.): Darf von sich behaupten, beim Triple-Sieg auf dem Platz gestanden zu haben. Keine Bewertung.

Kingsley Coman (FC Bayern): "Es ist ein außergewöhnliches Gefühl. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem FC Bayern, aber es macht mich ein bisschen traurig für PSG. Paris hat ein großartiges Spiel gemacht, aber wir auch."

Alphonso Davies (FC Bayern): "Mir geht's super. Ich habe als Kind davon geträumt. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben."

Oliver Kahn (Vorstandsmitglied Bayern München): "Im November hat Hasan gesagt, er will die Champions League nochmal mit mir gewinnen. Gesagt, getan. Manu hat zwei ganz wichtige Bälle gehalten. Das ist das, was ein Torhüter von Bayern München können muss. Er hatte nicht viel Arbeit, aber genau in diesen Momenten muss er da sein. Das macht einen Torhüter von Bayern München aus. Er ist einer der ganz, ganz Großen."

Thomas Tuchel (Trainer Paris Saint-Germain): "Ich hatte es vorher im Gefühl, dass es auf die erste Torchance ankommt. Wir mussten leiden. Es war ein großer Kampf. Wie wir verteidigt haben, war einfach großartig. Wir wollten unbedingt das erste Tor machen, um Bayern eine Denkaufgabe zu bereiten. Wenn du das Matchglück hast, kannst du das gleiche Spiel auch 1:0 gewinnen. Manu war zum falschen Zeitpunkt in absoluter Topform. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben."

Ander Herrera (Paris Saint-Germain): "Wir fühlen uns scheiße. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir etwas sehr Wichtiges geschafft haben. Wir haben Großes für den Klub und seine Fans geschafft. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, mehr als Bayern denke ich."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zu diesem großen Sieg in der Champions League und somit zum Gewinn des Triple! Das ist herausragend. Der FC Bayern hat in Europa eine glänzende Visitenkarte für den deutschen Fußball abgegeben. Ganz besonders freue ich mich für Hansi Flick, das gesamte Trainerteam und natürlich für die Spieler, allen voran unsere teils noch jungen Nationalspieler. Gerade für sie bedeutet dieser Sieg einen großen Schritt in ihrer Entwicklung, diese prägenden Erfahrungen sind extrem wichtig auf dem weiteren Weg."

Fritz Keller (DFB-Präsident): "Mit dem Triple haben Hansi Flick und seine Spieler eine nicht nur auf dem Feld außergewöhnliche Saison gekrönt und zum perfekten Abschluss gebracht. Nach den bisherigen souveränen Auftritten von Lissabon hatte ich keine Zweifel, dass die Bayern auch das Finale für sich entscheiden. Sie haben nicht nur spielerisch überzeugt, sondern waren auch mental sehr stark."

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Für die bemerkenswerten Leistungen in den vergangenen Monaten und den Sieg über Paris St. Germain verdienen Hansi Flick und seine Mannschaft höchste Anerkennung. Zwischen den jeweiligen nationalen Saisons und dem Champions-League-Finalturnier lagen in diesem sehr speziellen Jahr unterschiedliche Zeiträume und es war mit Spannung zu erwarten, wie die Teams aus den verschiedenen Ligen damit umgehen. Der FC Bayern hat seinen eigenen Weg gefunden - und einfach weitergemacht, als habe es die Pause nie gegeben."