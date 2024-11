"Er hat uns das Leben nicht leicht gemacht": PSG-Kapitän Marquinhos wettert nach der Niederlage gegen den FC Bayern gegen den Schiedsrichter

Abwehrchef Marquinhos (30) hat nach der Niederlage von PSG beim FC Bayern in der Champions League gegen Schiedsrichter Istvan Kovacs (40, Ungarn) geledert und eine Teilschuld für das 0:1 in der Allianz Arena beim Unparteiischen gesucht.

Kovacs stand bei zwei wichtigen Szenen im Blickpunkt. Zum einen monierten die Gäste, Keeper Matvey Safonov sei bei dem Siegtreffer von Min-jae Kim nach einem Eckball behindert worden. Der Treffer aber hielt einer Überprüfung durch den VAR stand. Zum anderen zeigte Kovacs dem wegen Meckerns verwarnten Ousmane Dembélé Anfang der zweiten Halbzeit nach einem Foul an Alphonso Davies die Gelb-Rote Karte. Eine harte Entscheidung.

Marquinhos meckerte bei Canal+: "Beim Tor habe ich den Schiedsrichter gefragt, was das soll. Ein Spieler blockt den Torwart und hat überhaupt kein Interesse daran, an den Ball zu kommen. Ein Keeper kann in solchen Situationen überhaupt nichts machen."

"Letztes Jahr wurden wir in Dortmund vom Schiedsrichter benachteiligt und jetzt ist das wieder passiert", spielte der Abwehrchef auf das knappe Aus im Halbfinale der Vorsaison gegen den BVB an. "Wir mögen es nicht, über den Schiedsrichter zu sprechen, aber er hat uns das Leben nicht leicht gemacht. Jede strittige Entscheidung fiel zugunsten Bayerns aus."